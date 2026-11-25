Ωστόσο, πίσω από τα εντυπωσιακά ποσοστά εκπτώσεων, τις διαφημιστικές εκστρατείες και τις ιδιαίτερα δελεαστικές τιμές ενδέχεται να υπάρχουν πρακτικές και επιβαρύνσεις που μπορούν να μετατρέψουν μια φαινομενικά συμφέρουσα αγορά σε ένα απρόσμενο οικονομικό έξοδο.

Η Black Friday έχει καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους εμπορικούς θεσμούς και στην Κύπρο, με τις επιχειρήσεις να επενδύουν σημαντικά στην προβολή των προσφορών τους, τόσο στα φυσικά όσο και στα ηλεκτρονικά καταστήματα.

Παρόλο που αρχικά η συγκεκριμένη εκπτωτική περίοδος περιοριζόταν σε μία ημέρα, τα τελευταία χρόνια η εικόνα έχει διαφοροποιηθεί αισθητά. Πολλές επιχειρήσεις ξεκινούν τις προσφορές τους ήδη από τις αρχές Νοεμβρίου, ενώ άλλες παρατείνουν τις εκπτώσεις μέχρι και τις αρχές Δεκεμβρίου, αξιοποιώντας παράλληλα και τη Cyber Monday.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες για τους καταναλωτές, οι οποίοι διαθέτουν μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο για να συγκρίνουν προϊόντα, τιμές και χαρακτηριστικά. Την ίδια στιγμή, όμως, η συνεχής προβολή προσφορών και η πίεση για άμεσες αγορές αυξάνουν την πιθανότητα παρορμητικών αποφάσεων.

Ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία τα κυπριακά νοικοκυριά καλούνται να ανταποκριθούν σε σημαντικές οικονομικές υποχρεώσεις, η σωστή προετοιμασία, η έρευνα αγοράς και η προσεκτική αξιολόγηση των εκπτώσεων αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

Αυξημένη προσοχή στις εκπτώσεις - Στο επίκεντρο ο κανόνας των 30 ημερών

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που αναδεικνύονται κατά τη διάρκεια της Black Friday αφορά τη διαφάνεια των εκπτώσεων και την ακρίβεια των τιμών που παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις.

Στην Κύπρο εφαρμόζεται ο λεγόμενος «κανόνας των 30 ημερών», ο οποίος αποσκοπεί στην προστασία των καταναλωτών από παραπλανητικές πρακτικές κατά την ανακοίνωση μειώσεων τιμών.

Σύμφωνα με τον συγκεκριμένο κανόνα, όταν μια επιχείρηση ανακοινώνει έκπτωση σε ένα προϊόν, η προηγούμενη τιμή που χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς πρέπει, κατά κανόνα, να είναι η χαμηλότερη τιμή στην οποία προσφερόταν το προϊόν κατά τις 30 ημέρες πριν από την εφαρμογή της μείωσης.

Αυτό σημαίνει ότι ένα κατάστημα δεν μπορεί να αυξάνει αυθαίρετα την τιμή ενός προϊόντος λίγο πριν από την Black Friday και στη συνέχεια να παρουσιάζει τη μείωσή της ως ιδιαίτερα μεγάλη έκπτωση, χρησιμοποιώντας την τεχνητά αυξημένη τιμή ως βάση σύγκρισης.

Για παράδειγμα, εάν μια τηλεόραση πωλούνταν αρχικά προς 600 ευρώ, αλλά κατά το προηγούμενο διάστημα η τιμή της είχε μειωθεί στα 500 ευρώ, η επιχείρηση οφείλει, κατά κανόνα, να χρησιμοποιήσει ως προηγούμενη τιμή τα 500 ευρώ κατά την ανακοίνωση μιας νέας έκπτωσης.

Η συγκεκριμένη νομοθετική πρόνοια θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς επιτρέπει στους καταναλωτές να αποκτούν σαφέστερη εικόνα για το πραγματικό οικονομικό όφελος μιας προσφοράς.

Στο πλαίσιο της εποπτείας της αγοράς, η αξιοποίηση ηλεκτρονικών συστημάτων παρακολούθησης των τιμών, ιδιαίτερα στον τομέα των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μπορεί να συμβάλει στον εντοπισμό ύποπτων αυξομειώσεων και πιθανών παραβάσεων.

Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί ότι ένα μεγάλο αναγραφόμενο ποσοστό έκπτωσης δεν συνεπάγεται απαραίτητα και τη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Ένα προϊόν μπορεί να παρουσιάζεται με έκπτωση 40% σε ένα κατάστημα, αλλά να διατίθεται ακόμη φθηνότερα από κάποια άλλη επιχείρηση.

Συνεπώς, η σύγκριση τιμών και η παρακολούθηση του κόστους των προϊόντων πριν από την εκπτωτική περίοδο αποτελούν βασικά εργαλεία για την πραγματοποίηση συμφερουσών αγορών.

Εντυπωσιακά ποσοστά και προσφορές περιορισμένης διάρκειας - Τι χρειάζεται προσοχή

Ένας από τους βασικότερους κινδύνους της Black Friday είναι η τάση των καταναλωτών να επηρεάζονται από μεγάλα ποσοστά εκπτώσεων, χωρίς να εξετάζουν κατά πόσο η αγορά είναι πραγματικά συμφέρουσα.

Ενδείξεις όπως «έκπτωση έως 70%», «μοναδική προσφορά», «μόνο για σήμερα» και «τελευταία τεμάχια» χρησιμοποιούνται συχνά στο πλαίσιο των εμπορικών προωθητικών ενεργειών.

Παρόλο που τέτοιες πρακτικές δεν είναι από μόνες τους παράνομες, μπορούν να δημιουργήσουν έντονη αίσθηση επείγοντος και να οδηγήσουν σε αγορές που δεν είχαν προγραμματιστεί.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην ένδειξη «έως 70%», καθώς το συγκεκριμένο ποσοστό ενδέχεται να αφορά μόνο περιορισμένο αριθμό προϊόντων και όχι το σύνολο των ειδών που διαφημίζονται.

Επιπλέον, ορισμένα προϊόντα που προβάλλονται με ιδιαίτερα ελκυστικές τιμές ενδέχεται να διατίθενται σε περιορισμένες ποσότητες, με αποτέλεσμα να εξαντλούνται γρήγορα.

Για τον λόγο αυτό, οι καταναλωτές καλούνται να διαβάζουν προσεκτικά τους όρους κάθε προσφοράς, να ελέγχουν τη διαθεσιμότητα των προϊόντων και να αποφεύγουν αποφάσεις που λαμβάνονται υπό πίεση.

Εξίσου σημαντικό είναι να μην προχωρούν στην αγορά ενός προϊόντος αποκλειστικά και μόνο επειδή η τιμή του έχει μειωθεί. Μια αγορά που δεν ανταποκρίνεται σε πραγματική ανάγκη εξακολουθεί να αποτελεί έξοδο, ανεξάρτητα από το ύψος της έκπτωσης.

Ηλεκτρικές συσκευές και κινητά τηλέφωνα - Τι πρέπει να ελέγξετε πριν από την αγορά

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον κατά τη διάρκεια της Black Friday συγκεντρώνουν οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, καθώς πολλοί καταναλωτές περιμένουν την εκπτωτική περίοδο για να πραγματοποιήσουν αγορές μεγαλύτερης αξίας.

Τηλεοράσεις, κινητά τηλέφωνα, φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ψυγεία, πλυντήρια και άλλες οικιακές συσκευές συγκαταλέγονται στις κατηγορίες προϊόντων που προβάλλονται συχνότερα μέσα από τις διαφημιστικές εκστρατείες των επιχειρήσεων.

Ωστόσο, η επιλογή μιας συσκευής δεν πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά στην τιμή πώλησης.

Στην περίπτωση των κινητών τηλεφώνων και των ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι καταναλωτές θα πρέπει να εξετάζουν προσεκτικά τις τεχνικές προδιαγραφές, τη χωρητικότητα, τη μνήμη, την απόδοση και τη δυνατότητα μελλοντικής υποστήριξης της συσκευής.

Αντίστοιχα, κατά την αγορά μεγάλων οικιακών συσκευών, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν η ενεργειακή απόδοση, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, οι διαστάσεις και το συνολικό κόστος λειτουργίας.

Ένα προϊόν που προσφέρεται σε χαμηλότερη τιμή μπορεί μακροπρόθεσμα να αποδειχθεί λιγότερο οικονομικό, εάν παρουσιάζει αυξημένη κατανάλωση ενέργειας ή δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες του νοικοκυριού.

Παράλληλα, χρειάζεται προσοχή σε προϊόντα προηγούμενων ετών, εκθεσιακά ή ανακατασκευασμένα, τα οποία ενδέχεται να προσφέρονται σε χαμηλότερες τιμές.

Η διάθεση τέτοιων προϊόντων δεν αποτελεί από μόνη της πρόβλημα, εφόσον ο καταναλωτής ενημερώνεται με σαφήνεια για την πραγματική τους κατάσταση και τα χαρακτηριστικά τους.

Για τον λόγο αυτό, συνιστάται ο έλεγχος του ακριβούς κωδικού μοντέλου, ώστε η σύγκριση τιμών να αφορά το ίδιο προϊόν και όχι διαφορετικές εκδόσεις με παρόμοια ονομασία.

Διαδικτυακές αγορές - Αυξημένος κίνδυνος εξαπάτησης από ψεύτικα καταστήματα

Μεγάλο μέρος της εμπορικής δραστηριότητας της Black Friday πραγματοποιείται πλέον μέσω διαδικτύου, καθώς οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να αναζητούν και να συγκρίνουν προσφορές χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθούν φυσικά καταστήματα.

Ωστόσο, η αυξημένη διαδικτυακή κινητικότητα δημιουργεί ευκαιρίες και για επιτήδειους, οι οποίοι επιχειρούν να εκμεταλλευτούν το αγοραστικό ενδιαφέρον του κοινού.

Μία από τις συνηθέστερες μορφές εξαπάτησης αφορά τη δημιουργία ψεύτικων ηλεκτρονικών καταστημάτων, τα οποία εμφανίζονται ως νόμιμες επιχειρήσεις και διαφημίζουν δημοφιλή προϊόντα σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.

Σε αρκετές περιπτώσεις, οι καταναλωτές ενδέχεται να οδηγηθούν σε τέτοιες ιστοσελίδες μέσω διαφημίσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή μέσω μηνυμάτων που παρουσιάζονται ως επίσημες ενημερώσεις γνωστών εταιρειών.

Οι επιτήδειοι μπορεί να χρησιμοποιούν λογότυπα, φωτογραφίες προϊόντων και σχεδιασμό που παραπέμπουν σε πραγματικές επιχειρήσεις, επιχειρώντας να δημιουργήσουν την εντύπωση αξιοπιστίας.

Πριν από την ολοκλήρωση μιας διαδικτυακής αγοράς, οι καταναλωτές θα πρέπει να ελέγχουν εάν η ιστοσελίδα διαθέτει σαφή στοιχεία της επιχείρησης, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας, όρους πώλησης και πολιτική επιστροφών.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν ένα ηλεκτρονικό κατάστημα δέχεται αποκλειστικά τραπεζική μεταφορά ή άλλους τρόπους πληρωμής που ενδέχεται να δυσκολεύουν την ανάκτηση χρημάτων σε περίπτωση απάτης.

Επιπλέον, η ύπαρξη ασφαλούς σύνδεσης, η οποία συνήθως εμφανίζεται μέσω του συμβόλου λουκέτου στον φυλλομετρητή, δεν αποτελεί από μόνη της εγγύηση ότι μια ιστοσελίδα είναι νόμιμη ή αξιόπιστη.

Οι καταναλωτές καλούνται επίσης να αποφεύγουν την καταχώριση τραπεζικών στοιχείων σε συνδέσμους που λαμβάνουν μέσω ύποπτων μηνυμάτων, ακόμη και όταν αυτά φαίνεται να προέρχονται από γνωστές εταιρείες ταχυμεταφορών ή εμπορικές επιχειρήσεις.

Αγορές από το εξωτερικό - Πώς οι πρόσθετες χρεώσεις επηρεάζουν το τελικό κόστος

Ένα ακόμη ζήτημα που αφορά ιδιαίτερα τους Κύπριους καταναλωτές είναι οι αγορές από ηλεκτρονικά καταστήματα του εξωτερικού.

Κατά τη διάρκεια της Black Friday, αρκετοί στρέφονται σε διεθνείς πλατφόρμες, αναζητώντας προϊόντα σε χαμηλότερες τιμές από εκείνες που εντοπίζουν στην κυπριακή αγορά.

Ωστόσο, η αρχική τιμή ενός προϊόντος δεν αντικατοπτρίζει πάντοτε το συνολικό κόστος της αγοράς.

Πριν από την ολοκλήρωση μιας παραγγελίας, είναι απαραίτητο να ελέγχονται τα έξοδα αποστολής προς την Κύπρο, ο εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης και τυχόν πρόσθετες χρεώσεις.

Ιδιαίτερα για προϊόντα που αποστέλλονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενδέχεται να προκύψουν επιβαρύνσεις που σχετίζονται με τον ΦΠΑ εισαγωγής, τις τελωνειακές διαδικασίες ή άλλες χρεώσεις διαχείρισης, ανάλογα με την αξία, την προέλευση και τον τρόπο αποστολής.

Παράλληλα, οι καταναλωτές θα πρέπει να εξετάζουν κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα επιστροφής του προϊόντος και ποιος αναλαμβάνει το σχετικό κόστος.

Μια αγορά που αρχικά φαίνεται ιδιαίτερα συμφέρουσα μπορεί τελικά να αποδειχθεί ακριβότερη από την αντίστοιχη αγορά σε κυπριακό κατάστημα, εάν συνυπολογιστούν όλες οι επιβαρύνσεις.

Επιστροφές και αλλαγές - Ποια δικαιώματα έχουν οι καταναλωτές

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές πριν από την Black Friday αφορά την πολιτική επιστροφών και αλλαγών.

Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο προστασίας των καταναλωτών, για αγορές που πραγματοποιούνται σε φυσικά καταστήματα δεν υπάρχει γενικό νόμιμο δικαίωμα επιστροφής ενός προϊόντος απλώς επειδή ο αγοραστής άλλαξε γνώμη.

Στις περιπτώσεις αυτές, η δυνατότητα αλλαγής ή επιστροφής εξαρτάται από την εμπορική πολιτική της επιχείρησης.

Επομένως, πριν από την αγορά, είναι σημαντικό να διευκρινίζεται εάν το κατάστημα δέχεται επιστροφές, μέσα σε ποιο χρονικό διάστημα και υπό ποιες προϋποθέσεις.

Διαφορετικό είναι το καθεστώς για τις περισσότερες διαδικτυακές αγορές από επαγγελματίες εμπόρους που υπάγονται στη σχετική νομοθεσία.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο καταναλωτής διαθέτει, κατά κανόνα, δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από την παραλαβή του προϊόντος, χωρίς να χρειάζεται να αιτιολογήσει την απόφασή του.

Ωστόσο, υπάρχουν εξαιρέσεις, όπως ορισμένα εξατομικευμένα προϊόντα ή σφραγισμένα είδη που δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή για λόγους υγιεινής, εφόσον έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση.

Επιπλέον, ο καταναλωτής πρέπει να ενημερώνεται για το ποιος επιβαρύνεται με τα έξοδα επιστροφής.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να διαχωρίζεται η απλή αλλαγή γνώμης από την περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος.

Εάν ένα προϊόν παρουσιάζει ελάττωμα ή δεν ανταποκρίνεται σε όσα συμφωνήθηκαν κατά την αγορά, ο καταναλωτής διαθέτει νόμιμα δικαιώματα, ανεξάρτητα από το εάν το προϊόν αγοράστηκε σε κανονική τιμή ή κατά τη διάρκεια εκπτώσεων.

Οι εκπτώσεις δεν καταργούν τη νόμιμη εγγύηση

Ένα συχνό ερώτημα αφορά το κατά πόσο τα προϊόντα που αγοράζονται κατά τη διάρκεια της Black Friday καλύπτονται από εγγύηση.

Οι καταναλωτές πρέπει να γνωρίζουν ότι η αγορά ενός προϊόντος σε μειωμένη τιμή δεν συνεπάγεται απώλεια των νόμιμων δικαιωμάτων τους.

Για τα καινούργια καταναλωτικά αγαθά που εμπίπτουν στη σχετική κυπριακή και ευρωπαϊκή νομοθεσία προβλέπεται, κατά κανόνα, διετής περίοδος νόμιμης ευθύνης του πωλητή για έλλειψη συμμόρφωσης.

Αυτό σημαίνει ότι, εάν ένα προϊόν αποδειχθεί ελαττωματικό ή δεν ανταποκρίνεται στη σύμβαση πώλησης, ο καταναλωτής μπορεί, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, να διεκδικήσει αποκατάσταση, όπως επισκευή ή αντικατάσταση, και σε ορισμένες περιπτώσεις μείωση τιμής ή επιστροφή χρημάτων.

Είναι σημαντικό, ωστόσο, να διατηρείται η απόδειξη αγοράς ή άλλο αποδεικτικό της συναλλαγής.

Οι καταναλωτές δεν θα πρέπει να αποδέχονται αβασάνιστα ισχυρισμούς ότι ένα προϊόν δεν καλύπτεται από εγγύηση αποκλειστικά και μόνο επειδή αγοράστηκε με έκπτωση.

Δέκα βασικές συμβουλές για ασφαλείς και συμφέρουσες αγορές

1. Καταγράψτε τις πραγματικές σας ανάγκες

Πριν ξεκινήσετε τις αγορές σας, δημιουργήστε μια λίστα με τα προϊόντα που χρειάζεστε. Αποφύγετε να προσθέτετε είδη μόνο και μόνο επειδή εμφανίζονται σε προσφορά.

2. Παρακολουθήστε τις τιμές πριν από την εκπτωτική περίοδο

Η καταγραφή της τιμής ενός προϊόντος αρκετές ημέρες ή εβδομάδες πριν από την Black Friday μπορεί να βοηθήσει στην αξιολόγηση της πραγματικής έκπτωσης. Όπου είναι διαθέσιμα, αξιοποιήστε εργαλεία ιστορικού τιμών.

3. Συγκρίνετε διαφορετικά καταστήματα

Μην περιορίζεστε στην πρώτη προσφορά που θα εντοπίσετε. Αναζητήστε το ίδιο προϊόν σε περισσότερες επιχειρήσεις, ελέγχοντας τόσο την τιμή όσο και τους όρους αγοράς.

4. Ελέγξτε την τελική τιμή

Μην εστιάζετε αποκλειστικά στο ποσοστό της έκπτωσης. Συνυπολογίστε μεταφορικά, πρόσθετες χρεώσεις και τυχόν κόστος εγκατάστασης ή παράδοσης.

5. Καθορίστε συγκεκριμένο προϋπολογισμό

Αποφασίστε από πριν το μέγιστο ποσό που μπορείτε να διαθέσετε, χωρίς να επηρεάζεται η κάλυψη των βασικών οικονομικών υποχρεώσεών σας.

6. Μην υποκύπτετε στην πίεση του χρόνου

Μηνύματα όπως «η προσφορά λήγει σε λίγα λεπτά» δεν πρέπει να σας οδηγούν σε βιαστικές αποφάσεις. Αφιερώστε χρόνο για να εξετάσετε τα χαρακτηριστικά και την πραγματική αξία του προϊόντος.

7. Ελέγξτε την αξιοπιστία του πωλητή

Αναζητήστε στοιχεία επικοινωνίας, αξιολογήσεις άλλων καταναλωτών και πληροφορίες για την εξυπηρέτηση μετά την πώληση. Προτιμήστε ασφαλείς και αξιόπιστους τρόπους πληρωμής.

8. Διαβάστε τους όρους επιστροφής

Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε εάν μπορείτε να επιστρέψετε ή να αλλάξετε το προϊόν, μέσα σε ποιο χρονικό διάστημα και με ποια διαδικασία.

9. Εξετάστε την ποιότητα και όχι μόνο την τιμή

Ιδιαίτερα για ακριβές συσκευές, ελέγξτε τις προδιαγραφές, την ενεργειακή απόδοση, τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και την υποστήριξη του προϊόντος.

10. Φυλάξτε αποδείξεις και επιβεβαιώσεις παραγγελιών

Διατηρήστε όλα τα στοιχεία της συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένων των αποδείξεων, των ηλεκτρονικών μηνυμάτων και των όρων της προσφοράς. Σε περίπτωση προβλήματος, μπορούν να αποτελέσουν σημαντικά αποδεικτικά στοιχεία.

Τι μπορούν να κάνουν οι καταναλωτές σε περίπτωση παραπλανητικής έκπτωσης ή προβλήματος με την αγορά

Οι καταναλωτές που θεωρούν ότι έχουν υποστεί ζημιά από παραπλανητική εμπορική πρακτική δεν θα πρέπει να αγνοούν το περιστατικό.

Εάν διαπιστώσουν ότι ένα κατάστημα παρουσιάζει ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις εκπτώσεις ή ότι οι όροι μιας προσφοράς δεν ανταποκρίνονται σε όσα διαφημίζονται, μπορούν να συγκεντρώσουν τα σχετικά στοιχεία και να απευθυνθούν στις αρμόδιες αρχές.

Στην Κύπρο, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας είναι αρμόδια για ζητήματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας προστασίας των καταναλωτών.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους και να υποβάλλουν καταγγελίες μέσω των επίσημων καναλιών της Υπηρεσίας.

Σε περίπτωση προβλήματος με αγορά από επιχείρηση άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί επίσης να είναι χρήσιμη η καθοδήγηση από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου.

Εάν υπάρχει υποψία διαδικτυακής απάτης ή υποκλοπής τραπεζικών στοιχείων, απαιτείται άμεση επικοινωνία με την τράπεζα ή τον πάροχο πληρωμών και, όπου ενδείκνυται, ενημέρωση της Αστυνομίας.

Black Friday και οικογενειακός προϋπολογισμός – Πώς να αποφύγετε τις περιττές δαπάνες

Παρά τις ευκαιρίες που μπορεί να προσφέρει η συγκεκριμένη εκπτωτική περίοδος, οι καταναλωτές καλούνται να διατηρούν μια προσεκτική και συγκρατημένη στάση απέναντι στις αγορές τους.

Η συνεχής προβολή προσφορών, οι διαφημίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η αίσθηση ότι μια ευκαιρία δεν θα επαναληφθεί μπορούν να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι η αγορά ενός προϊόντος είναι απαραίτητη, ακόμη και όταν δεν υπάρχει πραγματική ανάγκη.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για νοικοκυριά που έχουν ήδη αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις και ενδέχεται να καταφύγουν σε πιστωτικές κάρτες ή προγράμματα δόσεων για να χρηματοδοτήσουν τις αγορές τους.

Η δυνατότητα αποπληρωμής σε δόσεις δεν σημαίνει ότι μια αγορά είναι αυτομάτως οικονομικά συμφέρουσα.

Οι καταναλωτές θα πρέπει να εξετάζουν το συνολικό ποσό που θα κληθούν να καταβάλουν, τυχόν τόκους και επιπλέον επιβαρύνσεις, καθώς και τις μελλοντικές οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Ακόμη και μια μεγάλη έκπτωση μπορεί να οδηγήσει σε οικονομική πίεση, εάν αφορά προϊόν που δεν είναι απαραίτητο ή υπερβαίνει τις πραγματικές οικονομικές δυνατότητες του αγοραστή.

Εξάλλου, οι προσφορές δεν περιορίζονται αποκλειστικά στην Black Friday. Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους πραγματοποιούνται εκπτωτικές ενέργειες, γεγονός που σημαίνει ότι οι καταναλωτές δεν χρειάζεται να αντιμετωπίζουν κάθε διαφημιζόμενη προσφορά ως μοναδική ευκαιρία.

Η σωστή διαχείριση του οικογενειακού προϋπολογισμού και η αποφυγή περιττών εξόδων αποτελούν βασικές προϋποθέσεις ώστε οι αγορές της συγκεκριμένης περιόδου να προσφέρουν πραγματικό οικονομικό όφελος.

Το ζητούμενο είναι η πραγματική εξοικονόμηση

Η Black Friday μπορεί να αποτελέσει μια καλή ευκαιρία για όσους έχουν προγραμματίσει συγκεκριμένες αγορές και έχουν προηγουμένως πραγματοποιήσει την απαραίτητη έρευνα αγοράς.

Ωστόσο, το κλειδί για μια επιτυχημένη αγορά δεν βρίσκεται στο μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, αλλά στον συνδυασμό πραγματικής ανάγκης, ποιότητας, αξιοπιστίας του πωλητή και τελικού κόστους.

Οι καταναλωτές στην Κύπρο καλούνται να αξιοποιήσουν τις προσφορές με σύνεση, να συγκρίνουν τιμές, να ελέγχουν τους όρους κάθε συναλλαγής και να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους.

Άλλωστε, ο σημαντικότερος οικονομικός κίνδυνος της Black Friday δεν προέρχεται απαραίτητα από μια παραπλανητική έκπτωση, αλλά από την απόφαση να δαπανήσει κάποιος χρήματα που δεν είχε προγραμματίσει, για ένα προϊόν που στην πραγματικότητα δεν χρειαζόταν.

Η πραγματική εξοικονόμηση δεν μετριέται από το ποσοστό της έκπτωσης, αλλά από το κατά πόσο μια αγορά καλύπτει ουσιαστικές ανάγκες, πραγματοποιείται στη σωστή τιμή και δεν επιβαρύνει τον οικογενειακό προϋπολογισμό.