Όπως επιβεβαίωσε σε νεότερη ανακοίνωσή του το υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας πέντε στρατιώτες επέβαιναν στο μοιραίο ελικόπτερο.

«Το ελικόπτερο τύπου AS-532 των Πολεμικών Αεροπορικών Δυνάμεών μας, το οποίο απογειώθηκε από την Εσκισεχίρ για εκπαιδευτικούς σκοπούς, υπέστη ατύχημα. Τα συντρίμμια του ελικοπτέρου μας έχουν εντοπιστεί, ενώ οι εργασίες έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται», ανέφερε νωρίτερα το υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας.

Στο σημείο βρίσκονται πολυάριθμες ομάδες διάσωσης.

Τι είναι το στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου AS 532

Το AS-532 Cougar είναι ένα δικινητήριο στρατιωτικό ελικόπτερο πολλαπλών χρήσεων, με πλήρωμα 3 ατόμων, το οποίο μπορεί να μεταφέρει, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, 20 έως 29 πλήρως εξοπλισμένους στρατιώτες ή 6 τραυματίες σε φορεία, και έχει μέγιστο βάρος απογείωσης περίπου 9.000-9.750 kg.

Χάρη στους δύο κινητήρες Turbomeca Makila 1A1 turbo-shaft, ο καθένας από τους οποίους αποδίδει ισχύ 1.589 beygir, η πλατφόρμα αυτή φτάνει σε μέγιστη ταχύτητα 249-282 χλμ/ωρα, εμβέλεια 573 χλμ και ανώτατο όριο πτήσης 3.450 μέτρα.

Χρησιμοποιείται ενεργά όχι μόνο για αποστολές μεταφοράς προσωπικού, ιατρικής διακομιδής και Έρευνας και Διάσωσης σε Πεδίο Μάχης (CSAR), αλλά και με τις οπλισμένες εκδόσεις του, οι οποίες μπορούν να εξοπλιστούν με πολυβόλα στις πλευρικές πόρτες, εκτοξευτές ρουκετών και αντιπλοϊκούς πυραύλους.

Σημειώνεται ότι πριν από περίπου δύο εβδομάδες, στις 12 Νοεμβρίου, είχε συντριβεί ακόμη ένα στρατιωτικό ελικόπτερο στην Τουρκία. Εκείνη την ημέρα το υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε ότι ένα ελικόπτερο S-70 συνετρίβη στην περιοχή Γιεσίλυρτ της επαρχίας Μαλάτια, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τέσσερις στρατιώτες.

Όπως ανέφερε το υπουργείο η αιτία της συντριβής δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα.

Protothema.gr