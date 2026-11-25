Σύμφωνα με την καταγγελία της 20χρονης, δράστης της επίθεσης ήταν ένας 46χρονος υπήκοος Πακιστάν, ο οποίος το βράδυ της περασμένης Πέμπτης όχι μόνο τη θώπευσε αλλά την ακολούθησε.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 22:00 το βράδυ της 19ης Νοεμβρίου στη λεωφόρο Κουντουριώτη, έναν από τους κεντρικότερους δρόμους του Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο 46χρονος επιτέθηκε αιφνιδιαστικά στη νεαρή φοιτήτρια και την θώπευσε, με την ίδια να αντιδρά άμεσα, απωθώντας τον και περνώντας στο απέναντι πεζοδρόμιο.

Ωστόσο, ο άνδρας φέρεται να συνέχισε να την ακολουθεί, με αποτέλεσμα η 20χρονη να επικοινωνήσει με την Αστυνομία.

Η κινητοποίηση των αστυνομικών ήταν άμεση, με άνδρες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. να εντοπίζουν τον 46χρονο και να προχωρούν στη σύλληψή του για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα