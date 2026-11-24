Το ποσοστό αυτό ήταν αυξημένο σε σχέση με τα δύο προηγούμενα έτη, καθώς είχε διαμορφωθεί στο 15,19% το 2024 και στο 14,78% το 2023.

Μετά την Κύπρο, τα υψηλότερα ποσοστά το 2025 καταγράφηκαν στην Ολλανδία με 11,3% και στην Τσεχία με 10,5%. Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά σημειώθηκαν στη Σουηδία με 4,7%, στην Πολωνία με 5,0% και στη Σλοβακία με 5,7%.

Σε επίπεδο ΕΕ, οι επενδύσεις των νοικοκυριών αντιστοιχούσαν το 2025 στο 8,1% του ακαθάριστου διαθέσιμου εισοδήματος, ελαφρώς χαμηλότερα από το 8,2% που είχε καταγραφεί το 2024.

Σύμφωνα με την Eurostat, το ποσοστό του 2025 ήταν το χαμηλότερο από το 2015 και παρέμεινε αισθητά χαμηλότερο από τα επίπεδα πριν από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008.

Μέχρι το 2008, οι επενδύσεις των νοικοκυριών στην ΕΕ κυμαίνονταν περίπου μεταξύ 10% και 11% του ακαθάριστου διαθέσιμου εισοδήματος, προτού υποχωρήσουν σε επίπεδα γύρω στο 8%. Ακολούθησε νέα αύξηση των επενδύσεων των νοικοκυριών την περίοδο 2021-2023, ενώ στη συνέχεια το ποσοστό άρχισε εκ νέου να μειώνεται.

ΚΥΠΕ