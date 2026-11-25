Το αποτέλεσμα θυμίζει το χωριό του Άγιου Βασίλη στο Ροβανιέμι της Φινλανδίας, με τον νεαρό να αφιερώνει αρκετές εβδομάδες στην προετοιμασία. Φέτος, όπως δήλωσε στο creta24.gr, ξεκίνησε να στολίζει στις 28 Σεπτεμβρίου και ολοκλήρωσε το εγχείρημά του στα μέσα Νοεμβρίου.



Σαράντα δέντρα και περισσότερες από 100 σειρές λαμπιόνια

Σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, τα στολίδια έχουν διπλασιαστεί, ενώ έχουν αυξηθεί και οι κατασκευές που κοσμούν τον χώρο. Συνολικά, ο 15χρονος έχει στολίσει περίπου 40 χριστουγεννιάτικα δέντρα και έχει τοποθετήσει περισσότερες από 100 σειρές με λαμπιόνια.

Ξεχωριστή θέση στον στολισμό έχει η φάτνη, την οποία κατασκεύασε ο ίδιος με τα χέρια του. Μάλιστα, ο Νικηφόρος αποκάλυψε και ποιο είναι το αγαπημένο του χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Η πρόταση του Δήμου Χανίων στον 15χρονο

Τον εντυπωσιακό στολισμό επισκέφθηκε και ο αντιδήμαρχος Τουρισμού και υπεύθυνος για τον στολισμό των Χανίων, Νεκτάριος Ψαρουδάκης, ο οποίος ξεναγήθηκε στον χώρο από τον 15χρονο.



«Είναι ένα πανέμορφο σκηνικό το οποίο δείχνει ότι τα Χριστούγεννα έχουν ξεκινήσει και έχουν πολλά να δείξουν ακόμα και στις γειτονιές των Χανίων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, απηύθυνε πρόταση στον Νικηφόρο να συμβάλει στην ανακατασκευή παλαιών χριστουγεννιάτικων στολιδιών που βρίσκονται στις αποθήκες του δήμου, αξιοποιώντας τη δημιουργικότητα και τη φαντασία του.

Στόχος είναι τα ανανεωμένα στολίδια να χρησιμοποιηθούν την επόμενη χρονιά για τη διακόσμηση πάρκων και δημόσιων χώρων έξω από το σπίτι του. Ο 15χρονος δέχθηκε με χαρά την πρόταση, δίνοντας συνέχεια στη χριστουγεννιάτικη δημιουργία του.

Πηγή: iefimerida.gr