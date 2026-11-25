Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση της αστυνομίας προς το Γαλλικό Πρακτορείο, οι δράστες απελευθέρωσαν ακόμη 10 ανθρώπους, μετά την αρχική απελευθέρωση πέντε ομήρων, με αποτέλεσμα 15 από τους συνολικά 30 ανθρώπους που κρατούσαν αρχικά να εκτιμάται ότι παραμένουν στο εσωτερικό του καταστήματος.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη 24 Νοεμβρίου στη συνοικία Λα Καστεγιάνα της Καρταχένα, μιας από τις σημαντικότερες τουριστικές πόλεις της Κολομβίας, η οποία υποδέχεται εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της χώρας, Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, οι κουκουλοφόροι δράστες κατέφυγαν στο σούπερ μάρκετ μετά την αποτυχημένη προσπάθειά τους να ληστέψουν θωρακισμένο όχημα χρηματαποστολής.

Ο Κολομβιανός Πρόεδρος χαρακτήρισε τους ενόπλους «κοινούς εγκληματίες», δηλώνοντας ότι «έχουν πλέον κινητοποιηθεί όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων ειδικών μονάδων».



Ο ίδιος αναμένεται να μεταβεί στην Καρταχένα μαζί με τον υπουργό Άμυνας της χώρας.