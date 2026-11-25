

Μήπως βάλαμε παραπάνω αλεύρι;

Η ζύμη του μελομακάρονου είναι μαλακή και αφήνει μια ελαφριά λιπαρότητα στα χέρια. Αν προσθέσουμε αλεύρι για να πάψει να γυαλίζει, μπορεί να καταλήξουμε με σφιχτή ζύμη και στεγνά μελομακάρονα. Ιδίως αν μετράμε με φλιτζάνι, είναι εύκολο να βάλουμε περισσότερο αλεύρι απ’ όσο υπολογίζουμε. Αν η συνταγή δίνει γραμμάρια, το ζυγίζουμε.



Πόσο ζύμωμα θέλουν τα μελομακάρονα;

Μόλις προσθέσουμε το αλεύρι, ανακατεύουμε απαλά, ίσα να χαθούν τα στεγνά σημεία. Αν συνεχίσουμε να δουλεύουμε τη ζύμη, τα μελομακάρονα μπορεί να βγουν πιο σφιχτά και να μελώσουν δυσκολότερα. Στο πλάσιμο, δίνουμε σχήμα με λίγες κινήσεις και φροντίζουμε να έχουν όλα περίπου το ίδιο πάχος, ώστε να ψηθούν ομοιόμορφα.

Μήπως τα αφήσαμε λίγο παραπάνω στον φούρνο;

Τα μικρότερα μελομακάρονα ψήνονται γρηγορότερα. Αν τα πλάσαμε πιο μικρά από όσο προβλέπει η συνταγή, ελέγχουμε το ταψί λίγα λεπτά νωρίτερα. Κοιτάμε και τη βάση ενός μελομακάρονου. Αν έχει ήδη ροδίσει και η επιφάνεια έχει πάρει χρώμα, τα επιπλέον λεπτά στον φούρνο μπορεί να τα στεγνώσουν. Όταν βγουν, είναι φυσιολογικό να είναι τραγανά. Την τελική υφή την κρίνουμε αφού τα σιροπιάσουμε και ξεκουραστούν.

Πώς μαλακώνουμε τα μελομακάρονα που βγήκαν σκληρά;

Αν έχουν ωραίο χρώμα και σπάνε σαν μπισκότο, αλλά μέσα έχουν μείνει στεγνά, δοκιμάζουμε πρώτα σε ένα ή δύο. Βάζουμε τα κρύα μελομακάρονα σε ένα ρηχό σκεύος, τα περιχύνουμε με λίγο ζεστό σιρόπι και τα αφήνουμε να το τραβήξουν. Έπειτα κόβουμε ένα στη μέση. Αν έχει μελώσει όσο θέλουμε, κάνουμε το ίδιο με τα υπόλοιπα. Αν έχουν παραψηθεί, το δεύτερο σιρόπιασμα μπορεί να μαλακώσει κάπως την υφή τους, ενώ η γεύση του παραψημένου θα παραμείνει.

Πηγή: cantina.protothema.gr