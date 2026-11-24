Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα, με τις συζητήσεις να επικεντρώνονται στην προώθηση των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ), καθώς και σε ζητήματα που παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Οι δύο ηγέτες αξιολόγησαν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε σχέση με τις συμφωνίες της προηγούμενης συνάντησής τους, εξετάζοντας τρόπους για την ταχύτερη υλοποίησή τους. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο άνοιγμα των δύο ήδη συμφωνηθέντων σημείων διέλευσης, ενώ συνεχίστηκε ο διάλογος για τη διάνοιξη επιπλέον οδοφραγμάτων.

Συμφωνία για μηχανισμό αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών

Σημαντική εξέλιξη αποτελεί η συμφωνία επί του κειμένου για τη δημιουργία μηχανισμού ταχείας ανταπόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, για τον οποίο είχε επιτευχθεί κατ’ αρχήν συμφωνία κατά την προηγούμενη συνάντηση.

Παράλληλα, οι δύο ηγέτες έδωσαν το πράσινο φως για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος «EduBites», καθώς και της κοινής πρωτοβουλίας «Πράσινη Κύπρος: Φωνές για ένα βιώσιμο μέλλον», που προωθείται από τις Τεχνικές Επιτροπές για την Εκπαίδευση και το Περιβάλλον.

Θρησκευτικές λειτουργίες και αγνοούμενοι

Στο πλαίσιο της συνάντησης, Χριστοδουλίδης και Ερχιουρμάν επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την κατάρτιση σχεδίου που θα αφορά την τέλεση θρησκευτικών λειτουργιών σε ολόκληρη την Κύπρο, με αρχική διάρκεια έξι μηνών και πρόβλεψη ανανέωσης.

Τέλος, οι δύο ηγέτες χαιρέτισαν την πρόσφατη επέκταση των περιοχών στις οποίες πραγματοποιούνται εκσκαφές από τη Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοουμένους (ΔΕΑ), στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών για τη διακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων.