Αν κάτι επιβεβαίωσε η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, με τον κατοχικό ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν την Τρίτη, είναι ότι η απόσταση ανάμεσα στις προσδοκίες και την πραγματικότητα, παραμένει μεγάλη.

Παρά τις διπλωματικές επαφές, τις δημόσιες τοποθετήσεις και τις προσπάθειες να καλλιεργηθεί ένα κλίμα συγκρατημένης αισιοδοξίας, η συνάντηση δεν έφερε το αποτέλεσμα, που θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια πραγματική αλλαγή πορείας. Το ζήτημα της διάνοιξης νέων σημείων διέλευσης, εξακολουθεί να αποτελεί σημείο διαφωνίας, ενώ καμία νέα συμφωνία δεν ανακοινώθηκε που να δικαιολογεί την εκτίμηση ότι έχει γίνει κάποιο αποφασιστικό βήμα προς τα εμπρός.

Οι δύο ηγέτες, συμφώνησαν να προχωρήσουν στην εφαρμογή όσων έχουν ήδη αποφασιστεί, ενώ επανέλαβαν την επιθυμία τους για συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, το συντομότερο δυνατό. Μια εξέλιξη που διατηρεί ανοιχτό τον διπλωματικό δίαυλο, χωρίς όμως να απαντά στο βασικό ερώτημα: υπάρχει πραγματική πολιτική βούληση για να ξεκινήσει μια ουσιαστική διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού;

Τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης,, είναι ασφαλώς χρήσιμα. Μπορούν να δημιουργήσουν καλύτερες συνθήκες επικοινωνίας, να διευκολύνουν την καθημερινότητα των πολιτών και να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη, ανάμεσα στις δύο κοινότητες. Δεν αποτελούν, ωστόσο, αυτοσκοπό ούτε μπορούν να υποκαταστήσουν μια πολιτική διαπραγμάτευση. Η διάνοιξη ενός οδοφράγματος, η συνεργασία σε τεχνικά ζητήματα, ή η υλοποίηση κοινών δράσεων δεν συνιστούν από μόνα τους πρόοδο στο μείζον ζήτημα της λύσης.

Το πρόβλημα, είναι ότι το Κυπριακό κινδυνεύει να εγκλωβιστεί σε έναν κύκλο συναντήσεων, ανακοινώσεων και μικρών συμφωνιών, χωρίς να αγγίζονται τα πραγματικά, δύσκολα κεφάλαια. Και όσο αυτό συμβαίνει, ο χρόνος λειτουργεί εις βάρος της προοπτικής, μιας συνολικής διευθέτησης.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά πλέον, η επικείμενη συνάντηση με τον Αντόνιο Γκουτέρες. Η κοινή επιθυμία των δύο ηγετών, για πραγματοποίησή της, αποτελεί μια θετική ένδειξη, αλλά δεν αρκεί. Το ζητούμενο δεν είναι απλώς να πραγματοποιηθεί ακόμη μία τριμερής συνάντηση και να εκδοθεί μια ανακοίνωση, με γενικές διατυπώσεις. Το ζητούμενο είναι να υπάρξουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις και, κυρίως, ένα σαφές επόμενο βήμα.

Η προοπτική μιας διευρυμένης διάσκεψης 5+1 εξακολουθεί να αποτελεί τον μεγάλο στόχο της ελληνοκυπριακής πλευράς. Ωστόσο, οι διαφωνίες που εξακολουθούν να υφίστανται ως προς τη μεθοδολογία και την ουσία των συνομιλιών, δεν επιτρέπουν εφησυχασμό. Η συζήτηση, δεν μπορεί να εξαντλείται στο πότε θα καθίσουν ξανά οι εμπλεκόμενοι στο ίδιο τραπέζι, αλλά στο τι ακριβώς θα συζητήσουν και πάνω σε ποια βάση.

Ούτε μπορεί να θεωρείται δεδομένο, ότι η πραγματοποίηση μιας συνάντησης με τον Γενικό Γραμματέα, θα οδηγήσει αυτομάτως, σε νέα διάσκεψη. Απαιτούνται συγκλίσεις, πολιτική βούληση και αποφάσεις που να αποδεικνύουν ότι οι δύο πλευρές είναι έτοιμες να περάσουν από τις διακηρύξεις στην πράξη.

Την ίδια ώρα, οι εξελίξεις γύρω από την Αμμόχωστο και οι νέες αναφορές για αξιοποίηση περιοχών που βρίσκονται εκτός της περίκλειστης πόλης, υπενθυμίζουν ότι το Κυπριακό δεν εξελίσσεται σε πολιτικό κενό. Οι προκλήσεις και οι μονομερείς ενέργειες, δημιουργούν πρόσθετα εμπόδια και επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο, το ήδη δύσκολο κλίμα. Η σταθερή θέση των Ηνωμένων Εθνών για το καθεστώς των Βαρωσίων, στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας, έχει ιδιαίτερη σημασία και δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται, ως μια τυπική διπλωματική αναφορά.

Η σημερινή συνάντηση, επομένως, δεν ήταν μια ολοκληρωτική αποτυχία. Διατήρησε ζωντανή την επικοινωνία και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας νέας πρωτοβουλίας, υπό τον Γενικό Γραμματέα. Δεν ήταν όμως, ούτε η συνάντηση που θα μπορούσε να δημιουργήσει πραγματική αισιοδοξία, για την πορεία του Κυπριακού.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης, έχει μπροστά του την πρόκληση να πείσει ότι η προσπάθεια για επανέναρξη των συνομιλιών, δεν περιορίζεται σε μια διπλωματική κινητικότητα, χωρίς αντίκρισμα. Ο Τουφάν Ερχιουρμάν, από την άλλη, καλείται να αποδείξει ότι η διάθεση για διάλογο που διακηρύσσει, μπορεί να μεταφραστεί σε συγκεκριμένες πολιτικές αποφάσεις και ουσιαστικές συγκλίσεις.

Το επόμενο ραντεβού με τα Ηνωμένα Έθνη, αποκτά πλέον καθοριστική σημασία. Δεν υπάρχει η πολυτέλεια, για άλλη μια συνάντηση που θα καταγραφεί απλώς ως θετική, παραγωγική ή εποικοδομητική, χωρίς χειροπιαστό αποτέλεσμα.