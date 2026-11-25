Ένα μόνο νόμισμα που μπορεί να έχετε στο σπίτι σας, θα πληρώσει τις διακοπές σας ή έστω ένα μέρος αυτών. Η νομισματική, η επιστήμη των νομισμάτων και των χαρτονομισμάτων, συχνά αναζητά κοινά νομίσματα που μπορούν να γίνουν συλλεκτικά λόγω λαθών ή άλλων λόγων.

Ένα από τα πιο περιζήτητα κέρματα αυτή τη στιγμή είναι το ιταλικό κέρμα του 1 ευρώ, που κόπηκε το 2002. Με την πρώτη ματιά, χωρίς προσεκτικότερη εξέταση, αυτό το ιταλικό νόμισμα μπορεί να φαίνεται το ίδιο με όλα τα άλλα. Ωστόσο, έχει μια μικρή λεπτομέρεια που το καθιστά θησαυρό για τους νομισματικούς εραστές.

Αυτή η λεπτομέρεια είναι τα λάθη κοπής που αύξησαν την αξία αυτών των νομισμάτων σε 500 έως 3000 ευρώ το καθένα. Η τιμή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την κατάσταση διατήρησης.

Και ποια είναι η μορφή του σχεδίου αυτού του κέρματος του 1 ευρώ; Η εμπρόσθια όψη απεικονίζει τον διάσημο «Άνθρωπο του Βιτρούβιου», μια φιγούρα που δημιουργήθηκε από τον Λεονάρντο ντα Βίντσι που προσωποποιεί τις ιδανικές αναλογίες του ανθρώπινου σώματος.

Ωστόσο, δεν είναι ο σχεδιασμός που μας επιτρέπει να μιλάμε για κέρματα των οποίων οι τιμές έχουν αυξηθεί· Είναι επίσης ασυνήθιστα λάθη στη διαδικασία κατασκευής, γνωστά ως σφάλματα σφράγισης: αναντιστοιχίες, διπλό ανάγλυφο, μετατοπισμένες λεπτομέρειες...

Λάβετε υπόψη, ωστόσο, ότι δεν αξίζουν τόσο πολύ όλα τα κέρματα του 1 ευρώ που κόπηκαν στην Ιταλία το 2002. Εάν έχετε ένα τέτοιο νόμισμα, επικοινωνήστε με έναν νομισματικό εμπειρογνώμονα που θα σας δώσει μια σωστή αποτίμηση και θα σας πει αν ήσασταν τυχεροί.

Τι σημαίνουν όλα αυτά; Ότι ακόμα κι αν έχετε ένα ιταλικό κέρμα του 1 ευρώ του 2002 που δεν αξίζει περισσότερο από ένα ευρώ, καλύτερα κρατήστε το πριν το δώσετε για ψιλά.

Πηγή: newsbomb.gr