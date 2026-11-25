Όπως γνωστοποίησε η οικογένειά του μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προηγήθηκαν αμέτρητες ώρες αναζήτησης, τοποθέτηση αφισών σε διάφορα σημεία της Λάρνακας, καθώς και δημοσιοποίηση της εξαφάνισής του σε μέσα ενημέρωσης.

Με ιδιαίτερη συγκίνηση, η οικογένεια εξέφρασε τις θερμές της ευχαριστίες προς όλους όσοι συνέβαλαν στις προσπάθειες εντοπισμού του, είτε συμμετέχοντας στις αναζητήσεις είτε κοινοποιώντας την έκκληση για βοήθεια.

«Σας ευχαριστούμε όλους μέσα από την καρδιά μας για την αγάπη, τη στήριξη και το ενδιαφέρον που δείξατε αυτές τις 5 ημέρες για τον Όσκαρ μας», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανάρτηση.

Η αγωνία των τελευταίων ημερών έδωσε πλέον τη θέση της στη χαρά και την ανακούφιση, με τον Όσκαρ να βρίσκεται ξανά κοντά στους ανθρώπους που τον αγαπούν.