Περισσότερο από έναν μήνα μετά τον εμπρησμό του ιστορικού κτηρίου, ο δήμαρχος της πόλης, Γκιγιόμ Γκερέν, παρουσίασε σήμερα, το χρονοδιάγραμμα και το σχέδιο χρηματοδότησης των εργασιών αποκατάστασης, συγκρίνοντας τη διαδικασία με εκείνη της ανακατασκευής της Παναγίας των Παρισίων.

Παρά την κινητοποίηση πολλών φορέων για τη στήριξη του δήμου και την έναρξη των πρώτων διοικητικών διαδικασιών, ο Γκερέν ξεκαθάρισε ότι η ολοκλήρωση των εργασιών θα απαιτήσει χρόνο. «Χρειάζονται τουλάχιστον 3,5 χρόνια για την ανακατασκευή του δημαρχείου», δήλωσε στο γαλλικό δίκτυο BFMTV.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το κτήριο θα ανακατασκευαστεί στην αρχική του μορφή, ενώ στο εσωτερικό του θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις με στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο.



Το κράτος θα καλύψει το 80% του κόστους

Οι εργασίες για την προστασία και τη διατήρηση του κτηρίου βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, ενώ η ανακατασκευή θα ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάθεσης των δημόσιων συμβάσεων.

Το κόστος των εργασιών εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε αρκετές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προσδιοριστεί το ακριβές ποσό. Το γαλλικό κράτος έχει ήδη δεσμευτεί να καλύψει το 80% του συνολικού κόστους της αποκατάστασης. Στο πλαίσιο αυτό, ο δήμος της Λιμόζ έχει υποβάλει αίτημα για τον χαρακτηρισμό του κτηρίου ως ιστορικού μνημείου.



Οι δημοτικές Αρχές αναζητούν πλέον τρόπους χρηματοδότησης του υπόλοιπου 20%. Ο δήμαρχος εξέφρασε την ελπίδα ότι όσοι ευθύνονται για τις καταστροφές θα κληθούν να καταβάλουν αποζημιώσεις, αν και εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς τα ποσά που θα μπορούσαν να εξασφαλιστούν με αυτόν τον τρόπο.



«Δεν περιμένω πολλά από αυτή την πλευρά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο της έρευνας για τον εμπρησμό, δύο άτομα έχουν τεθεί υπό επίσημη δικαστική έρευνα, εκ των οποίων το ένα έχει προφυλακιστεί. «Είμαι πεπεισμένος ότι θα υπάρξουν και άλλες συλλήψεις», δήλωσε ο Γκερέν.



Σχεδόν 2 εκατ. ευρώ από 15.000 δωρητές

Ο δήμος έχει απευθυνθεί και στην ασφαλιστική του εταιρεία, ωστόσο το ποσό της αποζημίωσης καλύπτει μόνο ένα μικρό μέρος των εκτιμώμενων ζημιών.



Όπως εξήγησε ο δήμαρχος, η ασφαλιστική κάλυψη του δήμου σε περιπτώσεις επεισοδίων είναι περιορισμένη. Καθώς η πυρκαγιά αποδίδεται σε εμπρησμό, η ασφαλιστική αποζημίωση θα ανέλθει σε 2,5 εκατ. ευρώ.



Για την κάλυψη των υπόλοιπων δαπανών, η δημοτική Αρχή στρέφεται σε ιδιώτες δωρητές και επιχειρήσεις.

«Έχουμε ήδη σχεδόν 15.000 δωρητές και περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ σε δωρεές», ανέφερε ο Γκερέν, προσθέτοντας ότι πλέον οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην εξασφάλιση εταιρικών χορηγιών.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα