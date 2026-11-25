Στην εκδήλωση παρέστησαν, μεταξύ άλλων, η τέως Πρώτη Κυρία, Άντρη Αναστασιάδη, και η Πρόεδρος του Συνδέσμου, Μάρθα Μαυρομμάτη.

Οι προσκεκλημένοι, , ξεναγήθηκαν στο Προεδρικό Μέγαρο, γνώρισαν την ιστορία του και είδαν έργα τέχνης σημαντικών Κυπρίων δημιουργών, τα οποία φιλοξενούνται στο χώρο, στο πλαίσιο της έκθεσης «Κύπρος: ο Κόσμος, ο Τόπος, ο Λόγος, η Ύλη».

Η Πρώτη Κυρία, εξήρε τον ρόλο του Συνδέσμου, τονίζοντας ότι η δράση του δεν περιορίζεται στις κοινωνικές συναντήσεις, αλλά συμβάλλει στη δημιουργία μιας κοινότητας με διαχρονικές φιλίες και δεσμούς που συνδέουν χώρες, πολιτισμούς και ανθρώπους.

Η κυρία Χριστοδουλίδη αναφέρθηκε και στις πρωτοβουλίες που αναπτύσσει στο πλαίσιο του θεσμικού της ρόλου για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, με έμφαση στα παιδιά, τους νέους, τις οικογένειες, και τις ευάλωτες ομάδες. Στο επίκεντρο, σημείωσε, βρίσκονται η εκπαίδευση και η προώθηση ίσων ευκαιριών.

«Οι ουσιαστικές κοινωνικές αλλαγές ξεκινούν συχνά από απλές πράξεις σεβασμού και αλληλεγγύης, την ανθρώπινη επαφή και τη διάθεση αλληλοστήριξης» ανέφερε.

Κλείνοντας, εξέφρασε την ευχή όπως η συνάντηση ενισχύσει τους υφιστάμενους δεσμούς και δώσει χώρο σε νέες φιλίες, ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών, αλλά και ώθηση στην ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών με θετικό κοινωνικό αντίκτυπο.