Η «Αλήθεια», με κύριο τίτλο «Από τον Κάμπο στις εκσκαφές», αναφέρεται στη χθεσινή συνάντηση των δύο ηγετών, γράφοντας ότι δεκαπέντε ημέρες μετά τη συμφωνία για το άνοιγμα δύο διελεύσεων συζήτησαν πώς θα επισπεύσουν το άνοιγμά τους, ενώ δεν υπήρξε συμφωνία για το Πυρόι. Αλλού, αναφέρει ότι είναι στη Βουλή το αίτημα για κατάθεση των γραπτών διαβεβαιώσεων που αφορούν την υπόθεση Αϊκούτ και στα ερωτήματα που εγείρονται για τους κυβερνητικούς χειρισμούς. Προβάλλει, επίσης, την κηδεία της 17χρονης Κυριακής και τα όσα ανέφερε στον επικήδειο λόγο της η Διευθύντρια του σχολείου της.

Ο «Πολίτης», με κύριο τίτλο «Συνεχίζουν με βήμα σημειωτόν», γράφει ότι κατά τη χθεσινή συνάντηση των δύο ηγετών δεν σημειώθηκε πρόοδος σε ό,τι αφορά τη διάνοιξη των οδοφραγμάτων Πυροΐου και Μιας Μηλιάς, ενώ οι όποιες αποφάσεις μετατίθενται στη συνάντησή τους με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Αλλού, αναφέρεται στην έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του σχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027, με υποσημείωση για την πορεία των δαπανών και τη σωρευτική απόκλιση από τις συστάσεις του Συμβουλίου, ύψους περίπου €500 εκατ. Προβάλλει, επίσης, τις νέες φορολογικές επιβαρύνσεις στα καύσιμα από το 2028 λόγω ρύπων.

«Ο Φιλελεύθερος», με κύριο τίτλο «Συμφωνούν στα εύκολα ελπίζοντας σε πρόσκληση», γράφει ότι Χριστοδουλίδης και Έρχιουρμαν απευθύνουν κοινό κάλεσμα προς τον Αντόνιο Γκουτέρες για σύγκληση τριμερούς διάσκεψης, ενώ παρά τις συμφωνίες παραμένουν οι διαφωνίες επί των δύσκολων θεμάτων. Αλλού, αναφέρεται στην κατάθεση στη Βουλή από το Υπουργείο Οικονομικών των καταλόγων με τις θέσεις που θα ανοίξουν το 2027 στην κρατική μηχανή. Προβάλλει, επίσης, στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Κύπρο, σύμφωνα με τα οποία η κοινωνική ανισότητα αποτυπώνεται στην υγεία των πολιτών.

Η «Χαραυγή», με κύριο τίτλο «Ανάσα για τις οικογένειες των προσφύγων», αναφέρεται στην εξασφάλιση δέσμευσης των εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων και των εμπλεκόμενων οργανισμών να μην προχωρούν σε πλειστηριασμούς προσφυγικών κατοικιών με πιστοποιητικά μίσθωσης, καθώς και στην πρόταση νόμου του ΑΚΕΛ για αναδρομική επιδότηση των στεγαστικών επιτοκίων. Αλλού, αναφέρεται στα μεγάλα κενά στη φροντίδα των ατόμων με αναπηρίες. Προβάλλει, επίσης, την υπόθεση Αϊκούτ γράφοντας ότι πληθαίνουν τα ερωτήματα για τους κυβερνητικούς χειρισμούς.

Η αγγλόγλωσση «Cyprus Mail», με κύριο τίτλο «Έλεγχος αποκαλύπτει απαράδεκτες συνθήκες στις φυλακές», αναφέρεται στην έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τις Κεντρικές Φυλακές, στην οποία καταγράφονται, μεταξύ άλλων, προβλήματα υπερπληθυσμού, χρήση αυτοσχέδιων κρεβατιών και παρουσία παρασίτων στα κελιά. Αλλού, αναφέρεται στην κηδεία της 17χρονης Κυριακής Αναστασίου, η οποία απεβίωσε σε ξενοδοχείο στην Κακοπετριά, σημειώνοντας ότι δεν έχουν ακόμη εξακριβωθεί τα αίτια του θανάτου της. Προβάλλει, επίσης, την αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Τράπεζας Κύπρου στη βαθμίδα BBB από τον οίκο S&P.

Η εβδομαδιαία εφημερίδα «Οικονομική Καθημερινή», με κύριο τίτλο «Ανοιχτές πληγές πίσω από τις αναβαθμίσεις», αναφέρεται στις διαρθρωτικές αδυναμίες της κυπριακής οικονομίας που εξακολουθούν να προβληματίζουν τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, μεταξύ των οποίων η ΑΤΑ, οι εκποιήσεις και οι δυσκολίες στην υλοποίηση δημόσιων επενδύσεων. Αλλού, γράφει ότι η ακρίβεια και η συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος κρατούν χαμηλά τις καταναλωτικές προσδοκίες ενόψει της Black Friday. Αναφέρεται, επίσης, στην οριακή επάρκεια ηλεκτρικού ρεύματος και κατά τη χειμερινή περίοδο, σημειώνοντας ότι είναι ορατός ο κίνδυνος διακοπών στους κρύους μήνες σε περίπτωση βλάβης σε κάποια μονάδα της ΑΗΚ.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ