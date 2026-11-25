Η καταγγελία έρχεται με φόντο τη συζήτηση στην Επιτροπή Θεσμών για την πρόταση νόμου για την επέκταση της προστασίας των βουλευτών από αγωγές δυσθυμήσεις, ενώ φέρεται να διοχετεύτηκε στον τύπο ενημερωτικό σημείωμα (non -paper) με τις επιφυλάξεις της Νομικής Υπηρεσίας χωρίς αυτό να κατατεθεί στην Επιτροπή.

Η κ. Χαραλαμπίδου αναφέρει «με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι αμέσως μετά τη συνεδρία κυκλοφόρησε σε δημοσιογράφους δισέλιδο έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας με θέσεις επί της πρότασης νόμου. Δηλαδή γραπτές θέσεις που δεν δόθηκαν στην επιτροπή δόθηκαν στον Τύπο, για ένα κείμενο που ακόμα συζητείται και διαμορφώνεται».

«Αν αυτός ο τρόπος γίνει αποδεκτός σιωπηρά, οποιαδήποτε υπηρεσία θα μπορεί στο μέλλον να επηρεάζει το νομοθετικό έργο μέσω του Τύπου, αντί μέσω των θεσμικών διαδικασιών», τονίζει.

Αυτούσια η επιστολή της Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε,

Θεωρώ αναγκαίο να θέσω υπόψη σας, και της Σύσκεψης των Αρχηγών, μια διαδικαστική εξέλιξη που θεωρώ ότι αγγίζει τον πυρήνα της λειτουργίας της Βουλής και των σχέσεών της με τους θεσμούς της Δημοκρατίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως συζήτησε στις 18.11.2026 και σήμερα, 25 Νοεμβρίου 2026, για δεύτερη φορά, την πρόταση νόμου που αφορά τον περί αστικών αδικημάτων νόμο, την οποία κατέθεσα μαζί με τον βουλευτή και Πρόεδρο του Άλματος, κ. Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Η πρόταση βρίσκεται σε στάδιο πρώιμης συζήτησης μεταξύ των μελών της επιτροπής. Μέλη της επιτροπής ανταλλάσσουν απόψεις, και οι υπηρεσίες της Βουλής καταγράφουν τις θέσεις όλων με σκοπό να τις επεξεργαστούν. Υπάρχουν δύο κείμενα ενώπιον μας αυτή τη στιγμή το αρχικό με διορθώσεις και ένα δεύτερο με εισηγήσεις του κ. Νικόλα Παπαδόπουλου.

Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας παρέστη και στις δύο συνεδριάσεις και εξέθεσε τις απόψεις της προφορικά. Δεν κατέθεσε οποιοδήποτε έγγραφο, επικαλούμενη περιορισμένο χρόνο.

Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι αμέσως μετά τη συνεδρία κυκλοφόρησε σε δημοσιογράφους δισέλιδο έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας με θέσεις επί της πρότασης νόμου. Δηλαδή γραπτές θέσεις που δεν δόθηκαν στην επιτροπή δόθηκαν στον Τύπο, για ένα κείμενο που ακόμα συζητείται και διαμορφώνεται. Σύμφωνα με δημοσιογράφους που επικοινώνησαν μαζί μας, είναι η πρώτη φορά που η Νομική Υπηρεσία ενεργεί με αυτόν τον τρόπο

Η πρακτική αυτή εγείρει σοβαρά θεσμικά ζητήματα:

Παρακάμπτει τη Βουλή. Η κοινοβουλευτική επιτροπή είναι ο θεσμικός χώρος όπου κατατίθενται και εξετάζονται οι απόψεις των υπηρεσιών του κράτους επί νομοθετικών κειμένων. Οι βουλευτές που καλούνται να νομοθετήσουν δεν μπορεί να μαθαίνουν τις γραπτές θέσεις της Νομικής Υπηρεσίας από τα μέσα ενημέρωσης.

Επηρεάζει μια νομοθετική διαδικασία σε εξέλιξη. Η δημοσιοποίηση θέσεων για κείμενο που δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί ασκεί δημόσια πίεση πάνω στη διαβούλευση και προδικάζει το αποτέλεσμά της.

Πλήττει την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας μεταξύ των εξουσιών. Η Νομική Υπηρεσία είναι νομικός σύμβουλος της Δημοκρατίας. Ο ρόλος αυτός προϋποθέτει ότι οι απόψεις της απευθύνονται πρώτα στο όργανο που τις ζητά.

Εισάγει ένα επικίνδυνο προηγούμενο. Αν αυτός ο τρόπος γίνει αποδεκτός σιωπηρά, οποιαδήποτε υπηρεσία θα μπορεί στο μέλλον να επηρεάζει το νομοθετικό έργο μέσω του Τύπου, αντί μέσω των θεσμικών διαδικασιών.

Εισάγονται νέα ήθη συμπεριφοράς, και η Βουλή οφείλει να τοποθετηθεί ως θεσμός. Δεν πρόκειται για ζήτημα μιας πρότασης νόμου ή ενός βουλευτή. Πρόκειται για τον σεβασμό που οφείλεται στο Κοινοβούλιο και στη διάκριση των εξουσιών.

Για τους λόγους αυτούς, παρακαλώ:

α) να απευθυνθείτε γραπτώς στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ζητώντας εξηγήσεις για το πώς και με ποια απόφαση διανεμήθηκε το έγγραφο στα μέσα ενημέρωσης, ενώ δεν είχε κατατεθεί στην αρμόδια επιτροπή·

β) να ζητηθεί από τη Νομική Υπηρεσία να υποβάλει επίσημα και γραπτώς τις θέσεις της στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως.

γ) να εγγραφεί το θέμα στη Σύσκεψη των Αρχηγών, ώστε η Βουλή να υιοθετήσει ενιαία θέση και σαφή κανόνα: οι γραπτές θέσεις των κρατικών υπηρεσιών για νομοθετικά κείμενα υπό εξέταση κατατίθενται πρώτα στην αρμόδια επιτροπή.

Με εκτίμηση,

Ειρήνη Χαραλαμπίδου

Βουλευτής Εκλογικής Περιφέρειας Λευκωσίας

Κίνημα ΑΛΜΑ»