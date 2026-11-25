Μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η κ. Δημητρίου καλεί τα μέλη του ΔΗΣΥ να προσέλθουν μαζικά στις κάλπες το ερχόμενο Σάββατο, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συμμετοχής τους στη διαμόρφωση της επόμενης ημέρας της παράταξης.

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ χαρακτηρίζει την εσωκομματική διαδικασία ως μια κομβική δημοκρατική στιγμή, επισημαίνοντας ότι η απόφαση για την επιλογή του υποψηφίου βρίσκεται αποκλειστικά στα χέρια των μελών του κόμματος.

«Να είμαστε όλοι εκεί, να ασκήσουμε το δικαίωμά μας, να διαμορφώσουμε μαζί την επόμενη μέρα», αναφέρει χαρακτηριστικά, καλώντας τον κόσμο του Συναγερμού να στείλει μήνυμα ενότητας, δυναμικής παρουσίας και ισχυρών δεσμών της παράταξης με την κοινωνία.

Προβληματισμός για την προσέλευση

Το κάλεσμα της Αννίτας Δημητρίου αποκτά ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου ότι το ποσοστό συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία αποτελεί ένα από τα βασικά ζητήματα που απασχολούν την ηγεσία του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Στο εσωτερικό του κόμματος επικρατεί προβληματισμός για το ενδεχόμενο περιορισμένης προσέλευσης, καθώς μια χαμηλή συμμετοχή θα μπορούσε να εκληφθεί ως ένδειξη αποστασιοποίησης της κομματικής βάσης από τις εσωκομματικές διεργασίες.

Την ίδια ώρα, η μαζικότητα της συμμετοχής θεωρείται σημαντική και για τον υποψήφιο που θα αναδειχθεί μέσα από τη διαδικασία, καθώς θα ενισχύσει την πολιτική του νομιμοποίηση και την αποδοχή του από τον κόσμο της παράταξης.

Αυτούσια η δήλωση της Αννίτας Δημητρίου:

«Φίλες και φίλοι, μπαίνουμε στην τελική ευθεία της επιλογής του υποψηφίου μας για τις προεδρικές εκλογές και αυτή την φορά η απόφαση ανήκει αποκλειστικά σε εσάς, τα μέλη μας.

Όλες και όλοι εσείς που αγωνιστήκατε και πιστέψατε βαθιά ότι η παράταξή μας προσφέρει στον τόπο και έχουμε κάθε λόγο να είμαστε περήφανοι που είμαστε Συναγερμικοί.

Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πράγματα που πρέπει να αλλάξουν, προκλήσεις που απαιτούν νέες ιδέες, πλάνο, τόλμη, αποφασιστικότητα. Αυτές τις αλλαγές θα τις πετύχουμε μαζί.

Η εκλογική διαδικασία το ερχόμενο Σάββατο αποτελεί μια κομβική δημοκρατική στιγμή. Κάθε μέλος έχει φωνή, κάθε συμμετοχή μετρά.

Γι’ αυτό θέλω να απευθυνθώ προσωπικά σε κάθε Συναγερμικό που αισθάνεται αυτή την περήφανη παράταξη δική του. Να είμαστε όλοι εκεί, να ασκήσουμε το δικαίωμά μας, να διαμορφώσουμε μαζί την επόμενη μέρα.

Να στείλουμε το μήνυμα ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι παρών, δυνατός, ενωμένος, με βαθιές ρίζες στην κοινωνία. Με περηφάνια, με ευθύνη, με πίστη στην παράταξή μας.

Όλοι μαζί συμμετέχουμε, όλοι μαζί αποφασίζουμε».