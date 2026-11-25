Το αεροσκάφος, τύπου Cessna 210, είχε απογειωθεί από τη Νέα Ορλεάνη με προορισμό το Φορτ Μάιερς της Φλόριντα. Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας έχασαν την επικοινωνία με το αεροσκάφος περίπου στις 15:45 τοπική ώρα (23:45 ώρα Ελλάδας).

Όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές, το αεροσκάφος συνετρίβη στον Κόλπο του Μεξικού, μεταξύ της πόλης Πασκαγκούλα και του νησιού Χορν.





🇺🇸 UPDATE: LIFE JACKETS, LIFE RAFT, and CABIN located after Mississippi plane crash A Cessna 210 flying from New Orleans to Fort Myers suddenly lost altitude about 30 minutes after takeoff. Flight data shows the aircraft descending from 8,800 feet at a staggering 18,000 FEET PER MINUTE. It was just south of Pascagoula, Mississippi, before its signal disappeared. The Coast Guard was alerted around 3:45 p.m. local time today after the FAA lost contact with the aircraft. Search crews have since recovered 3 LIFE JACKETS, a LIFE RAFT, and the PLANE CABIN near Horn Island, a remote island off Mississippi's coast. Four adults and 2 children were reportedly aboard. Source: CNN, Flightradar24 / Writer: Marie https://t.co/Vm1xmFK6tM — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 25, 2026

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αμερικανικής Ακτοφυλακής, Χουάν Ρος, δύτες εντόπισαν τις σορούς τεσσάρων ενηλίκων και δύο αγοριών στο εσωτερικό της ατράκτου του αεροσκάφους.



«Παρότι αυτή δεν είναι η έκβαση στην οποία ελπίζαμε, είμαστε ευγνώμονες για την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών, η οποία μας επέτρεψε να εντοπίσουμε γρήγορα τους επιβαίνοντες στο αεροσκάφος και να δώσουμε απαντήσεις στις οικογένειές τους», δήλωσε ο Τρέβορ Μπλάουντ, συντονιστής της επιχείρησης διάσωσης της Ακτοφυλακής.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα