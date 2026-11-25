Ο κυνηγός, αναζητούνταν από το βράδυ της Τρίτης, όταν χάθηκαν τα ίχνη του στην ευρύτερη περιοχή του Ντραφίου.

Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με τρία οχήματα, καθώς και η Ορειβατική Ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ και δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να ολοκληρωθεί η επιχείρηση ανάσυρσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιος του είχε ενημερώσει τις Αρχές ότι ο πατέρας του είχε μεταβεί με το ασημί αυτοκίνητό του στο Ντράφι, προκειμένου να εκπαιδεύσει τον σκύλο του. Όταν δεν επέστρεψε και δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία μαζί του, δηλώθηκε η εξαφάνισή του.

Οι έρευνες ξεκίνησαν από το βράδυ της Τρίτης και συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, με τη συμμετοχή της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ. Για την επιχείρηση εντοπισμού και ανάσυρσης ζητήθηκε και η συνδρομή ειδικής μονάδας της ΕΜΟΔΕ.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στη χαράδρα διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα