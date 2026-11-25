Ο διαπραγματευτής της ελληνοκυπριακής πλευράς, Μενέλαος Μενελάου, μιλώντας στην εκπομπή «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΡΑ», αναφέρθηκε στα αποτελέσματα της χθεσινής συνάντησης των δύο ηγετών, αλλά και στα επόμενα βήματα που δρομολογούνται με στόχο την επανεκκίνηση της διαπραγματευτικής διαδικασίας.

Όπως ανέφερε, βασική επιδίωξη είναι η επικείμενη τριμερής να αποκτήσει ουσιαστικό περιεχόμενο, να επιβεβαιώσει το διαπραγματευτικό κεκτημένο και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για τη σύγκληση διευρυμένης συνάντησης.

Ο κ. Μενελάου δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο πραγματοποίησης διευρυμένης συνάντησης πριν από την ολοκλήρωση της θητείας του Αντόνιο Γκουτέρες. Ωστόσο, εκτίμησε ότι το επικρατέστερο σενάριο είναι να διαμορφωθεί το κατάλληλο έδαφος, ώστε ο επόμενος Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ να παραλάβει μια προετοιμασμένη διαδικασία. Ανοιχτό παραμένει, επίσης, το ενδεχόμενο νέας συνάντησης των δύο ηγετών επί κυπριακού εδάφους πριν από την τριμερή.

Οι συγκλίσεις και οι επιφυλάξεις της Άγκυρας

Κομβικής σημασίας για την πορεία του Κυπριακού χαρακτήρισε ο διαπραγματευτής της ελληνοκυπριακής πλευράς το έγγραφο καταγραφής των συγκλίσεων, η επεξεργασία του οποίου έχει ήδη ολοκληρωθεί από τα Ηνωμένα Έθνη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιφυλάξεις της τουρκικής πλευράς αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα για την επίσημη παράδοση του εγγράφου σε όλους τους εμπλεκομένους, διαδικασία που προϋποθέτει τη σύγκληση διευρυμένης συνάντησης.

Όπως εξήγησε, η επίδοση του εγγράφου συνεπάγεται την επαναβεβαίωση του συμφωνημένου πλαισίου λύσης, διασφαλίζοντας παράλληλα το κεκτημένο του Κραν Μοντανά και το πλαίσιο Γκουτέρες, περιλαμβανομένων των ζητημάτων ασφάλειας, εγγυήσεων και στρατευμάτων.

Αναφερόμενος στη στάση της τουρκοκυπριακής ηγεσίας, ο κ. Μενελάου επισήμανε ότι η αναφορά στην πολιτική ισότητα, η οποία περιλαμβανόταν σε κοινό ανακοινωθέν του περασμένου Δεκεμβρίου, συνδέεται άμεσα με τη διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία, παρά την επιμονή της Άγκυρας στη θέση περί λύσης δύο κρατών.

Συμφωνία για κοινό μηχανισμό αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών

Εξελίξεις καταγράφονται και στο πεδίο των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, καθώς, σύμφωνα με τον κ. Μενελάου, οι δύο ηγέτες κατέληξαν σε συμφωνία για τη σύσταση κοινού μηχανισμού ταχείας ανταπόκρισης σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Στον μηχανισμό θα συμμετέχουν εμπειρογνώμονες, με αποστολή τον συντονισμό και την άμεση παροχή αμοιβαίας συνδρομής σε περιστατικά όπως πυρκαγιές και φυσικές καταστροφές.

Στο τραπέζι των συζητήσεων παραμένει και το ζήτημα της διάνοιξης νέων σημείων διέλευσης. Η ελληνοκυπριακή πλευρά εξακολουθεί να προτάσσει τη διάνοιξη διόδου στα Κόκκινα, καθώς και τα σημεία διέλευσης στη Μια Μηλιά και στη διαδρομή Αθηένου – Πυρόι – Αγλαντζιά, με την προσδοκία να υπάρξει συγκεκριμένη πρόοδος μέχρι την πραγματοποίηση της τριμερούς.

Η ευρωπαϊκή ατζέντα της Τουρκίας και το Κυπριακό

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Μενελάου στη διασύνδεση των ευρωτουρκικών σχέσεων με τις εξελίξεις στο Κυπριακό, υπογραμμίζοντας ότι αυτή είναι πλέον θεσμικά κατοχυρωμένη. Ενδεικτικός, όπως σημείωσε, είναι και ο διπλός ρόλος του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος έχει αναλάβει καθήκοντα ειδικού απεσταλμένου της ΕΕ για το Κυπριακό.

Στο επίκεντρο των ευρωτουρκικών συζητήσεων βρίσκονται, μεταξύ άλλων, η συμμετοχή της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή άμυνα, το ζήτημα των θεωρήσεων εισόδου και η αναβάθμιση της Τελωνειακής Ένωσης. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στην τελευταία, λόγω της άμεσης σύνδεσής της με την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων της Άγκυρας έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Καταληκτικά, ο διαπραγματευτής της ελληνοκυπριακής πλευράς ανέφερε ότι η Λευκωσία επενδύει στο ενδεχόμενο μιας θετικής εξέλιξης, εκτιμώντας ότι οι ευρωπαϊκές επιδιώξεις της Τουρκίας μπορούν να λειτουργήσουν υποβοηθητικά στην προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι ενδεχόμενη άρνηση της Άγκυρας να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της θα οδηγήσει τη διαδικασία σε αδιέξοδο.