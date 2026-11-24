Ο αδόκητος χαμός της 17χρονης μαθήτριας σε ξενοδοχείο της Κακοπετριάς, ήταν αρκετός για να ξεράσει για άλλη μια φορά το εγχώριο διαδίκτυο όλη τη σαπίλα, την υποκρισία και την εμπάθεια που κουβαλάει αυτή η κοινωνία σχεδόν από τη γέννησή της. Μια κοινωνία βαθιά σεμνότυφη, οπισθοδρομική, που διαθέτει το μοναδικό χάρισμα να πέφτει από τα σύννεφα με τέτοια συχνότητα που κάποιος τρίτος εύλογα θα αναρωτιόταν πότε διάολο προλαβαίνουμε να ανέβουμε ξανά;

Ας ξεκινήσουμε από τα στοιχειώδη: οι συγκεκριμένες εκδρομές στην Κακοπετριά δεν είναι σχολικές. Δεν οργανώνονται, δεν αναγνωρίζονται και δεν επιτηρούνται από το Υπουργείο Παιδείας. Αποτελούν μια άτυπη παράδοση δεκαετιών των τελειόφοιτων, όπου εκατοντάδες 16χρονοι και 17χρονοι έφηβοι μαζεύονται σε ξενοδοχεία με την ενυπόγραφη άδεια των γονιών τους και χωρίς καμία επίβλεψη από ενήλικες - ακριβώς όπως συμβαίνει όταν βγαίνουν έξω, πάνε σε πάρτι ή νοικιάζουν σπίτια για Σαβ/κο στον Πρωταρά.

Κάθε (μα κάθε) χρόνο ακούμε πύρινα κηρύγματα για «αλκοόλ, ναρκωτικά, ξενύχτια, οχληρία, γαμήσια και καβγάδες» λες και στ’ αλήθεια κάποιος περιμένει από 300 έφηβους που δεν βλέπουν την ώρα να βρεθούν μακριά από το σπίτι χωρίς ενήλικη επίβλεψη να πηγαίνουν Κακοπετριά για ομαδική ανάγνωση της Βίβλου και birdwatching (ΟΚ, εμπλέκονται πουλιά αλλά νομίζω άλλου είδους). Κανείς δεν τα επικροτεί αυτά (τουλάχιστον τα ποινικά αδικήματα) όμως είναι αναπόσπαστο κομμάτι της εφηβικής κουλτούρας και το λιγότερο υποκριτικό να κάνεις κάποιος πως δεν ξέρει τι κάνουν οι έφηβοι όταν βγαίνουν, το πόσο εύκολα βρίσκουν χόρτο ή αγοράζουν βότκες από το περίπτερο. Κι αν όπως λένε κάθε φορά που μαζεύονται έφηβοι στην Κακοπετριά προσελκύουν «γνωστούς ναρκέμπορους» όπως το φρέσκο αίμα τους καρχαρίες γιατί δεν πλακώνει η Αστυνομία να τους μαζέψει όλους με τη μία να γλιτώνει τις επιχειρήσεις και τα δρομολόγια; Κάθε χρόνο τα ίδια παράπονα, τα ίδια κηρύγματα, οι ίδιες ανησυχίες, τα ίδια πανικόβλητα ρεπορτάζ, τα ίδια cautionary tales.

Ενώ μια οικογένεια βιώνει έναν ανείπωτο εφιάλτη, γίναμε για άλλη μια φορά μάρτυρες του κρατικού μας μεγαλείου: η Αστυνομία κάλεσε ιατροδικαστή στη σκηνή, αλλά ο ιατροδικαστής αρνήθηκε να μεταβεί και ζήτησε να του στείλουν… φωτογραφίες μέσω Viber! Αρχικά βγήκε η αναπληρώτρια γενική διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας να καλύψει πλήρως τη διαδικασία, δηλώνοντας ότι «ακολουθήθηκε η ενδεδειγμένη μέθοδος». Η ενδεδειγμένη μέθοδος, δηλαδή, του «άμα δεν γουστάρω να πάω, στείλτε μου φωτογραφίες στο chat». Την επομένη, βέβαια, το Υπουργείο Υγείας αναγκάστηκε να την αδειάσει κανονικά και μέσω του εκπροσώπου του, ξεκαθάρισε ότι οι ιατροδικαστές όφειλαν να είχαν μεταβεί στη σκηνή ανεξαρτήτως πρωτοκόλλων, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πειθαρχικής έρευνας και προαναγγέλλοντας νομοθετικές αλλαγές για μια υπηρεσία που διαρκώς απασχολεί την κοινή γνώμη για όλους τους λάθος λόγους.

Το χειρότερο απ' όλα, όμως, παραμένει το κανιβαλικό πανηγύρι στα σόσιαλ. Πριν καν ταφεί το κορίτσι κι ενώ δεν έχει γνωστοποιηθεί ακόμα η αιτία θανάτου, άρχισαν οι γνωστές σκατόψυχες αμοιβάδες να πλάθουν σενάρια, να διακινούν ανυπόστατες θεωρίες συνωμοσίας και να επιδίδονται σε ένα ανελέητο victim blaming - είτε η Κακοπετριά έπαιξε ρόλο στον θάνατό της είτε όχι. Πάντα είναι οι καλύτεροι γονείς, οι καλύτεροι καθηγητές, οι καλύτεροι μπάτσοι και οι καλύτεροι ιατροδικαστές, τι διάολο, τζάμπα νομίζετε έλιωσαν τα DVD box sets του CSI; Σκόπιμη η αναφορά, καθώς είναι ιδιαίτερα εξοργιστικό να βλέπεις Gen Xers να μην ξεχωρίζουν απ’ τους boomers (τους οποίους ως ένα βαθμό κατανοώ) και να είναι γεμάτοι μένος και αποστροφή για οτιδήποτε νέο ή διαφορετικό. Άνθρωποι που ενημερώνονται αποκλειστικά από το Facebook και από ό,τι γράφει ο μπατζανάκης κι η κομμώτριά τους, με νοοτροπία Homus Erectus που δεν έχει εξελιχθεί πέρα από το στάδιο ουγκ και που νοσταλγούν τα «παλιά καλά χρόνια» -που παρεμπιπτόντως ήταν χάλια- και θεωρούν ιδανική διαπαιδαγώγηση τις απαγορεύσεις και το ξύλο. Η νεκροτομή δεν κατέδειξε τα ακριβή αίτια θανάτου και αναμένονται οι εργαστηριακές εξετάσεις. Κανείς δεν γνωρίζει ακόμα τι ακριβώς συνέβη. Σε τι ακριβώς, λοιπόν, βοηθούν οι εικασίες, η κακία και η χολή στο διαδίκτυο;

Σήμερα η οικογένεια, οι φίλοι, οι συμμαθητές, όλα τα Κάτω Πολεμίδια αποχαιρέτησαν την 17χρονη Κυριακή ντυμένοι στα λευκά, το ελάχιστο που οφείλει αυτή η κοινωνία απέναντι σε μια οικογένεια που βιώνει τον χειρότερό της εφιάλτη, είναι ο στοιχειώδης σεβασμός.

Γι' αυτό, απλά βουλώστε το. Πιστέψτε με, η ανθρωπότητα θα επιβιώσει αν δεν της εξαπολύσετε μια μέρα την αποψάρα σας...





