Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha, στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκονται πλέον τα πρωτόκολλα που διέπουν τη λειτουργία της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, καθώς και το κατά πόσο αυτά συνάδουν με τις διαδικασίες που ακολουθεί η Αστυνομία σε περιπτώσεις αιφνίδιων θανάτων.

Ο λειτουργός Τύπου του Υπουργείου Υγείας, Δημήτρης Κωνσταντίνου, μιλώντας στον Alpha, αναγνώρισε ότι ο ιατροδικαστής θα έπρεπε να είχε ανταποκριθεί στο αίτημα της Αστυνομίας και να είχε μεταβεί στη σκηνή. Ωστόσο, άφησε ανοιχτό το ζήτημα της ενδεχόμενης πειθαρχικής διερεύνησης, συνδέοντας οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια με το κατά πόσο υπήρξε παραβίαση των ισχυόντων πρωτοκόλλων και κανονισμών.

«Ο ιατροδικαστής, σε αυτήν την περίπτωση, θα έπρεπε να είχε μεταβεί στη σκηνή», ανέφερε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ότι, εφόσον διαπιστωθεί πως τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, δεν θα κινηθεί πειθαρχική διαδικασία.

Στο επίκεντρο ενδεχόμενη σύγκρουση πρωτοκόλλων

Νέα διάσταση στην υπόθεση δίνει αστυνομική διαταγή του 2021, την οποία δημοσιοποίησε το AlphaNews.Live. Σύμφωνα με αυτήν, η διερεύνηση των αιτιών ενός αιφνίδιου αφύσικου θανάτου εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Αστυνομίας, με τον ιατροδικαστή να καλείται να συνδράμει στο ανακριτικό έργο.

Ο νομικός Σίμος Αγγελίδης έθεσε το ζήτημα της ενδεχόμενης σύγκρουσης μεταξύ της αστυνομικής διαταγής και του πρωτοκόλλου που εφαρμόζει η Ιατροδικαστική Υπηρεσία, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να αποσαφηνιστεί κατά πόσο οι δύο υπηρεσίες λειτουργούν στη βάση διαφορετικών οδηγιών.

Από πλευράς του, ο Αστυνομικός Διευθυντής Μόρφου, Ναθαναήλ Δημητρίου, εξήγησε ότι οι ιδιαίτερες περιστάσεις του θανάτου της ανήλικης, η οποία βρισκόταν μακριά από τον συνήθη χώρο διαμονής της στο πλαίσιο εκδρομής, οδήγησαν τους ανακριτές στο συμπέρασμα ότι η παρουσία ιατροδικαστή στη σκηνή ήταν επιβεβλημένη.

Διαφορετική προσέγγιση εξέφρασε ο ιατροδικαστής Σωτήρης Μπουζιάνης, σημειώνοντας ότι, ελλείψει ενδείξεων που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια, η μετάβαση ιατροδικαστή στον χώρο του συμβάντος δεν θεωρείται πάντοτε υποχρεωτική. Όπως εξήγησε, ανάλογη πρακτική ακολουθείται και στην Ελλάδα.