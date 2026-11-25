Σε συνέντευξη Τύπου στη Βουλή, στην παρουσία εκπροσώπων των ΜΜΕ, κοινοβουλευτικών κομμάτων και λειτουργών του σώματος, η Αννίτα Δημητρίου ανέφερε ότι πραγματοποιήθηκαν επίσης 533 συνεδρίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Όπως είπε εγκρίθηκαν 178 νομοσχέδια, 101 προτάσεις νόμου, 54 κανονισμοί και 28 σχέδια υπηρεσίας. Με τη διαδικασία του επείγοντος, ανέφερε, ψηφίστηκαν 6 νομοσχέδια, 10 προτάσεις νόμου και 1 κανονισμός, ενώ καταψηφίστηκαν 4 νομοσχέδια, 16 προτάσεις νόμου και 3 κανονισμοί.

Σημαντικές Μεταρρυθμίσεις

Μεταξύ των κορυφαίων νομοθετικών παρεμβάσεων που ψηφίστηκαν, ανέφερε η Πρόεδρος της Βουλής, ήταν η 22η τροποποίηση του Συντάγματος για τη θεσμική θωράκιση και οικονομική αυτονομία της Ελεγκτικής Υπηρεσίας - με καθιέρωση μη ανανεώσιμης 8ετούς θητείας για Γενικό και Βοηθό Γενικό Ελεγκτή - ο εκσυγχρονισμός της εκλογικής νομοθεσίας, η ρύθμιση της τηλεργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία και η κατάργηση του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης.

Σημείωσε επίσης τη φορολογική μεταρρύθμιση, τη θέσπιση του Εθνικού Μηχανισμού Ελέγχου των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων και τη σύσταση του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Επιχειρήσεων (για στήριξη ΜμΕ, νεοφυών επιχειρήσεων και πράσινης/ψηφιακής μετάβασης).

Αναφέρθηκε στην ίδρυση Εθνικού Φορέα Ασθενοφόρων, Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου και Εθνικού Κέντρου Κλινικής Τεκμηρίωσης, η θεσμοθέτηση προγεννητικών και νεογνικών ελέγχων, την αναβάθμιση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ, την κατοχύρωση της μη διάκρισης λόγω ηλικίας στην ασφάλιση οχημάτων, καθώς και το νέο πλαίσιο για τους εθελοντές πυρόσβεσης/έκτακτης ανάγκης και το μεταναστευτικό.

Εκανε αναφορά και στις τροποποιήσεις στο νέο σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου, ενώ αναφέρθηκε και στην κατάργηση του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης.

Στο πλαίσιο ελέγχου της εκτελεστικής εξουσίας, είπε η κ. Δημητρίου, οι Βουλευτές υπέβαλαν 426 ερωτήσεις και έλαβαν 434 απαντήσεις από τους αρμόδιους Υπουργούς, εκ των οποίων 203 αφορούσαν ερωτήσεις προηγούμενων συνόδων. Ενεγράφησαν δε 144 αυτεπάγγελτα θέματα προς συζήτηση στις επιτροπές.

Ευρωπαϊκές Υποθέσεις

Η Πρόεδρος της Βουλής είπε ότι συνέχισαν την εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο: από τα 81 εναρμονιστικά νομοσχέδια και κανονισμούς που κατατέθηκαν, ψηφίστηκαν 20 νόμοι και εγκρίθηκαν 18 κανονισμοί ενώ εκκρεμούν 39 νομοσχέδια και 4 κανονισμοί, καλύπτοντας το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση, τα δημοσιονομικά πλαίσια, τα πιστωτικά ιδρύματα και τις ΑΠΕ.

Επιπλέον, συνέχισε, η Ολομέλεια ενέκρινε ψήφισμα με έντονες επιφυλάξεις για τη συμφωνία ΕΕ–Mercosur, ενώ οι επιτροπές συμμετείχαν στον διάλογο για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034, το κράτος δικαίου και την κυβερνοασφάλεια στον τομέα της υγείας.

Διεθνείς Σχέσεις, Κυπριακή Προεδρία ΕΕ και Διπλωματία

Η κ. Δημητρίου είπε ότι η Βουλή φιλοξένησε κορυφαίες διακοινοβουλευτικές διασκέψεις (COSAC, Τεχνητή Νοημοσύνη, ΜΟΚΕ Europol, Οικονομική Διακυβέρνηση στις Βρυξέλλες) και υποδέχθηκε την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα. Λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή και της επίθεσης με drone στη βρετανική βάση Ακρωτηρίου στις 2 Μαρτίου 2026, η σύνοδος της COSAC πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, ενώ ματαιώθηκε η Διάσκεψη για την ΚΕΠΠΑ/ΚΠΑΑ, σημείωσε.

Για τις επίσημες επισκέψεις της Προέδρου της Βουλής ξεχώρισε αυτή στην Ινδία (Νοέμβριος 2025) και στην Αθήνα (Ιούνιος 2026 – πρώτη επίσκεψη μετά την επανεκλογή της), καθώς και οι δύο επισκέψεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτα Κακλαμάνη, στην Κύπρο (Σεπτέμβριος 2025 και Μάρτιος 2026). Ανέφερε επίσης ότι διατηρήθηκε ενεργή παρουσία σε διεθνείς οργανισμούς και σε 53 ομάδες φιλίας με επίκεντρο το Κυπριακό και την καταδίκη των τουρκικών προκλήσεων.

Συνέδρια, Εκδηλώσεις και Ίδρυμα Κοινοβουλευτισμού

Με στόχο την εξωστρέφεια και τη σύνδεση με την κοινωνία, η Βουλή δήλωσε η κ. Δημητρίου, συμμετείχε στις εκθέσεις βιβλίου Λευκωσίας και Λεμεσού, παρουσίασε το λεύκωμα «Σαν δικό τους παιδί» για τα ασυνόδευτα παιδιά του 1974 στην Ελλάδα και διοργάνωσε πολιτιστικές και επετειακές εκδηλώσεις.

Ιδιαίτερα πλούσια ήταν η δράση του Ιδρύματος Κοινοβουλευτισμού και Συμμετοχικής Δημοκρατίας, είπε, το οποίο συνδιοργάνωσε συνέδρια και ημερίδες για κρίσιμα ζητήματα, όπως η παραπληροφόρηση στις εκλογές (με το Πανεπιστήμιο Νότιας Καλιφόρνιας), η διάκριση των εξουσιών, η Τεχνητή Νοημοσύνη σε σχέση με τη βιοηθική, τη θεολογία και τα πνευματικά δικαιώματα, τα 100 χρόνια από την ίδρυση του ΚΚΚ, καθώς και αφιερώματα στον συνταγματισμό της Ελληνικής Επανάστασης και τον εικαστικό Νίκο Κουρούσιη.

Εκδόσεις, Πρωτοβουλίες και Εξωστρέφεια

Στο πλαίσιο της επαφής με τους πολίτες, η Πρόεδρος της Βουλής είπε ότι το κοινοβούλιο φιλοξένησε 3.107 μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς από 89 εκπαιδευτήρια, ενώ συνέχισε για πέμπτη χρονιά το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση στη Βουλή». Αναφέρθηκε στην πραγματοποίηση της 8ης Συνόδου της Βουλής των Νέων, την 11η Σύνοδο της Κοινωνίας των Πολιτών και την 26η Σύνοδο της Βουλής των Γερόντων, καθώς και μελέτες για τα παιδιά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τον αυτισμό και τη ΔΕΠΥ.

Για το εκδοτικό έργο ανέφερε ότι εμπλουτίστηκε με νέους τόμους του «Φακέλου Κύπρου», το λεύκωμα «Σαν δικό τους παιδί», εκπαιδευτικά φυλλάδια(«Πάμε Βουλή» και ειδικές εκδόσεις για την Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ το α' εξάμηνο του 2026.

Εσωτερική Οργάνωση, Οικονομικά και Τεχνολογική Αναβάθμιση

Η κ. Δημητρίου ανέφερε επίσης ότι η Βουλή επικαιροποίησε το Στρατηγικό της Σχέδιο και ετοίμασε τον ετήσιο προϋπολογισμό της στη βάση της οικονομικής της αυτονομίας. Στον τεχνολογικό τομέα, εντάχθηκε στο Active Directory του κυβερνητικού κόμβου, αντικατέστησε τον παλιό εξοπλισμό και ενίσχυσε την κυβερνοασφάλεια, ενώ προωθείται – όπως είπε - η αναβάθμιση των αιθουσών των Επιτροπών για ζωντανή μετάδοση των συνεδριάσεων. Επίσης, η Ομάδα Ειδικών Καθηκόντων για την Τεχνητή Νοημοσύνη ανέπτυξε συνεργασίες με ξένα κοινοβούλια.

Άμεσες Προτεραιότητες και Κοινοβουλευτική Διπλωματία

Στις άμεσες προτεραιότητες η Πρόεδρος της Βουλής έθεσε την συζήτηση και ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού στις 14-16 Δεκεμβρίου, καθώς και κρίσιμα νομοσχέδια, όπως ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός 2026, η εποπτεία κρυπτοστοιχείων, η παγκόσμια ελάχιστη φορολογία πολυεθνικών, η διεύρυνση κριτηρίων για το επίδομα τέκνου και τα πρόστιμα για αδήλωτη εργασία.

Επίκειται επίσης ο εκσυγχρονισμός οικογενειακού δικαίου, οι πανεπιστημιακές κλινικές, η ενιαία εκπαίδευση, η διαχείριση κοινόκτητων/επικίνδυνων οικοδομών και η σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

Η κ. Δημητρίου είπε ότι αναμένονται από την κυβέρνηση τα νομοσχέδια για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, τον κατώτατο μισθό, επ’ αμοιβή πρακτική άσκηση νέων και οι κανονισμοί για τη μαρίνα Λάρνακας.

Η Πρόεδρος της Βουλής δήλωσε ότι σε διεθνές επίπεδο, προγραμματίζεται η συνέχιση της τριμερούς συνεργασίας με Ελλάδα και Αίγυπτο, οι επαφές με χώρες της Μέσης Ανατολής, της Αραβικής Χερσονήσου και της Ευρώπης, καθώς και η επίσκεψη του Προέδρου της Κάτω Βουλής της Ινδίας.

Νέο κτίριο

Μετά το τέλος της παρουσίασης των πεπραγμένων και σε ερώτηση για το νέο κτίριο της Βουλής, η Αννίτα Δημητρίου είπε ότι είναι εμφανής η ανάγκη για νέο κτίριο, το θέμα συζητήθηκε σε σύσκεψη των αρχηγών στη Βουλή και θα έχει ξανά συνάντηση με τον αρμόδιο Υπουργό ώστε, σε συνεννόηση με την εκτελεστική εξουσία, να μπει ένα ποσό για να ξεκινήσει η διαδικασία. Πρέπει όμως να γνωρίζουμε, είπε, ότι η διαδικασία αυτή θα προχωρήσει και σε ποιο χρονικό διάστημα θα μπορούν να έχουν νέο κτίριο.

Φέτος, ανέφερε, συμπεριλήφθηκε στον προϋπολογισμό ένα ποσό για την επικαιροποίηση των μελετών. Το κοινοβούλιο μεγαλώνει, πρόσθεσε, μεγαλώνουν και οι ανάγκες σε διοικητικό προσωπικό, αλλά και να υπάρχει επαρκής χώρος στις αίθουσες συνεδριάσεων.

Ερωτηθείσα για την αντίδραση από τις συζητήσεις που είχε μέχρι τώρα, η Πρόεδρος της Βουλής είπε ότι δεν είχε κάποια θετική ανταπόκριση μέχρι τώρα.

Προβολή έργου Βουλής – social media

Η Πρόεδρος της Βουλής δέχθηκε ερωτήσεις για την προβολή της δράσης της κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας στην ΚΣΣΕ, του έργου της Βουλής, τη χρήση των social media. Η κ. Δημητρίου ανέφερε ότι η αντιπροσωπεία της Βουλής στην ΚΣΣΕ είναι από τις πιο δραστήριες και πρόσθεσε ότι εξετάζονται οι τρόποι προβολής πέραν των παραδοσιακών ανακοινώσεων, με τον Γιώργο Λουκαΐδη – για 15 χρόνια μέλος της αντιπροσωπείας και συμπρόεδρος της Πολιτικής Ομάδας της Ενωμένης Ευρωπαϊκής Αριστεράς– να λαμβάνει τον λόγο και να λέει ότι ίσως πρέπει να αυξήσουν την παρουσία τους και με βίντεο σε ΜΚΔ. Σημείωσε πάντως ο κ. Λουκαΐδης ότι οι παρεμβάσεις των Κυπρίων Βουλευτών στην ολομέλεια των Συνελεύσεων υπάρχουν και σε οπτικοακουστικό υλικό στην ιστοσελίδα της ΚΣΣΕ.

Η Πρόεδρος της Βουλής ανέφερε ότι έχουν βγει σε προσφορές για την παροχή live streaming των συνεδριάσεων των Επιτροπών της Βουλής, που θ’ αφορά το πρώτο μέρος της συζήτησης. Αναμένεται, είπε, να λειτουργήσει το πρώτο τρίμηνο του 2017.

Η κ. Δημητρίου ανέφερε επίσης ότι δεν μπορούν να επιβληθούν όρια στα ΜΚΔ των Βουλευτών, αλλά όσον αφορά τη Βουλή το περιεχόμενο θ’ αφορά μόνο το κοινοβουλευτικό έργο

Για τη χρήση των ΜΚΔ γενικά η κ. Δημητρίου είπε ότι συζητούνται διάφορες προτάσεις νόμου, ενώ συζητείται και σε επίπεδο ΕΚ. Ότι ισχύει στην καθημερινότητά μας, ανέφερε, πρέπει να ισχύει και στα ΜΚΔ όπου δεν μπορεί κάποιος να πιστεύει ότι μπορεί να ασκεί σεξισμό, ρατσισμό, bulling κοκ. Εξετάζουν, συνέχισε, πώς μπορούν να θεσπίσουν ένα πλαίσιο νομοθετικό με την στήριξη της ΕΕ με σκοπό να προστατεύουν τους πολίτες και δη τους ανήλικους.

Ζουμε στην εποχή της υπερπληροφόρησης και θα πρέπει η Βουλή να βρει τον τρόπο να εκσυγχρονιστεί, ανέφερε η Πρόεδρός της, να βοηθήσει τις αντιπροσωπείες της στο εξωτερικό και το έργο της. «Φτάνει να έχουμε κατά νο ότι σκοπός δεν είναι το γρήγορο αλλά η ουσία της παρουσίασης των θέσεων. Να μην χάσουμε στο τέλος της ημέρας την ουσία».

Κάποιες φορές, είπε, βλέπει να γράφονται πράγματα που δεν συζητήθηκαν στη Βουλή και ζήτησε από τους δημοσιογράφος να επικοινωνούν με τους Βουλευτές και να ρωτούν.

Μεταρρύθμιση της νομικής υπηρεσίας

Ερωτηθείσα για την μεταρρύθμιση της νομικής υπηρεσίας η κ. Δημητρίου είπε ότι ενημερώθηκαν πως δεν έγινε η δημόσια διαβούλευση και γι’ αυτό το λόγο τα νομοσχέδια επιστράφηκαν. Η Βουλή, συνέχισε, από την περασμένη περίοδο έχει συγκεκριμένη θέση για τον διαχωρισμό και επιμένει. Για να προχωρήσει πρέπει να κάνει η εκτελεστική εξουσία τη δουλειά της και όχι «μισές δουλειές».

Προϋπολογισμοί ημικρατικών οργανισμών

Σε ερώτηση για καθυστέρηση στην κατάθεση προϋπολογισμών, η Πρόεδρος της Βουλής είπε ότι θα σταλεί και νέα επιστολή προς τη Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου ώστε να μην επαναληφθούν τα περσινά «να φτάσουμε Ιούνη και να ψηφίζουμε προϋπολογισμούς».

Για τον όγκο των επερωτήσεων Βουλευτών προς την κυβέρνηση, η κ. Δημητρίου σημείωσε ότι είναι υποχρέωση της εκτελεστικής εξπσίας ν’ απαντά σε ερωτήσεις Βουλευτών, σημειώνοντας ότι ο όγκος των επερωτήσεων είναι μεγάλος και αυτό το δικαίωμα οι Βουλευτές καλό είναι να το χρησιμοποιούν πιο ουσιαστικά, «δεν είναι αγώνας δρόμου».

Πηγή: ΚΥΠΕ