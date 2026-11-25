Στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου για τα πεπραγμένα της προηγούμενης κοινοβουλευτικής περιόδου και ερωτηθείσα για το θέμα, είπε ότι το παλιότερα είχε αναφέρει ότι το ζήτημα της θυμίζει «ντεζαβού τη φορολογική μεταρρύθμιση». Σήμερα, δήλωσε, «θα πω ότι είναι χειρότερα τα δεδομένα. Τουλάχιστον η φορολογική μεταρρύθμιση είχε κατατεθεί στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το ψηφίσαμε με έκτακτες συνεδρίες μέχρι και τις 24 Δεκεμβρίου πέρυσι. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τίποτα ενώπιόν μας».

Είδε όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα, πρόσθεσε, και διαπίστωσε ότι δεν υπάρχον καν σε προχωρημένο στάδιο οι συναινέσεις με τους κοινωνικούς εταίρους. «Κι αυτό αντιλαμβάνεστε από μόνο του δημιουργεί ένα τεράστιο ζήτημα. Δεν ξέρω πότε θα κατατεθεί [σσ το ν/σ για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση] στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ξέρω ότι είμαστε σχεδόν στην ψήφιση του προϋπολογισμού, στο τέλος Νοεμβρίου».

Είδε και η ίδια τις εξαγγελίες για εφαρμογή της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης την 1η Ιανουαρίου, είπε, «δεν θεωρώ ότι πλέον αυτό είναι εφικτό. Όμως σας διαβεβαιώ ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων όποτε κατατεθεί (το νομοσχέδιο) θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να μπορέσει να προχωρήσει. Πάντοτε με σεβασμό στο δικαίωμά της να καταθέσει ερωτήσεις και να λάβει τις απαντήσεις που χρειάζονται».

Γιατί, εξήγησε, ο σκοπός της Βουλής δεν είναι απλά ν’ ανακοινώσει μια μεταρρύθμιση ή μια τροποποίηση της νομοθεσίας γιατί δεν είναι σίγουρη – όπως ανέφερε – τι θα κατατεθεί στη Βουλή. «Ο σκοπός μας είναι να έχουμε ένα αποτέλεσμα για κάτι το οποίο δικαίως επιζητούν οι πολίτες και επιζητούμε κι εμείς μαζί τους».

Η Αννίτα Δημητρίου πρόσθεσε ότι με θεσμικό σεβασμό πρέπει να συνειδητοποιήσομε ότι δεν μπορούμε τελευταία στιγμή να καταθέτουμε τέτοια νομοσχέδια, τα οποία θα επηρεάσουν και τους μελλοντικούς εργαζόμενους.

Σε άλλη ερώτηση για την πλειάδα νομοσχεδίων που ενέκρινε η Βουλή την περασμένη περίοδο, η Πρόεδρος του σώματος είπε ότι ο σκοπός του Βουλευτή δεν είναι να καταψηφίσει a priori ένα νομοσχέδιο, αλλά να το διαμορφώσει με τρόπο που θα έχουμε πλειοψηφία ή και ομοφωνία και θα έχουμε όφελος για τους πολίτες και τον τόπο. Η Βουλή, συνέχισε, καλεί οργανωμένα σύνολα και λειτουργούς, τους ακούει όλους, σημειώνοντας ότι έρχονται νομοσχέδια χωρίς διαβούλευση και αναλαμβάνει η Βουλή έναν ρόλο που δεν της αναλογεί. Γι’ αυτό υπάρχουν οι καθυστερήσεις, είπε, και γι’ αυτό η Βουλή αποφασίζει – και σωστά, όπως ανέφερε – να στείλει κάποια νομοσχέδια πίσω για να γίνει η διαδικασία όπως επιβάλλεται.

«Το να βάζουμε ένα νομοσχέδιο στο website δεν είναι δημόσια διαβούλευση». Εχει διαδικασίες, πρόσθεσε, και όσο πιο σωστά γίνει η διαδικασία εκ μέρους της εκτελεστικής εξουσίας, τόσο πιο εύκολα και χωρίς αποκλίσεις θα μπορέσει η Βουλή να επιτελέσει το έργο της.

ΚΥΠΕ