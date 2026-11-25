Τραγωδία στις ΗΠΑ: Έξι νεκροί, ανάμεσά τους δύο παιδιά, από συντριβή αεροσκάφους ανοιχτά του Μισισίπι
25.11.2026 - 12:18
Νεκροί εντοπίστηκαν και οι έξι επιβαίνοντες μικρού αεροσκάφους που συνετρίβη την Τρίτη στα ανοιχτά των ακτών του Μισισίπι, στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με την αμερικανική Ακτοφυλακή. Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται δύο παιδιά, ηλικίας 8 και 10 ετών.
Το αεροσκάφος, τύπου Cessna 210, είχε απογειωθεί από τη Νέα Ορλεάνη με προορισμό το Φορτ Μάιερς της Φλόριντα. Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας έχασαν την επικοινωνία με το αεροσκάφος περίπου στις 15:45 τοπική ώρα (23:45 ώρα Ελλάδας).
Όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές, το αεροσκάφος συνετρίβη στον Κόλπο του Μεξικού, μεταξύ της πόλης Πασκαγκούλα και του νησιού Χορν.
🇺🇸 UPDATE: LIFE JACKETS, LIFE RAFT, and CABIN located after Mississippi plane crash A Cessna 210 flying from New Orleans to Fort Myers suddenly lost altitude about 30 minutes after takeoff. Flight data shows the aircraft descending from 8,800 feet at a staggering 18,000 FEET PER MINUTE. It was just south of Pascagoula, Mississippi, before its signal disappeared. The Coast Guard was alerted around 3:45 p.m. local time today after the FAA lost contact with the aircraft. Search crews have since recovered 3 LIFE JACKETS, a LIFE RAFT, and the PLANE CABIN near Horn Island, a remote island off Mississippi's coast. Four adults and 2 children were reportedly aboard. Source: CNN, Flightradar24 / Writer: Marie https://t.co/Vm1xmFK6tM
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αμερικανικής Ακτοφυλακής, Χουάν Ρος, δύτες εντόπισαν τις σορούς τεσσάρων ενηλίκων και δύο αγοριών στο εσωτερικό της ατράκτου του αεροσκάφους.
«Παρότι αυτή δεν είναι η έκβαση στην οποία ελπίζαμε, είμαστε ευγνώμονες για την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών, η οποία μας επέτρεψε να εντοπίσουμε γρήγορα τους επιβαίνοντες στο αεροσκάφος και να δώσουμε απαντήσεις στις οικογένειές τους», δήλωσε ο Τρέβορ Μπλάουντ, συντονιστής της επιχείρησης διάσωσης της Ακτοφυλακής.
Αν κάτι επιβεβαίωσε η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, με τον κατοχικό ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν την Τρίτη, είναι ότι η απόσταση ανάμεσα στις προσδοκίες και την πραγματικότητα, παραμένει μεγάλη.