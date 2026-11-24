Απαντώντας σε ερωτήματα δημοσιογράφων, η Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ) υπογραμμίζει ότι η θέση του διεθνούς οργανισμού για τα Βαρώσια παραμένει αμετάβλητη, στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα ψηφίσματα 550 (1984) και 789 (1992), τα οποία καθορίζουν το πλαίσιο της θέσης των Ηνωμένων Εθνών για την περιοχή.

«Τα ψηφίσματα αυτά καθιστούν σαφές ότι οποιαδήποτε προσπάθεια εποικισμού οποιουδήποτε μέρους των Βαρωσίων από άτομα εκτός των νόμιμων κατοίκων τους είναι απαράδεκτη και ζητούν τη μεταφορά αυτής της περιοχής στη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών», τονίζει η ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

Η τοποθέτηση της Ειρηνευτικής Δύναμης έρχεται μετά τις δηλώσεις Ουστέλ, ο οποίος εμφανίστηκε έτοιμος να προχωρήσει στο άνοιγμα της περιοχής «Καράολος» στην Αμμόχωστο.