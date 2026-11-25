Σύμφωνα με το BBC, ο τετράχρονος Δίας επιβιβάστηκε το βράδυ της 10ης Νοεμβρίου στο τρένο που αναχώρησε στις 20:08 από το Μπρέιντρι. Όταν το τρένο έφτασε στον σταθμό Λίβερπουλ Στριτ του Λονδίνου, οι εργαζόμενοι εντόπισαν τον γάτο και τον φιλοξένησαν στο γραφείο τους, μέχρι να τον συνοδεύσουν πίσω στο Μπρέιντρι.

Για την ιδιοκτήτριά του, Λίλι Μπάροουζ, το περιστατικό δεν ήταν πρωτόγνωρο.



«Θεέ μου, το έκανε πάλι», σκέφτηκε μόλις έμαθε τι είχε συμβεί.





Έχει ταξιδέψει με τρένο και στο παρελθόν

Ο Δίας έχει κάνει αρκετές ανάλογες.... εξορμήσεις στο παρελθόν, αν και ποτέ δεν είχε απομακρυνθεί τόσο πολύ από το σπίτι του.



Όταν ακόμη ζούσε στην περιοχή του Στάνστεντ Μάουντφιτσετ, είχε ταξιδέψει επανειλημμένα με τρένο μέχρι το αεροδρόμιο Στάνστεντ, ενώ συχνά περνούσε την ώρα του στο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς του.





Η ιδιοκτήτριά του παρακολουθεί τις μετακινήσεις του μέσω δύο συσκευών εντοπισμού που φοράει ο γάτος, καθώς κάθε προσπάθειά της να τον περιορίσει στο σπίτι έχει αποτύχει.



«Έχω προσπαθήσει στο παρελθόν να τον κρατήσω μέσα στο σπίτι, αλλά καταλήγει να τραυματίζεται, καθώς προσπαθεί συνεχώς να ξεφύγει. Απλώς δεν είναι ευτυχισμένος όταν μένει διαρκώς μέσα», ανέφερε.



«Είναι αρκετά κοινωνικός γάτος, του αρέσει να βλέπει τους πάντες, οπότε, αν δεν υπήρχαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που τον προσέχουν, τα πράγματα θα ήταν πολύ δύσκολα», πρόσθεσε.



Η ίδια ευχαρίστησε τους εργαζομένους που μερίμνησαν για την επιστροφή του Δία, ο οποίος, σύμφωνα με εκπρόσωπο των σιδηροδρόμων, απόλαυσε ιδιαίτερα την προσοχή που του έδειξαν τόσο το προσωπικό του σταθμού όσο και οι επιβάτες του τρένου κατά την επιστροφή του.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα