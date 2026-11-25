Οι έμποροι υπόσχονται ευκαιρίες, όμως ο τεράστιος αριθμός προσφορών μπορεί να μας αφήσει με την αίσθηση ότι δεν έχουμε πλησιάσει καθόλου στον εντοπισμό της καλύτερης αγοράς.

Είναι ένας τομέας στον οποίο τα εργαλεία παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης, όπως τα ChatGPT, Claude και Gemini, έχουν υποσχεθεί ότι μπορούν να βοηθήσουν.

Αλλά πόσο αποτελεσματικά είναι στην αναζήτηση προσφορών της Black Friday; Το BBC τα δοκίμασε, μία εβδομάδα πριν από τη μεγάλη ημέρα των εκπτώσεων.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι προς το παρόν σχετικά λίγοι καταναλωτές στη Βρετανία χρησιμοποιούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για τις αγορές τους.

Πρόσφατη έρευνα της YouGov σε 19 χώρες έδειξε ότι η Βρετανία κατατάσσεται στην προτελευταία θέση ως προς το ποσοστό των πολιτών που δήλωσαν ότι έχουν χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη για να τους βοηθήσει στις αγορές τους.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 36% όσων δήλωσαν πως θα πραγματοποιούσαν αγορές την περίοδο της Black Friday δεν σχεδίαζε να χρησιμοποιήσει κανένα εργαλείο AI.



Ωστόσο, η έρευνα έδειξε ότι ολοένα περισσότεροι καταναλωτές εξετάζουν αυτό το ενδεχόμενο, ενώ οι εταιρείες τεχνολογίας έχουν ήδη παρουσιάσει νέες λειτουργίες για να αξιοποιήσουν τη συγκεκριμένη τάση.

Η Amazon παρουσίασε τον Νοέμβριο το Alexa for Shopping για τους χρήστες στη Βρετανία, ενώ η OpenAI είχε λανσάρει το εργαλείο Shopping Research στο ChatGPT λίγες ημέρες πριν από την περσινή Black Friday.



Στις ΗΠΑ, η Google παρουσίασε πρόσφατα το Universal Cart, με λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης όπως η παρακολούθηση τιμών και ο εντοπισμός κατάλληλων εκπτωτικών κωδικών.

Ωστόσο, έχουν διατυπωθεί επικρίσεις ότι η επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχει η AI καταλήγει να απαιτεί περισσότερο χρόνο.

Παράλληλα, ορισμένες εταιρείες προσπαθούν να εξασφαλίσουν ότι τα προϊόντα τους θα εμφανίζονται στις απαντήσεις των chatbots.

Το τεστ: Τέσσερα εργαλεία AI αναζητούν τηλεόραση 55 ιντσών

Το BBC ζήτησε από τέσσερα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης να εντοπίσουν την καλύτερη προσφορά για μια τηλεόραση 55 ιντσών, χρησιμοποιώντας τις δωρεάν εκδόσεις ορισμένων από τα δημοφιλέστερα εργαλεία.

Το ίδιο αίτημα υποβλήθηκε σε όλα τα μοντέλα:

«Βρες μου την καλύτερη προσφορά Black Friday στο Ηνωμένο Βασίλειο για τηλεόραση 55 ιντσών. Προϋπολογισμός: 500–700 λίρες. Προτεραιότητα: Η καλύτερη συνολική ποιότητα εικόνας. Gaming: Τακτική χρήση (PS5/Xbox). Σύγκρινε τις πραγματικές τιμές των καταστημάτων και πρότεινε την καλύτερη αγορά».

Παρότι δεν επρόκειτο για αυστηρά επιστημονική δοκιμή, τα αποτελέσματα ήταν ανάμεικτα.

ChatGPT: Κανονικές τιμές και προϊόντα που δεν ήταν διαθέσιμα

Το ChatGPT της OpenAI παρουσίασε τέσσερις επιλογές.

Η πρώτη του πρόταση ήταν μια τηλεόραση Hisense από τον ιστότοπο του κινεζικού καταστήματος Joybuy, με τιμή προσφοράς 499 λίρες αντί 649 λιρών.

Η δεύτερη πρόταση αφορούσε μια τηλεόραση TCL 55 ιντσών, όμως σε μια πλαϊνή στήλη εμφανίζονταν τιμές για την έκδοση των 50 ιντσών, από 379 έως 814 λίρες.

Η τρίτη επιλογή ήταν η ίδια τηλεόραση Hisense που είχε προτείνει αρχικά, αυτή τη φορά όμως στην κανονική της τιμή, δηλαδή 649 λίρες, από τα καταστήματα John Lewis και Richer Sounds.

Σύμφωνα με το ChatGPT, επρόκειτο για την «καλύτερη πιο ασφαλή επιλογή αγοράς», καθώς οι συγκεκριμένοι λιανοπωλητές προσέφεραν μεγαλύτερη διάρκεια εγγύησης.

Ωστόσο, όταν οι συντάκτες του BBC πάτησαν στους σχετικούς συνδέσμους, διαπίστωσαν ότι η κατάσταση δεν ήταν τόσο καλή. Και οι δύο έμποροι ανέφεραν ότι η τηλεόραση δεν περιλαμβανόταν πλέον στον διαδικτυακό τους κατάλογο.

Η τέταρτη επιλογή αποδείχθηκε εξίσου άκαρπη: μια ακόμη τηλεόραση TCL, στην κανονική της τιμή, 150 λίρες πάνω από τον διαθέσιμο προϋπολογισμό, η οποία επίσης δεν ήταν διαθέσιμη στο διαδίκτυο.

Στο τέλος, το ChatGPT εμφάνισε μία ακόμη πρόταση, «μία επιλογή OLED για σύγκριση»: μια τηλεόραση LG αξίας 1.100 λιρών, η οποία έφερε την ένδειξη «Ad» (διαφήμιση).

Claude: Ειλικρινές, αλλά όχι ιδιαίτερα χρήσιμο

Το Claude έδωσε τη συντομότερη απάντηση από όλα τα μοντέλα που δοκιμάστηκαν και, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα, δεν παρείχε πολλές λεπτομέρειες για τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε τηλεόρασης.

Αντίθετα, φάνηκε να βασίζει τα αποτελέσματά του σε έναν μικρό αριθμό αξιολογήσεων που είχαν δημοσιευτεί στο διαδίκτυο.

Πρότεινε τις ίδιες δύο τηλεοράσεις TCL με το ChatGPT.

Ωστόσο, οι σύνδεσμοι οδηγούσαν σε δύο ανενεργές σελίδες στον ιστότοπο της Richer Sounds.

Ορισμένοι άλλοι σύνδεσμοι παρέπεμπαν σε συγκεντρωτικά άρθρα με προσφορές της Black Friday του 2025, δηλαδή της προηγούμενης χρονιάς.

Το Claude δεν εμφανίστηκε ιδιαίτερα ενθουσιώδες ούτε με τις άλλες δύο προτάσεις του, λόγω της έλλειψης ανεξάρτητων αξιολογήσεων.

Χαρακτήρισε τη μία «αξιοπρεπή επιλογή», αλλά δήλωσε ότι δεν θα επέλεγε την άλλη.

Περιέλαβε επίσης δύο τηλεοράσεις Samsung, συμβουλεύοντας ωστόσο τους συντάκτες να μην τις αγοράσουν. Για τη μία σημείωσε ότι ήταν «εκτός προϋπολογισμού και όχι σαφώς καλύτερη από τις TCL».

Έτσι, οι συντάκτες του BBC έμειναν να αναρωτιούνται γιατί τις είχε συμπεριλάβει εξαρχής στις προτάσεις του.

Gemini: Διαφορετικό μοντέλο, παρόμοια προβλήματα

Διαφορετικό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, ίδιες εταιρείες τηλεοράσεων — αν και αυτή τη φορά επρόκειτο για διαφορετικά μοντέλα Hisense και TCL από εκείνα που είχαν προτείνει τα προηγούμενα chatbots.

Το Gemini της Google δημιούργησε έναν πίνακα σύγκρισης τεσσάρων διαφορετικών μοντέλων, αλλά δεν παρείχε συνδέσμους προς τα καταστήματα που ανέφερε. Έτσι, οι συντάκτες αναγκάστηκαν να τα αναζητήσουν μόνοι τους.

Οι τιμές για μία τηλεόραση TCL ήταν σωστές, στις 649 λίρες, όμως το προϊόν είχε εξαντληθεί σε ένα από τα καταστήματα που αναφέρονταν.

Για ένα άλλο μοντέλο TCL, το Gemini υποστήριξε ότι ήταν διαθέσιμο από τις Argos και Currys προς 539 λίρες.

Η πληροφορία ήταν σωστή για την Argos, αλλά όταν οι συντάκτες έλεγξαν την Currys, διαπίστωσαν ότι η τιμή ήταν 60 λίρες υψηλότερη.

Για ακόμη μία φορά, στη λίστα περιλαμβάνονταν δύο μοντέλα Samsung, τα οποία το ίδιο το εργαλείο συμβούλευε να αποφευχθούν λόγω των υποδεέστερων τεχνικών χαρακτηριστικών της οθόνης τους.

Alexa: Σωστές τιμές, αλλά περιορισμένες επιλογές

Η Alexa επέστρεψε τέσσερις τηλεοράσεις, από το μοντέλο Amazon Ember, αξίας 532 λιρών, έως μία Samsung των 699 λιρών.

Ωστόσο, η κορυφαία της πρόταση ήταν ένα άλλο μοντέλο Samsung, με τιμή 616 λίρες αντί 749 λιρών, με βάση την ποιότητα εικόνας και τη βαθμολογία που είχε λάβει από τους πελάτες της Amazon.

Η τέταρτη επιλογή αφορούσε μια τηλεόραση Sony, αλλά ήταν μόλις 50 ιντσών, γεγονός που δημιούργησε απορίες για ποιον λόγο είχε συμπεριληφθεί, αφού το ζητούμενο ήταν οι 55 ίντσες.

Όλες οι τιμές που παρουσίασε η Alexa ήταν σωστές.

Ωστόσο, η Amazon πραγματοποιεί αναζήτηση μόνο στο δικό της κατάστημα, κάτι που περιορίζει σημαντικά τη δυνατότητα σύγκρισης με την υπόλοιπη αγορά.

Η Alexa το αναγνώρισε, ενθαρρύνοντας τους χρήστες να ελέγξουν και τις ανταγωνιστικές επιχειρήσεις για πιθανώς καλύτερες προσφορές, καθώς «οι τιμές μπορεί να διαφέρουν», ενώ αλλού ενδέχεται να προσφέρονται μεγαλύτερες εγγυήσεις.

Ασυνεπείς τιμές: Μπορεί η πιο προηγμένη AI να κάνει καλύτερη δουλειά;

Υπάρχουν τρόποι που μπορούν να αυξήσουν τις πιθανότητες να λάβει κανείς μια καλύτερη απάντηση, από τη διατύπωση πιο αναλυτικών αιτημάτων (prompts) μέχρι την επιλογή υψηλότερου επιπέδου «σκέψης» ενός chatbot.

Ο δημοσιογράφος τεχνολογίας Άλεξ Χιουζ είχε καλύτερα αποτελέσματα όταν χρησιμοποίησε την AI λειτουργία agent του ChatGPT για να αναζητήσει τηλεόραση στις περσινές εκπτώσεις της Black Friday.

Η λεγόμενη agentic AI βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης, αλλά επιτρέπει στα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης να λειτουργούν με μεγαλύτερη αυτονομία και να εκτελούν εργασίες που απαιτούν πολλαπλά βήματα.

Η αναζήτηση διήρκεσε περίπου 20 λεπτά, «χωρίς να χρειαστεί σχεδόν καμία προσπάθεια από την πλευρά μου», έγραψε ο Χιουζ στο Tom’s Guide τον Νοέμβριο του 2025.

Έναν χρόνο αργότερα, δήλωσε στο BBC ότι τελικά δεν αγόρασε τηλεόραση εκείνη την περίοδο.

Αργότερα αγόρασε ένα από τα επτά μοντέλα που του είχε προτείνει το ChatGPT, αλλά είχε εντοπίσει χαμηλότερη τιμή σε φυσικό κατάστημα.

Θα χρησιμοποιούσε ξανά την τεχνητή νοημοσύνη για να αναζητήσει προσφορές κατά τη φετινή Black Friday;

«Μάλλον όχι», απάντησε.

Κατά την εκτίμησή του, το εργαλείο τού εξοικονόμησε χρόνο, αλλά «όταν προσπαθείς να διαχειριστείς δεδομένα τιμών σε πραγματικό χρόνο, τα αποτελέσματα είναι ασυνεπή και αρκετά συχνά λανθασμένα».

Περιορισμένες επιλογές από μια τεράστια αγορά

Παρότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης πρότειναν επανειλημμένα τις ίδιες μάρκες, στην πραγματικότητα υπάρχουν αμέτρητα προϊόντα προς πώληση κατά την περίοδο της Black Friday.

Η Νορίν Μοχάμεντ, η οποία συμβουλεύει επιχειρήσεις για το πώς μπορούν να εξασφαλίσουν ότι τα προϊόντα τους εμφανίζονται στα αποτελέσματα της AI, δήλωσε στο BBC ότι οι καταναλωτές δεν αποκτούν πλήρη εικόνα της αγοράς όταν χρησιμοποιούν chatbots.

Εάν οι επιχειρήσεις δεν ενημερώνουν εγκαίρως τις τιμές τους όταν οι καταναλωτές αρχίζουν να αναζητούν ευκαιρίες, «οι περσινές τιμές παρουσιάζονται ως σημερινές προσφορές», εξήγησε.

«Υποψιάζομαι ότι ολόκληρο το μοντέλο της διαφήμισης θα αρχίσει να επηρεάζει τις προτάσεις της τεχνητής νοημοσύνης», πρόσθεσε.

Η δική της ανάλυση για τις προσφορές τεχνολογικών προϊόντων που παρουσίαζαν τα chatbots στη Βρετανία κατά την Black Friday έδειξε ότι οι μεγάλοι λιανοπωλητές κυριαρχούσαν στα αποτελέσματα.

Η Amazon εμφανιζόταν στις μισές απαντήσεις, με την Currys να ακολουθεί.

Μεταξύ των συμβουλών της προς τους καταναλωτές είναι να ρωτούν τον ψηφιακό βοηθό «είναι αυτή η φετινή τιμή;» και να ανοίγουν τους συνδέσμους που τους παρέχονται.

Και αυτό διότι, όπως υπογράμμισε, «δεν πρέπει να αποδέχεστε άκριτα καμία συμβουλή από ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης».

Ωστόσο, η βρετανική οργάνωση καταναλωτών Which? επισήμανε πρόσφατα ότι οι ανακριβείς τιμές στα αποτελέσματα της τεχνητής νοημοσύνης προσθέτουν επιπλέον δουλειά στην αναζήτηση προσφορών της Black Friday.

«Εάν ζητήσετε από το ChatGPT μια λίστα με 10 φορητούς υπολογιστές κάτω των 400 λιρών και οι επτά από τις προτάσεις έχουν υψηλότερες τιμές, πιθανότατα έχετε χάσει αρκετό χρόνο ελέγχοντάς τες, μόνο και μόνο για να ανακαλύψετε ότι το chatbot σάς έδωσε μόλις τρεις πραγματικές επιλογές», δήλωσε η ανώτερη ερευνήτρια Χάνα Γουόλς.

«Ισχύει όμως και το αντίστροφο: μπορεί να χάσετε την ευκαιρία να αγοράσετε εξαιρετικά μοντέλα εντός του προϋπολογισμού σας, εάν το ChatGPT σάς πει ότι είναι ακριβότερα από όσο είναι στην πραγματικότητα».

Πηγή: newmoney.gr