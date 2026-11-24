Ο κ. Κουμής μιλούσε στο Ετήσιο Τουριστικό Συνέδριο του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου (ΣΤΕΚ), με τίτλο «Tourism Beyond 2030: Competing in an Era of Constant Change».

«Το 2026 αναμενόταν αρχικά να αποτελέσει ακόμη ένα έτος ορόσημο για τον κυπριακό τουρισμό, βάσει των αρχικών προγραμματισμών και εκτιμήσεων. Ωστόσο, εξελίχθηκε σε μια χρονιά κατά την οποία ο κλάδος κλήθηκε να αντιμετωπίσει τη μεγαλύτερη τουριστική κρίση των τελευταίων δεκαετιών, ως αποτέλεσμα εξωγενών παραγόντων», ανέφερε ο Υφυπουργός.

Παρά τις δυσκολίες, ο κ. Κουμής εκτίμησε ότι «η χρονιά θα ολοκληρωθεί με μονοψήφια μείωση στις αφίξεις και τα έσοδα σε σύγκριση με το 2025, το οποίο αποτέλεσε έτος ρεκόρ, διατηρώντας παράλληλα θετικό πρόσημο σε σχέση με το 2024».

«Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα του κυπριακού τουρισμού, παρά τα διαχρονικά γεωγραφικά μειονεκτήματα της χώρας, όπως η απόσταση από τις μεγάλες αγορές τουρισμού της Κεντρικής και Δυτικής Ευρώπης, αλλά και τη μετατόπιση της ζήτησης προς τη Δυτική Ευρώπη κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο», επισήμανε.

Ο κ. Κουμής έθεσε ως βασική προτεραιότητα τον σχεδιασμό του τουρισμού των επόμενων δεκαετιών, προσδιορίζοντας έξι άξονες: την ανταγωνιστικότητα, τις υποδομές, τη διαχείριση των προορισμών, τη βιωσιμότητα, την αξιοποίηση της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και τον άνθρωπο.

Αναφερόμενος στις υποδομές, επισήμανε ότι το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034 αποτελεί ευκαιρία για την αναβάθμιση των δημόσιων και ιδιωτικών υποδομών. Για τη βιωσιμότητα υπογράμμισε ότι «δεν αποτελεί μια πρόσκαιρη τάση, αλλά αναγκαιότητα, καθώς προϋποθέτει την ισορροπία ανάμεσα στην οικονομική δραστηριότητα, την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική συνοχή».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης από το Υφυπουργείο Τουρισμού, τόσο μέσω της περαιτέρω ενίσχυσης του Παρατηρητηρίου Τουρισμού όσο και στις δράσεις προβολής της χώρας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το προωθητικό υλικό με επίκεντρο τη θεά Αφροδίτη.

«Ο τουρισμός έχει εισέλθει σε έναν νέο κύκλο, στον οποίο ο σύγχρονος ταξιδιώτης αναζητεί μοναδικές και αυθεντικές εμπειρίες, επηρεάζεται από τις τεχνολογικές εξελίξεις και αξιολογεί όλο και περισσότερο την εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών», είπε.

«Η επένδυση σε κάθε πτυχή της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας του κυπριακού τουρισμού», σημείωσε.

Στην ανάγκη προσαρμογής του κυπριακού τουρισμού στη νέα πραγματικότητα αναφέρθηκε ο Πρόεδρος του ΣΤΕΚ, Άκης Βαβλίτης, τονίζοντας ότι η επιτυχία ενός προορισμού δεν θα κρίνεται πλέον μόνο από τον αριθμό των αφίξεων.

«Η επιτυχία ενός προορισμού δεν θα αξιολογείται πλέον αποκλειστικά με βάση τον αριθμό των αφίξεων, αλλά και με γνώμονα το πραγματικό οικονομικό αποτύπωμα και την προστιθέμενη αξία που δημιουργείται», είπε.

Πρόσθεσε πως «ο τουρισμός του 2030 και μετά χτίζεται σήμερα. Οι προορισμοί που θα επενδύσουν στην αυθεντικότητα, την τεχνολογία, το ανθρώπινο δυναμικό, τη βιωσιμότητα, τις υποδομές και την ποιότητα του τουριστικού προϊόντος θα είναι εκείνοι που θα αποκομίσουν τα μεγαλύτερα οφέλη».

Ο Πρόεδρος του ΣΤΕΚ υπογράμμισε ακόμη ότι «στόχος του συνεδρίου δεν είναι απλώς η πραγματοποίηση μιας ακόμη συνάντησης του τουριστικού κλάδου, αλλά η κατάθεση ουσιαστικών προτάσεων που θα μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα από τους εμπλεκόμενους φορείς».

Όπως ανέφερε ο κ. Βαβλίτης, «επιδίωξη του ΣΤΕΚ είναι η ανάδειξη της Κύπρου σε έναν ποιοτικό τουριστικό προορισμό, ανθεκτικό στις γεωπολιτικές προκλήσεις, περιβαλλοντικά υπεύθυνο, ψηφιακά έξυπνο και κοινωνικά δίκαιο, προς όφελος των τοπικών κοινωνιών, των εργαζομένων και των επιχειρήσεων του κλάδου».

Τη συνεργασία μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας στον τουρισμό ανέδειξε η Μαρία Γάτσου, Γενική Διευθύντρια του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), επισημαίνοντας τη διαχρονική σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ ΣΕΤΕ και ΣΤΕΚ.

«Ελλάδα και Κύπρος αποτελούν δύο ισχυρούς τουριστικούς προορισμούς, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητάς τους στη διεθνή αγορά», ανέφερε.

Αναφερόμενη στις προκλήσεις της τουριστικής περιόδου, σημείωσε ότι «το ζητούμενο για τις δύο χώρες είναι να συνεχίσουν να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των ταξιδιωτών και να διατηρούν τη θέση τους σε ένα ολοένα πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον».

Τις προοπτικές και τις προκλήσεις για την αεροπορική συνδεσιμότητα της Κύπρου ανέλυσε η Μαρία Κουρούπη, Director of Aviation Development, Marketing & Communication της Hermes Airports, δίνοντας έμφαση στις αναπτυσσόμενες αγορές της Ανατολής.

«Σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης διαμορφώνονται στις αγορές της Ανατολής, με την Ινδία να αναμένεται να καταγράψει ετήσια ανάπτυξη άνω του 6% την επόμενη δεκαετία, τη Νοτιοανατολική Ασία περίπου 5,3% και τις χώρες του Κόλπου περίπου 4%», ανέφερε.

Η ίδια ανέδειξε τη σύνδεση της αεροπορικής συνδεσιμότητας με την εξέλιξη του τουριστικού προϊόντος και τις νέες προτιμήσεις των ταξιδιωτών.

«Η επιλογή ενός ταξιδιού δεν καθορίζεται πλέον αποκλειστικά από τον προορισμό, αλλά ολοένα περισσότερο από τις εμπειρίες που μπορεί να προσφέρει. Οι ταξιδιώτες αναζητούν συγκεκριμένους λόγους για να επισκεφθούν έναν τόπο, όπως ο χειμερινός ήλιος, οι αθλητικές δραστηριότητες ή οι δυνατότητες εξ αποστάσεως εργασίας. Επομένως, η Κύπρος χρειάζεται να αναδείξει και να προωθήσει τις διαφορετικές εμπειρίες που μπορεί να προσφέρει», σημείωσε.

ΚΥΠΕ