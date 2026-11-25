Τα μέτρα επικεντρώνονται στις οικογένειες με παιδιά, στη μεσαία τάξη, στους χαμηλοσυνταξιούχους και στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος, η ανθεκτικότητα και η αναπτυξιακή δυναμική της κυπριακής οικονομίας επιτρέπουν στην Κυβέρνηση να προχωρήσει σε πρόσθετες παρεμβάσεις, οι οποίες έρχονται να προστεθούν στα μέτρα στήριξης που έχουν ήδη ανακοινωθεί και ξεπερνούν το ένα δισεκατομμύριο ευρώ.

Αναλυτικά τα 12 μέτρα στήριξης

1. Παράταση της μείωσης του φόρου στα καύσιμα

Παρατείνεται μέχρι τις 31 Μαρτίου 2027 η μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης, με τους συντελεστές να διατηρούνται στα χαμηλότερα επίπεδα που επιτρέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία.

2. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στις οικογένειες με παιδιά

Παραχωρείται εφάπαξ οικονομική ενίσχυση σε οικογένειες με παιδιά, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως και €100.000.

Η ενίσχυση θα καταβάλλεται κλιμακωτά, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών:

€100 για το πρώτο παιδί.

€150 για το δεύτερο παιδί.

€200 για το τρίτο παιδί.

€250 για το τέταρτο παιδί.

Αύξηση κατά €50 για κάθε επόμενο παιδί.

Συγκεκριμένα, μια οικογένεια με δύο παιδιά θα λάβει €250, με τρία παιδιά €450, με τέσσερα παιδιά €700 και με πέντε παιδιά €1.000.

3. Νέα CY ONE CARD – €200 στους χαμηλοσυνταξιούχους

Εισάγεται για πρώτη φορά στην Κύπρο ένας νέος μηχανισμός στοχευμένης κοινωνικής στήριξης μέσω της CY ONE CARD.

Πρόκειται για προπληρωμένη τραπεζική κάρτα, μέσω της οποίας θα καταβάλλονται οικονομικές ενισχύσεις και επιδόματα στους δικαιούχους.

Η πρώτη εφαρμογή του μέτρου αφορά την παραχώρηση €200 σε χαμηλοσυνταξιούχους, για την κάλυψη μέρους του κόστους αγοράς πετρελαίου θέρμανσης ή και καυσίμων.

Η κάρτα θα αξιοποιείται και για μελλοντικά μέτρα κοινωνικής στήριξης.

4. Πρόσθετη ενίσχυση στους λήπτες ΕΕΕ

Στους λήπτες του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος παραχωρείται πρόσθετο ποσό που αντιστοιχεί στο 80% των βασικών αναγκών της οικογένειάς τους για τον μήνα Δεκέμβριο.

5. Πρόσθετο επίδομα στους χαμηλοσυνταξιούχους

Στους δικαιούχους του Σχεδίου Ενίσχυσης Νοικοκυριών Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα θα καταβληθεί πρόσθετη οικονομική ενίσχυση ίση με το μηνιαίο επίδομα χαμηλοσυνταξιούχου, με ελάχιστο ποσό τα €100.

6. Ενίσχυση €100 στις πολύτεκνες μητέρες

Πρόσθετη οικονομική ενίσχυση ύψους €100 θα λάβουν οι δικαιούχοι του Σχεδίου Παροχής Τιμητικού Επιδόματος Πολύτεκνης Μάνας.

7. Πρόσθετη ενίσχυση στους λήπτες Δημοσίου Βοηθήματος

Καταβάλλεται πρόσθετο ποσό που αντιστοιχεί στο 80% των βασικών αναγκών της οικογένειάς τους για τον μήνα Δεκέμβριο.

8. Οικονομική στήριξη στους εγκλωβισμένους

Στους εγκλωβισμένους παραχωρείται πρόσθετη οικονομική ενίσχυση ίση με το μηνιαίο επίδομα εγκλωβισμένου που λαμβάνουν για τον Δεκέμβριο.

9. Πρόσθετο επίδομα στα παιδιά εγκλωβισμένων

Στα παιδιά εγκλωβισμένων που διαμένουν στις κατεχόμενες περιοχές και φοιτούν στο Νηπιαγωγείο, το Δημοτικό και το Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου παραχωρείται πρόσθετο ποσό ίσο με το επίδομα Δεκεμβρίου.

10. Ενίσχυση στα παιδιά επανεγκατασταθέντων

Στα παιδιά επανεγκατασταθέντων που διαμένουν στις κατεχόμενες περιοχές και φοιτούν στα Δημοτικά Σχολεία Κορμακίτη και Ριζοκαρπάσου παραχωρείται πρόσθετη ενίσχυση ίση με το επίδομα Δεκεμβρίου.

11. Έκτακτη ενίσχυση €100 στις μονογονεϊκές οικογένειες

Στους δικαιούχους του Επιδόματος Μονογονεϊκής Οικογένειας καταβάλλεται πρόσθετη οικονομική ενίσχυση ύψους €100.

12. Πρόσθετα €100 στις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες

Στις οικογένειες που λαμβάνουν Επίδομα Τέκνου για τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα παιδιά παραχωρείται πρόσθετη οικονομική ενίσχυση ύψους €100.

Πέραν των €65 εκατ. το κόστος των νέων μέτρων

Το συνολικό κόστος της νέας δέσμης μέτρων ξεπερνά τα €65 εκατομμύρια, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στις προηγούμενες παρεμβάσεις της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, μεταξύ των οποίων η μείωση του ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό από 19% σε 5%, οι φορολογικές ελαφρύνσεις σε βασικά αγαθά και οι μειώσεις φόρων στα καύσιμα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη Φορολογική Μεταρρύθμιση, καθώς και στην προωθούμενη Συνταξιοδοτική Μεταρρύθμιση, με έμφαση στην αύξηση των συντάξεων και στη στήριξη των χαμηλοσυνταξιούχων.

Πρόεδρος: Θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε όπου και όποτε απαιτείται

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις οικονομικές συνθήκες και να παρεμβαίνει με μέτρα που, όπως ανέφερε, θα είναι ουσιαστικά, κοινωνικά δίκαια και δημοσιονομικά υπεύθυνα.

«Κάθε βήμα προόδου, λοιπόν, της οικονομίας μας, γίνεται στην πράξη ένα ουσιαστικό στήριγμα για την κοινωνία μας. Κάθε επιτυχία της πατρίδας μας, αποκτά ουσιαστικό αντίκρισμα στη ζωή των πολιτών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο των ανακοινώσεων δεν διευκρινίστηκαν οι ακριβείς ημερομηνίες καταβολής των έκτακτων οικονομικών ενισχύσεων ούτε η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την παραχώρησή τους.