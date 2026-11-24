Υπενθυμίζεται ότι κατά την προηγούμενη δικάσιμο, ο δεσμοφύλακας Χ.Κ. είχε αμφισβητήσει σημεία της γραπτής κατάθεσής του, υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι συγκεκριμένες αναφορές σε αυτήν αποτελούσαν ερμηνείες της Αστυνομίας και όχι δικά του συμπεράσματα.

Ο δεσμοφύλακας είχε επίσης αμφισβητήσει αναφορές που περιλαμβάνονταν στην κατάθεσή του και αφορούσαν την Άννα Αριστοτέλους και τον Αρχιδεσμοφύλακα, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για πληροφορίες που του είχαν αναφερθεί από την ανακρίτρια.

Οι διαφοροποιήσεις αυτές προκάλεσαν την αντίδραση των εκπροσώπων της Κατηγορούσας Αρχής, Βασίλη Μπίσσα και Θεοδώρας Παπακυριακού, οι οποίοι έθεσαν ζήτημα κήρυξής του ως εχθρικού μάρτυρα.

Σήμερα, η διαδικασία συνεχίστηκε με πρόσθετες ερωτήσεις από την εκπρόσωπο της Κατηγορούσας Αρχής, Θεοδώρα Παπακυριακού, στο πλαίσιο εξέτασης του ζητήματος κατά πόσον ο μάρτυρας έπρεπε να κηρυχθεί εχθρικός.

Ερωτηθείς κατά πόσον όσα καταγράφονται στη γραπτή κατάθεσή του, ημερομηνίας 27 Μαΐου 2025, αποτελούσαν γεγονότα που γνώριζε ο ίδιος, ανέφερε ότι είχε κληθεί στη Νομική Υπηρεσία για να μελετήσει την κατάθεσή του και ότι στη συνέχεια είχε χρόνο να ανακαλέσει στη μνήμη του τα γεγονότα.

Αναφερόμενος, ωστόσο, στις συνθήκες υπό τις οποίες είχε δώσει την κατάθεσή του, υποστήριξε ότι είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και βρισκόταν υπό βαριά φαρμακευτική αγωγή.

«Την περίοδο που έδωσα την κατάθεσή μου ήμουν χειρουργημένος με βαριά φαρμακευτική αγωγή και η γυναίκα μου μου είπε να μην πάω. Δεν ήμουν τζιε καλά στην υγεία μου», ανέφερε.

Σε σχέση με αναφορές στην κατάθεσή του για γυναίκες που εργάζονταν σε συγκεκριμένο πόστο στις Φυλακές, δήλωσε ότι δεν θυμόταν ποιες εργάζονταν εκεί, προσθέτοντας πως «όσες και να μου έβαζαν, θα υπέγραφα».

Εξέφρασε, επίσης, αμφιβολίες για τον τρόπο με τον οποίο αναφερόταν στην κατάθεσή του η έβδομη κατηγορούμενη, σημειώνοντας ότι ουδέποτε την αποκαλούσε με το υποκοριστικό «Τζούλι», όπως καταγράφεται στο σχετικό έγγραφο.

Αντίθετα, όταν ερωτήθηκε κατά πόσον αμφισβητούσε ότι είχε δει τον τρίτο κατηγορούμενο να μεταφέρει τσάντες, απάντησε αρνητικά, επιβεβαιώνοντας ότι «οι τσάντες ήταν μαύρες και έγραφαν Τμήμα Φυλακών».

Η διαδικασία εξέτασης του ενδεχομένου κήρυξης του δεσμοφύλακα ως εχθρικού μάρτυρα ολοκληρώθηκε, χωρίς ο ίδιος να κηρυχθεί τελικά εχθρικός.

Η κατάθεση της δεσμοφύλακος που εργάστηκε στο αρχείο

Στη συνέχεια κατέθεσε νέα μάρτυρας κατηγορίας, η οποία εργάστηκε ως δεσμοφύλακας για 18 έτη στις Κεντρικές Φυλακές.

Η μάρτυρας, η οποία ανέφερε ότι κατά την περίοδο από τον Σεπτέμβριο του 2014 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2017 εργαζόταν στο αρχείο των Φυλακών, υπό την προϊσταμένη Αρετή Γεωργίου.

Όπως κατέθεσε, στο αρχείο ασχολούνταν, μεταξύ άλλων, με την απόρρητη αλληλογραφία, την αρχειοθέτησή της, τα πρακτικά κατάταξης και άλλες διοικητικές εργασίες.

Ωστόσο, διευκρίνισε ότι η ίδια δεν είχε εξουσιοδότηση ούτε πρόσβαση στη διαχείριση της απόρρητης και εμπιστευτικής αλληλογραφίας, καθώς όπως είπε, αυτό απαγορευόταν.

Σύμφωνα με τη μάρτυρα, η απόρρητη αλληλογραφία φυλασσόταν σε κλειδωμένο ερμάρι στο γραφείο της Αρετής Γεωργίου, προσθέτοντας ότι δεν γνώριζε ποιος είχε τη διαχείρισή της.

Αναφερόμενη στην περίοδο ανάληψης της Διεύθυνσης των Κεντρικών Φυλακών από την Άννα Αριστοτέλους, είπε ότι η τελευταία ανέλαβε καθήκοντα στις 30 Οκτωβρίου 2014, ενώ το γραφείο της βρισκόταν στον ίδιο όροφο με τα γραφεία του αρχείου. Η Αρετή Γεωργίου, όπως ανέφερε, ήταν η γραμματέας της κ. Αριστοτέλους.

Η μάρτυρας είπε ότι, μετά την επιστροφή της από άδεια μητρότητας το 2018, τοποθετήθηκε στο Γραφείο Παραλαβών και Απολύσεων, ενώ σήμερα εργάζεται στο Υφυπουργείο Μετανάστευσης.

Αναφορά έγινε κατά την κατάθεσή της σε αντικείμενα που, όπως είπε, είχε δει έξω από το γραφείο της Άννας Αριστοτέλους κατά την περίοδο της αλλαγής στη Διεύθυνση των Φυλακών.

Η μάρτυρας ανέφερε ότι όταν χρειάστηκε να μεταβεί στον όροφο, όπου βρισκόταν το γραφείο της πρώην Διευθύντριας, είδε διάφορα αντικείμενα έξω από αυτό, χωρίς ωστόσο να είναι σε θέση να προσδιορίσει σήμερα τι ακριβώς ήταν.

Όπως εξήγησε, υπέθεσε ότι επρόκειτο για προσωπικά αντικείμενα που ετοιμάζονταν για μετακίνηση, λόγω της απομάκρυνσης της κ. Αριστοτέλους από τη Διεύθυνση των Φυλακών, προσθέτοντας ότι δεν της είχε προκαλέσει εντύπωση το γεγονός.

«Δεν ξέρω αν μετακινήθηκαν και πότε τα αντικείμενα αυτά ή αν τα έβγαλε κάποιος εκτός φυλακών», ανέφερε.

Κατά την αντεξέτασή της από τον δικηγόρο της πρώτης κατηγορούμενης, Κρις Τριανταφυλλίδη, η μάρτυρας ρωτήθηκε κατά πόσο θυμόταν πότε ακριβώς είχε δει τα αντικείμενα έξω από το γραφείο της κ. Αριστοτέλους.

Ανέφερε ότι δεν μπορούσε να προσδιορίσει ημερομηνία, ενώ όταν ο δικηγόρος υπέβαλε ότι η κ. Αριστοτέλους αποχώρησε τον Οκτώβριο του 2022, απάντησε ότι αυτό ήταν πιθανόν.

Σε ερώτηση κατά πόσο τα αντικείμενα βρίσκονταν σε εμφανές σημείο, απάντησε καταφατικά, προσθέτοντας ότι οποιοσδήποτε θα μπορούσε να τα είχε τοποθετήσει εκεί.

Η μάρτυρας εξήγησε επίσης ότι επισκεπτόταν καθημερινά τον συγκεκριμένο όροφο, καθώς στο πλαίσιο των καθηκόντων της στο Γραφείο Παραλαβών και Απολύσεων, μετέβαινε στο αρχείο για την παραλαβή φακέλων.

Ερωτήσεις για κάμερες, φωριαμούς και χριστουγεννιάτικα δώρα

Στο πλαίσιο της αντεξέτασης, ο κ. Τριανταφυλλίδης ρώτησε τη μάρτυρα κατά πόσο υπήρχαν κάμερες ασφαλείας στο εσωτερικό των Κεντρικών Φυλακών.

Η ίδια ανέφερε ότι, εξ όσων γνώριζε, δεν υπήρχαν κάμερες εντός των γραφείων, ενώ θυμόταν την ύπαρξη κάμερας έξω από γραφείο, και συγκεκριμένα στο διάδρομο.

Ερωτηθείσα κατά πόσο υπήρχε πρακτική διανομής χριστουγεννιάτικων δώρων στα παιδιά κρατουμένων, με τη συμμετοχή δεσμοφυλάκων, απάντησε ότι θυμόταν πως υπήρχε τέτοια πρακτική.

Όταν της υποδείχθηκε εγκύκλιος ημερομηνίας 16 Δεκεμβρίου 2022, η οποία σύμφωνα με την υπεράσπιση, είχε εκδοθεί από τη δεύτερη κατηγορούμενη, Αθηνά Δημητρίου, η μάρτυρας ανέφερε ότι δεν θυμόταν τη συγκεκριμένη εγκύκλιο, αλλά επιβεβαίωσε ότι θυμόταν την πρακτική διανομής δώρων.

Η δεύτερη κατηγορούμενη, Αθηνά Δημητρίου, η οποία υπερασπίζεται τον εαυτό της, υπέδειξε στη μάρτυρα φωτογραφίες από τεκμήρια της υπόθεσης, στις οποίες απεικονίζονταν, μεταξύ άλλων, μεταλλικοί φωριαμοί με κλειδαριές ασφαλείας, κάμερα και άλλα στοιχεία από τους χώρους των Φυλακών.

Τη ρώτησε κατά πόσο είχε προσέξει την τοποθέτηση των συγκεκριμένων φωριαμών κατά τις καθημερινές επισκέψεις της στον όροφο για την παραλαβή φακέλων.

Η μάρτυρας ανέφερε ότι έβλεπε τα αντικείμενα στις φωτογραφίες, χωρίς ωστόσο να θυμάται εάν είχαν τοποθετηθεί κατά τη διάρκεια της θητείας της Άννας Αριστοτέλους ή της Αθηνάς Δημητρίου.

Στη συνέχεια, της υποδείχθηκαν επιπρόσθετες φωτογραφίες, στις οποίες απεικονίζονταν βιβλιοθήκες που βρίσκονταν στο γραφείο της Αρετής Γεωργίου, καθώς και η σκάλα και άλλοι χώροι των γραφείων.

Εξάλλου, κατά την αντεξέταση από τη δικηγόρο του τρίτου κατηγορούμενου, Χλόη Κωνσταντίνου, η μάρτυρας ρωτήθηκε κατά πόσο γνώριζε την ύπαρξη αποθηκών εκτός των Κεντρικών Φυλακών, στις οποίες φυλάσσονταν φάκελοι και έγγραφα.

Απαντώντας, ανέφερε ότι γνώριζε την ύπαρξη τέτοιου χώρου, τον οποίο ωστόσο δεν είχε επισκεφθεί ποτέ, προσθέτοντας ότι εκεί φυλάσσονταν παλιοί φάκελοι κρατουμένων.

Η διαδικασία ενώπιον του Κακουργιοδικείου θα συνεχιστεί στις 26 Νοεμβρίου 2026, στις 09:30.

Υπενθυμίζεται ότι όλοι οι κατηγορούμενοι τεκμαίρονται αθώοι μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους από το Δικαστήριο πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας.

ΚΥΠΕ