Βρισκόμαστε στην κοιλάδα Μπαβόνα, μια απομονωμένη και αφιλόξενη περιοχή, την οποία οι λιγοστοί άνθρωποι που απολαμβάνουν την ομορφιά της, φρόντισαν να μετατρέψουν σε τόπο κατοικίας.

Δεν επιχείρησαν ποτέ να αλλάξουν το ανάγλυφό της. Αντίθετα, αξιοποίησαν τους τεράστιους βράχους, δημιουργώντας καταφύγια για τους ίδιους και τα ζώα τους, αποθήκες τροφίμων και καταφύγια για προστασία από τις καταιγίδες και το κρύο.

Τι είναι τα splui

Οι κατασκευές αυτές ονομάζονται «splui» και αποτελούν ένα μοναδικό δείγμα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Σύμφωνα με αφιέρωμα του BBC Travel, επί πολλές γενιές, οι κάτοικοι της κοιλάδας αξιοποίησαν τους φυσικούς σχηματισμούς των βράχων, διαμόρφωσαν το εσωτερικό τους, πρόσθεσαν ξύλινες πόρτες και έχτισαν πέτρινους τοίχους, δημιουργώντας χώρους που εξυπηρετούσαν τις καθημερινές ανάγκες τους.

Στην ευρύτερη περιοχή της κοιλάδας Μάτζια έχουν καταγραφεί περίπου 405 τέτοιες κατασκευές, ενώ τα παλαιότερα σωζόμενα παραδείγματα χρονολογούνται από τον Μεσαίωνα.

Μια ζωή κάτω από τους βράχους

Η κοιλάδα Μπαβόνα βρίσκεται σε μια απομακρυσμένη γωνιά του καντονιού Τιτσίνο, εκεί όπου ο ορεινός δρόμος καταλήγει απότομα μπροστά σε απόκρημνους βράχους. Έχει μήκος μόλις 12,1 χιλιόμετρα και σε ορισμένα σημεία το πλάτος της δεν ξεπερνά μερικές εκατοντάδες μέτρα.

Στην περιοχή βρίσκονται 12 μικροί πέτρινοι οικισμοί, γνωστοί ως «terre». Το εντυπωσιακό είναι ότι οι 11 από αυτούς δεν είναι συνδεδεμένοι με το κεντρικό ηλεκτρικό δίκτυο.

Παρά την απόσταση που τους χωρίζει από τη σύγχρονη ζωή, οι οικισμοί αυτοί εξακολουθούν να διατηρούν την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και την ιδιαίτερη φυσιογνωμία τους.

Η αντίθεση με τις πιο δημοφιλείς τουριστικές περιοχές της Ελβετίας είναι εντυπωσιακή. Μόλις 35 χιλιόμετρα μακριά, η λίμνη Ματζόρε συγκεντρώνει πλήθος επισκεπτών. Στην κοιλάδα Μπαβόνα, αντίθετα, η αίσθηση είναι ότι βρίσκεσαι σε έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο.

Οι περισσότερες οικογένειες που ζούσαν εκεί επί γενιές έχουν πλέον μετατρέψει την παραμονή τους σε εποχική. Επιστρέφουν το καλοκαίρι, χρησιμοποιούν τα παλιά καταφύγια για την αποθήκευση προϊόντων και εγκαταλείπουν την περιοχή όταν ο καιρός αρχίζει να γίνεται επικίνδυνος, ακολουθώντας μια πρακτική που εφαρμόζεται εδώ και αιώνες.

Σήμερα, μόλις 11 άνθρωποι κατοικούν μόνιμα στην κοιλάδα.

Τα πρώτα ίχνη ανθρώπινης παρουσίας στην περιοχή χρονολογούνται από τη Νεολιθική εποχή. Εκτιμάται ότι οι κυνηγοί εκείνης της περιόδου χρησιμοποιούσαν τους φυσικούς σχηματισμούς των βράχων ως πρόχειρα καταφύγια από τις καταιγίδες.

Τα splui στις ελβετικές ΆλπειςΤα splui στις ελβετικές Άλπεις

Η γεωγραφία, ωστόσο, δεν ευνόησε ποτέ την ανάπτυξη της γεωργίας. Οι τεράστιοι βράχοι που καλύπτουν το έδαφος αφήνουν ελάχιστες διαθέσιμες εκτάσεις για καλλιέργεια. Μόλις το 1,5% της κοιλάδας είναι κατάλληλο για αγροτική δραστηριότητα.

Δεν είναι γνωστό πότε ακριβώς οι άνθρωποι άρχισαν να μετατρέπουν τους φυσικούς βραχώδεις σχηματισμούς σε κλειστούς χώρους, προσθέτοντας πόρτες και τοίχους. Το αποτέλεσμα, πάντως, αποτελεί μέχρι σήμερα μια εντυπωσιακή απόδειξη της ανθρώπινης ευρηματικότητας.

«Οι παραδοσιακοί αχυρώνες είναι ένα συνηθισμένο χαρακτηριστικό του αλπικού τοπίου. Τα αρχαία splui, όμως, υπάρχουν μόνο εδώ», εξηγεί η ξεναγός Τάνια Χάρβεϊ Τσιάμπι.

Όταν οι άνθρωποι εγκαταστάθηκαν μόνιμα στην κοιλάδα, άρχισαν να κατασκευάζουν τα λεγόμενα «rustici», πέτρινα σπίτια δύο ορόφων στα οποία ζούσαν. Τα splui χρησιμοποιούνταν πλέον κυρίως ως κελάρια, αποθήκες τυριών, χώροι φύλαξης σανού ή καπνιστήρια για την αποξήρανση κάστανων με τη βοήθεια της φωτιάς

Σε έναν από τους οικισμούς, το Sabbione, ένα τέτοιο καταφύγιο χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση αργαλειού, ενώ σε μια άλλη τοποθεσία, το Sott Piodau, ένας φυσικός βράχος είχε μετατραπεί σε παγίδα για λύκους.

Η απόφαση να μείνουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα

Από τον 16ο αιώνα και μετά, η κοιλάδα άρχισε να εγκαταλείπεται σταδιακά εξαιτίας των επαναλαμβανόμενων πλημμυρών, των κατολισθήσεων και των μεγάλων πτώσεων βράχων. Όσοι παρέμειναν συνέχισαν να ασχολούνται κυρίως με την κτηνοτροφία, μετακινώντας τα κοπάδια τους ανάμεσα σε διαφορετικά βοσκοτόπια ανάλογα με την εποχή.

Ακόμη και όταν η υπόλοιπη Ελβετία άρχισε να εκσυγχρονίζεται, οι κάτοικοι της Μπαβόνα επέλεξαν να διατηρήσουν τον παραδοσιακό τρόπο ζωής τους.

Τη δεκαετία του 1950, όταν κατασκευάζονταν υδροηλεκτρικοί σταθμοί και φράγματα στην ευρύτερη περιοχή, οι κάτοικοι κλήθηκαν να αποφασίσουν αν ήθελαν να συνδεθούν με το κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Έντεκα από τους δώδεκα οικισμούς ψήφισαν κατά. Μοναδική εξαίρεση ήταν το San Carlo.

Η απόφαση αυτή καθόρισε την πορεία της κοιλάδας για τις επόμενες δεκαετίες. Ωστόσο, οι κάτοικοι δεν απέρριψαν ολοκληρωτικά τις σύγχρονες ευκολίες. Από τη δεκαετία του 1980 άρχισαν να χρησιμοποιούν σταδιακά ηλιακή ενέργεια, κυρίως για τη λειτουργία ψυγείων, καθώς και υγραέριο για το μαγείρεμα και τη θέρμανση του νερού.

Αν και τα περισσότερα αρχαία splui έχουν εγκαταλειφθεί, ορισμένα εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το splui del forno στον οικισμό Mondada, όπου υπάρχει ένας παραδοσιακός φούρνος για το ψήσιμο ψωμιού.

Πολλά από τα παλιά πέτρινα σπίτια έχουν πλέον μετατραπεί σε τουριστικά καταλύματα, προσφέροντας διαμονή χωρίς σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο.

Ένα χωριό με έναν μόνο κάτοικο

Ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς οικισμούς της κοιλάδας είναι το Foroglio, ένα μικρό χωριό που περιβάλλεται από απόκρημνες πλαγιές και έναν εντυπωσιακό καταρράκτη.

Εκτός της τουριστικής περιόδου, τα περισσότερα σπίτια παραμένουν σκοτεινά και άδεια. Για έναν επισκέπτη που φτάνει εκεί τον Οκτώβριο, η αίσθηση είναι σχεδόν απόκοσμη. Σε μια τέτοια επίσκεψη, ο μοναδικός άνθρωπος που διανυκτέρευε στο χωριό ήταν ο ίδιος ο ταξιδιώτης.

Τα περισσότερα από τα παραδοσιακά πέτρινα σπίτια που σώζονται σήμερα κατασκευάστηκαν μεταξύ του 15ου και του 17ου αιώνα. Ένα από αυτά είναι το Casa Dola, όπου μπορεί να φιλοξενηθεί κάποιος για λίγες ημέρες, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και με μοναδική πηγή θέρμανσης μια ξυλόσομπα.

Η εμπειρία της διαμονής είναι εντελώς διαφορετική από εκείνη ενός συνηθισμένου ξενοδοχείου. Τα δωμάτια παραμένουν κρύα, ενώ η φωτιά στο τζάκι και ο ήχος της βροχής στα παράθυρα είναι ουσιαστικά οι μόνοι ήχοι που διακόπτουν τη σιωπή.

Οι τελευταίοι άνθρωποι που διατηρούν ζωντανή την παράδοση

Οι παλιοί αγρότες της κοιλάδας έχουν σχεδόν εξαφανιστεί, ωστόσο υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που επιμένουν να ζουν εκεί όλο τον χρόνο.

Ο Ρομπέρτο Πεντρατσίνι και η σύζυγός του Νάντια κατοικούν στον οικισμό Sonlerto, στο ψηλότερο τμήμα της κοιλάδας. Διατηρούν ένα παραδοσιακό πέτρινο σπίτι και ένα μικρό εργαστήριο χειροτεχνίας.

Όπως εξηγεί ο Πεντρατσίνι, παλαιότερα οι κάτοικοι αναγκάζονταν να εγκαταλείπουν την περιοχή μέχρι τον Δεκέμβριο, πριν από τις μεγάλες χιονοπτώσεις. Διαφορετικά, κινδύνευαν να αποκλειστούν για ολόκληρο τον χειμώνα, χωρίς δυνατότητα μετακίνησης προς ή από την κοιλάδα.

Σήμερα, η τακτική χρήση εκχιονιστικών μηχανημάτων για τον καθαρισμό του δρόμου επιτρέπει στο ζευγάρι να παραμένει εκεί καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Οι υπόλοιποι μόνιμοι κάτοικοι είναι τόσο λίγοι, ώστε ο Πεντρατσίνι μπορεί να τους μετρήσει στα δάχτυλα των χεριών του. Οι πλησιέστεροι γείτονές του είναι ένα ζευγάρι περίπου 50 ετών στο San Carlo και μια ακόμη οικογένεια που διατηρεί ένα καφέ αυτοεξυπηρέτησης και ένα παραδοσιακό πέτρινο κατάλυμα.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η ζωή στην κοιλάδα δεν είναι τόσο δύσκολη όσο φαντάζονται πολλοί. Μάλιστα, θεωρεί ότι η επιλογή των κατοίκων να παραμείνουν εκτός του κεντρικού ηλεκτρικού δικτύου αποδείχθηκε τελικά σωστή.

Ένας τόπος που θέλει να διατηρήσει τον χαρακτήρα του

Η κοιλάδα Μπαβόνα εξακολουθεί να προσελκύει επισκέπτες που αναζητούν την ηρεμία και την επαφή με τη φύση. Μια από τις πιο γνωστές διαδρομές είναι το μονοπάτι της εποχικής μετακίνησης των κοπαδιών (Transhumance Trail), μήκους 13,8 χιλιομέτρων, το οποίο ακολουθεί τις παλιές διαδρομές των βοσκών και περνά μέσα από καστανιές, πέτρινους οικισμούς και δεκάδες αρχαία καταφύγια.

Κατά μήκος της διαδρομής, οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν τις χαρακτηριστικές εισόδους των splui: μικρές πόρτες κάτω από τεράστιους βράχους, κρυμμένες πύλες δίπλα σε πέτρινους όγκους και πρόχειρες σκάλες που οδηγούν στο εσωτερικό των κατασκευών.

Πολλά από αυτά τα καταφύγια εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται από τους ντόπιους για την αποθήκευση τυριών και κρασιού και παραμένουν κλειδωμένα. Όσα είναι ανοιχτά μπορούν να επισκεφθούν οι περιπατητές, αρκεί να σέβονται τον χώρο και να μην προκαλούν φθορές.

Ένα ακόμη παράξενο στοιχείο του τοπίου είναι οι μικροί λαχανόκηποι που έχουν δημιουργηθεί πάνω σε τεράστιους βράχους. Οι κάτοικοι αξιοποίησαν ακόμη και αυτές τις επιφάνειες για να καλλιεργούν λαχανικά, μετατρέποντας ένα φυσικό εμπόδιο σε καλλιεργήσιμη έκταση.

«Ξέρετε την έκφραση "όταν η ζωή σου δίνει λεμόνια"; Εδώ, στην κοιλάδα Μπαβόνα, όταν η ζωή σου δίνει τεράστιους βράχους, φτιάχνεις ένα splui. Ή έναν υπερυψωμένο κήπο», λέει χαρακτηριστικά η Τάνια Τσιάμπι

Η Rachele Gadea Martini, διευθύντρια του ιδρύματος Fondazione Valle Bavona, που έχει αναλάβει τη διατήρηση της πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της περιοχής, εξηγεί ότι η αίσθηση απομόνωσης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της ταυτότητας του τόπου.

«Όταν φτάνεις εδώ, έχεις πάντα την εντύπωση ότι είσαι ο πρώτος άνθρωπος που επισκέπτεται την κοιλάδα Μπαβόνα. Και θέλουμε να διατηρήσουμε αυτό το συναίσθημα», αναφέρει.

Όπως επισημαίνει, τα splui αποτελούν απομεινάρια ενός παλαιότερου τρόπου ζωής, που εξακολουθούν να διαμορφώνουν το σημερινό τοπίο. Αποκαλύπτουν την ανάγκη των προγόνων των κατοίκων να αξιοποιήσουν κάθε δυνατότητα που τους προσέφερε η φύση.

Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, όμως, αποτυπώνουν τη στενή σχέση ανθρώπου και περιβάλλοντος, αλλά και την ευρηματικότητα με την οποία οι άνθρωποι κατάφεραν να επιβιώσουν σε έναν από τους πιο δύσκολους τόπους των Άλπεων.

Πηγή: ethnos.gr