Η κηδεία της θα γίνει την Πέμπτη 26.11.2026 και ώρα 10:00 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στη Γερμασόγεια.

Εισφορές θα γίνονται για το ΣΚΕ Γερμασόγειας και την Εκκλησία Αγίας Παρασκευής.

Η οικογένεια δεν θα δεχτεί συλλυπητήρια.

Σε ανάρτησή του ο αντιδήμαρχος Γερμασόγειας αποχαιρέτησε τη 56χρονη:

Κυρία Λία μου, με Κ κεφαλαίο…

Στο άκουσμα της είδησης ότι έφυγες από αυτόν τον κόσμο, από χθες πάγωσε ολόκληρη η Γερμασόγεια.

Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει να πει μια καλή κουβέντα για εσένα. Για την καλοσύνη σου, την αγάπη για τη δουλειά σου, την αγάπη για τον συνάνθρωπό σου και τη βοήθεια που απλόχερα προσέφερες σε όσους την είχαν ανάγκη.

Δεν άφηνες κανέναν να πεινάσει στη Γερμασόγεια, Κυρία Λία μου. Πρόσφερες αθόρυβα, με την ψυχή σου, χωρίς να περιμένεις τίποτα ως αντάλλαγμα.

Υπάρχουν άνθρωποι που με την παρουσία τους κάνουν τον κόσμο μας καλύτερο. Εσύ ήσουν ένας από αυτούς.

Εύχομαι ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή σου και να δώσει δύναμη στην οικογένειά σου και ιδιαίτερα στα παιδιά σου. Μακάρι ο πόνος της απώλειας να απαλύνεται μέσα από την περηφάνια που δικαιούνται να νιώθουν για τη μητέρα τους και την απέραντη αγάπη του κόσμου προς το πρόσωπό σου.

Η Γερμασόγεια σήμερα πενθεί έναν δικό της άνθρωπο.

Καλό παράδεισο, Κυρία Λία μου.