Η Εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ, Έλενα Κούσιου, μιλώντας στην εκπομπή «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΡΑ», ανέφερε ότι η ψηφοφορία θα αρχίσει στις 9:00 το πρωί του Σαββάτου και θα ολοκληρωθεί στις 18:00.

Σύμφωνα με την ίδια, το αποτέλεσμα αναμένεται να γίνει γνωστό γύρω στις 19:30, οπότε και θα ξεκαθαρίσει κατά πόσο το προεδρικό χρίσμα του κόμματος θα εξασφαλίσει ο Αβέρωφ Νεοφύτου ή ο Γιώργος Παμπορίδης.

Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία καταμέτρησης των ψήφων, η κ. Κούσιου εξήγησε ότι σε κάθε κάλπη θα υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό, ενώ οι δύο διεκδικητές έχουν τη δυνατότητα να ορίσουν τις δικές τους επιτροπές για την επιτήρηση της διαδικασίας, με στόχο τη διασφάλιση της αμεροληψίας της.

Σημείωσε, παράλληλα, ότι δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία έχουν όλα τα μέλη του Δημοκρατικού Συναγερμού που εγγράφηκαν στο κόμμα πριν από τις 30 Αυγούστου.

Αναφερόμενη στο μήνυμα που απηύθυνε νωρίτερα η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, η Εκπρόσωπος Τύπου υπογράμμισε τη σημασία της μαζικής προσέλευσης των μελών στις κάλπες, επισημαίνοντας πως κάθε ψήφος έχει την ίδια βαρύτητα.

«Η ψήφος του οποιουδήποτε μέλους έχει το ίδιο βάρος με την ψήφο της ηγεσίας. Όλοι πρέπει να πάμε στις κάλπες το Σάββατο», ανέφερε χαρακτηριστικά.