Πορτοκαλιές, λεμονιές και άλλα δέντρα αποτελούν γνώριμη εικόνα σε πολλές γειτονιές της Κύπρου.

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου βρίσκονται κοντά σε πεζοδρόμια και δημόσιους δρόμους, με τους καρπούς τους να είναι εύκολα προσβάσιμοι από περαστικούς.

Ποιος όμως έχει δικαίωμα να τους κόψει και τι συμβαίνει όταν κάποιος προχωρεί στη συλλογή τους χωρίς τη συγκατάθεση των ανθρώπων που φροντίζουν τα δέντρα;

Αφορμή για την ανάδειξη του ζητήματος αποτελεί περιστατικό που σημειώθηκε πρόσφατα σε κατοικημένη περιοχή της Λευκωσίας.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι επηρεαζόμενοι κάτοικοι, πρόσωπα φέρονται να επισκέπτονταν επανειλημμένα, σε διαφορετικές ώρες, σημείο όπου βρίσκεται πορτοκαλιά κοντά στην είσοδο κατοικίας, κόβοντας καρπούς χωρίς να έχει προηγηθεί οποιαδήποτε συνεννόηση ή συγκατάθεση.

Η πορτοκαλιά, όπως αναφέρουν, φυτεύτηκε από την ίδια την οικογένεια, η οποία έχει αναλάβει διαχρονικά τη φροντίδα, το πότισμα και τη συντήρησή της.

Τους εντόπισαν μέσω καμερών ασφαλείας

Η επανειλημμένη συλλογή πορτοκαλιών έγινε αντιληπτή μέσα από το σύστημα καμερών ασφαλείας της κατοικίας, το οποίο κατέγραψε τις κινήσεις των εμπλεκόμενων προσώπων.

Όταν οι κάτοικοι έθεσαν το ζήτημα, η εξήγηση που δόθηκε ήταν ότι, επειδή το δέντρο βρίσκεται κοντά στο πεζοδρόμιο και στον δρόμο, θεώρησαν πως είχαν δικαίωμα να κόβουν τους καρπούς του.

Η συγκεκριμένη αντίληψη εγείρει ένα ευρύτερο ερώτημα: Αρκεί η θέση ενός δέντρου κοντά σε δημόσιο χώρο για να θεωρεί κάποιος ότι οι καρποί του είναι ελεύθερα διαθέσιμοι;

Πού τελειώνει το δημόσιο και πού αρχίζει το ιδιωτικό;

Το περιστατικό αναδεικνύει μια ενδιαφέρουσα πτυχή της καθημερινότητας στις γειτονιές, όπου τα όρια μεταξύ ιδιωτικής περιουσίας και δημόσιου χώρου δεν είναι πάντοτε ξεκάθαρα στους πολίτες.

Ένα δέντρο μπορεί να βρίσκεται δίπλα σε πεζοδρόμιο, να είναι προσβάσιμο από τον δρόμο ή ακόμη και να έχει κλαδιά που εκτείνονται προς δημόσιο χώρο. Αυτό, ωστόσο, δεν αρκεί από μόνο του για να καθορίσει ποιος έχει δικαίωμα στους καρπούς του.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το ιδιοκτησιακό καθεστώς του σημείου όπου είναι φυτεμένο το δέντρο, καθώς και το κατά πόσον υπάρχουν συγκεκριμένες νομοθετικές ή άλλες ρυθμίσεις που διέπουν τη συλλογή των καρπών.

Τι προβλέπει η νομοθεσία – Η τοποθέτηση δικηγόρου στο ThemaOnline

Για τη νομική διάσταση του ζητήματος, το ThemaOnline απευθύνθηκε σε δικηγόρο, προκειμένου να ξεκαθαρίσει τι ισχύει όταν κάποιος κόβει πορτοκάλια ή άλλους καρπούς από ξένα δέντρα χωρίς άδεια.

«Σύμφωνα με τον περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας Νόμο, Κεφ. 224, τα δέντρα και οι καρποί τους, πριν αποκοπούν, περιλαμβάνονται στην έννοια της ακίνητης ιδιοκτησίας.

Αυτό σημαίνει ότι, εάν ένα δέντρο βρίσκεται σε ιδιωτική περιουσία, κανείς δεν αποκτά το δικαίωμα να κόβει τους καρπούς του απλώς επειδή βρίσκεται κοντά στον δρόμο ή στο πεζοδρόμιο.

Αντίθετα, εάν το δέντρο βρίσκεται σε δημόσιο χώρο, πρέπει να εξεταστεί σε ποιον ανήκει και ποιος έχει δικαίωμα στους καρπούς του», είπε αρχικά.

«Σε ό,τι αφορά την αφαίρεση καρπών χωρίς άδεια, αυτή μπορεί να αποτελεί ποινικό αδίκημα, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία.

Ειδικότερα, το άρθρο 265 του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου, Κεφ. 154, προβλέπει ότι η κλοπή καρπών αποτελεί ποινικό αδίκημα, για το οποίο προβλέπεται ποινή φυλάκισης μέχρι πέντε χρόνια.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και η αφαίρεση πορτοκαλιών ή λεμονιών χωρίς άδεια μπορεί να έχει ποινικές συνέπειες, εφόσον αποδειχθεί ότι πρόκειται για κλοπή.

Για να στοιχειοθετηθεί το αδίκημα, εξετάζονται, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα ιδιοκτησίας, η απουσία συγκατάθεσης και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες αφαιρέθηκαν οι καρποί.

Συνεπώς, το γεγονός ότι ένα δέντρο βρίσκεται δίπλα σε δρόμο ή πεζοδρόμιο δεν δίνει αυτομάτως σε οποιονδήποτε το δικαίωμα να κόβει τους καρπούς του», είπε στη συνέχεια.

Ζήτημα δικαιωμάτων αλλά και σεβασμού

Πέρα από τη νομική διάσταση, το θέμα αγγίζει και τη συμπεριφορά των πολιτών.

Για ορισμένους, η συλλογή μερικών πορτοκαλιών ή λεμονιών από ένα δέντρο δίπλα στον δρόμο ενδεχομένως να θεωρείται μια αθώα και συνηθισμένη πρακτική.

Για άλλους, όμως, ιδιαίτερα όταν έχουν φυτέψει και φροντίζουν το συγκεκριμένο δέντρο, η αφαίρεση καρπών χωρίς προηγούμενη άδεια αποτελεί παραβίαση των ορίων που θεωρούν ότι πρέπει να γίνονται σεβαστά.

Ένα απλό περιστατικό αναδεικνύει ένα ζήτημα που αφορά την καθημερινότητα των πολιτών και θέτει ένα ουσιαστικό ερώτημα: Το γεγονός ότι κάτι βρίσκεται σε κοινή θέα και είναι εύκολα προσβάσιμο σημαίνει πως μπορεί ο καθένας να το πάρει;