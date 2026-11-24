Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στο Κέντρο Ημέρας Ενηλίκων, μετά τη συνάντηση του στο παλαιό αεροδρόμιο Λευκωσίας, με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ερωτηθείς για τη συνάντηση είπε ότι «εκείνο που κρατώ από τη σημερινή συνάντηση, που και το πιο βασικό, που είναι η ουσία, είναι το κοινό μας κάλεσμα προς τον ΓΓ για την τριμερή συνάντηση, άμεσα, το συντομότερο. Ήταν έντονη η πεποίθηση και των δύο μας για την ανάγκη να πραγματοποιηθεί αυτή η συνάντηση.

Από κει και πέρα, κάναμε κάποιες ανακοινώσεις σε κάποια άλλα θέματα. Από δικής μας πλευράς κρατώ δύο θέματα που ήταν ιδιαιτέρως σημαντικά.

Το ένα αφορά ένα πάγιο αίτημα, για να δοθεί μεγαλύτερος χώρος σε τετραγωνικά, σε σχέση με το θέμα των αγνοουμένων, εκεί όπου γίνονται έρευνες. Ήταν κάτι που μου είχαν ζητήσει και οι συγγενείς, ήταν κάτι που έθεσα και θεωρώ σημαντικό ότι έχει επιτευχθεί.

Μίλησα και κατά τη διάρκεια που ήταν (παρόντες) οι διαπραγματευτές, ζήτησα από τον διαπραγματευτή να μιλήσει με τον κ. Παντελίδη, τον εκπρόσωπο στη ΔΕΑ, να επιβεβαιώσω ότι γίνεται και στην πράξη.

Το δεύτερο, ήταν κάτι που μου τέθηκε και από τους θρησκευτικούς ηγέτες με τους οποίους συναντήθηκα πρόσφατα στο Προεδρικό Μέγαρο. Είναι αυτός ο εξάμηνος σχεδιασμός σε σχέση με την τέλεση θρησκευτικών λειτουργιών στις Εκκλησίες μας στις κατεχόμενες περιοχές, ειδικότερα σε αυτές που έχουν αναστηλωθεί, έτσι ώστε να μπορεί να γίνεται προγραμματισμός, να μην έχουμε τόσες πολλές απορρίψεις, στη συντριπτική πλειοψηφία είναι αρνητική η τοποθέτηση, κάποιες φορές που δίνονται εγκρίσεις, δίνονται μερικές ώρες πριν με αποτέλεσμα να μην μπορούν να πραγματοποιηθούν. Και αυτός ο εξάμηνος σχεδιασμός θα βοηθήσει. Αλλά, επαναλαμβάνω, το πιο βασικό σήμερα είναι αυτό το κοινό μήνυμα προς τον ΓΓ».

Ερωτηθείς αν θα τεθούν στον ΓΓ των ΗΕ οι επόμενες συμφωνίες που παραμένουν ανοικτές, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «σίγουρα, με τον ΓΓ θα συζητήσουμε τρία θέματα, πολύ συγκεκριμένα, ΜΟΕ, μεθοδολογία και ουσία, δηλαδή συνέχιση της συζήτησης στην παρουσία του και ευελπιστώ να έχουμε κάτι να ανακοινώσουμε με τον ΓΓ».

Σε ερώτηση αν είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα από τη σημερινή συνάντηση σε ό,τι αφορά τη συνάντηση με τον ΓΓ των ΗΕ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «το θεωρώ ιδιαίτερα θετικό ότι υπάρχει αυτό το κοινό κάλεσμα προς τον ΓΓ, για να γίνεται αυτό το κοινό κάλεσμα αντιλαμβανόμαστε τη σημασία να αξιοποιήσουμε τη συγκυρία της παρουσίας του ΓΓ των ΗΕ και για ποιους λόγους και ελπίζουμε, ευελπιστούμε σύντομα στην ανταπόκριση».

Σε ερώτηση αν έγιναν βήματα ως προς τη διάνοιξη και των άλλων δύο οδοφραγμάτων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «παραμένουν διαφωνίες, είναι στο τραπέζι των συζητήσεων. Έχουμε, όμως, κάποιες διαφωνίες που θα συνεχίσουμε να τις συζητούμε, ευελπιστώ το συντομότερο με τον ΓΓ».

Κληθείς να σχολιάσει τις νέες απειλές από τουρκικής πλευράς για το Βαρώσι, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο στις κατεχόμενες περιοχές, χωρίς ποτέ να υποβαθμίζουμε ή να υποτιμούμε αυτές τις απειλές που γίνονται ειδικότερα δημόσια. Συζητήσαμε και το θέμα της περίκλειστης πόλης, είναι μια από τις προτάσεις μας που είναι εκεί σε συνδυασμό με το θέμα του απευθείας εμπορίου, δεν υπήρξε κατάληξη, για αυτό και δεν ανακοινώνεται, και η συζήτηση συνεχίζεται».

Ερωτηθείς αν απομακρύνεται το ενδεχόμενο σύγκλησης πενταμερούς, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «όχι, δεν θεωρώ ότι απομακρύνεται. Όλα θα εξαρτηθούν από τη συνάντηση με τον ΓΓ των ΗΕ. Η πρόθεση του ΓΓ είναι ξεκάθαρη, μου την επανέλαβε και πρόσφατα στην Τουρκία, και εμείς είμαστε έτοιμοι να παρευρεθούμε».

Ερωτηθείς σε ποια περιοχή θα δοθεί περισσότερη έκταση γης για έρευνες σε σχέση με το θέμα εντοπισμού αγνοουμένων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «υπάρχει μια συμφωνία σε επίπεδο της ΔΕΑ, καθορίζονται κάποιοι συγκεκριμένοι χώροι. Άρα, σε αυτούς τους χώρους που καθορίζονται, στη βάση κάποιων πληροφοριών, δεδομένων που έχει η ΔΕΑ, ο χώρος, όπου θα γίνονται οι έρευνες θα είναι σαφώς μεγαλύτερος. Υπήρχε ένας περιορισμός που είχε τεθεί και θα χρειαζόταν κάθε φορά νέο αίτημα και ούτω καθεξής. Διευρύνεται πλέον η περιοχή και θεωρώ ότι αυτό θα βοηθήσει και στο να έχουμε πιο πετυχημένα αποτελέσματα».

Κληθείς να πει κατά πόσο αφορά την περιοχή της Άσσιας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «γενικότερα, δεν περιορίζεται σε μια περιοχή».

Κληθείς να αναφερθεί στα προγράμματα στον τομέα της εκπαίδευσης για τα οποία έγινε αναφορά μετά τη συνάντηση του με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «είναι προγράμματα που γίνονται μέσα στο πλαίσιο της Τεχνικής Επιτροπής, είναι θέματα που συζήτησαν στην αρμόδια Επιτροπή και μετά από ενημέρωση από τους διαπραγματευτές, χαιρετίζουμε αυτά τα προγράμματα».