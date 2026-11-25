Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά τη συνάντηση το μεσημέρι της Τετάρτης με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ, στην παρουσία και της Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνάς Μιχαηλίδου, με μοναδικό θέμα συζήτησης το Σύστημα Διορισμού Εκπαιδευτικών, έδωσε στις εκπαιδευτικές οργανώσεις τη νομική γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα σε ό,τι αφορά την προοπτική μονιμοποίησης.

Οι οργανώσεις θα μελετήσουν την πρόταση τόσο οι ίδιοι όσο και οι Νομικοί τους Σύμβουλοι, με στόχο να δουν αν υπάρχει οποιαδήποτε άλλη εισήγηση η οποία να στέκεται νομικά και να μπορεί να διορθώσει την πρόταση την οποία κατέθεσε η επίσημη πλευρά.

Θα συζητήσουν και με τα συλλογικά τους όργανα την πρόταση, και την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να διευθετηθεί εκ νέου συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας, ενώ έμεινε ανοικτό και το ενδεχόμενο νέας συνάντησης με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Η Υπουργός Παιδείας, σε δηλώσεις της μετά το πέρας της συνάντησης είπε ότι τέθηκαν εκ νέου τα αίτημα των οργανώσεων, κυρίως τα βασικά, που αφορούν στη νομιμοποίηση, που αφορούν στην κατάργηση του 50 - 50 στο Μητρώο.

«Ο Πρόεδρος απάντησε, έδωσε στοιχεία, έδωσε στοιχεία της γνωμάτευσης, έδωσε και την ίδια την γνωμάτευση στους συνδικαλιστές. Τώρα πια ο λόγος είναι στους συνδικαλιστές, να επανέλθουν αν υπάρχει κάτι νεότερο, όσο το δυνατόν πιο σύντομα μέχρι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο στο Υπουργείο μας. Εμείς θα τα μεταφέρουμε στον ίδιο τον Προέδρο, αν χρειαστεί θα έχουμε καινούργια συνάντηση μεταξύ μας στο επίπεδο του Υπουργείου και αν χρειαστεί και με τον ίδιο τον Προέδρο ξανά», πρόσθεσε.

Είναι γνωστή, συνέχισε η κ. Μιχαηλίδου, η έγνοια του Προέδρου για την Παιδεία, είναι γνωστό το προσωπικό του ενδιαφέρον. «Δεν θέλουμε εντάσεις, δεν θέλουμε συγκρούσεις, από την άλλη, όμως, δεν μπορούμε να παρανομήσουμε κιόλας», συμπλήρωσε.

Ερωτηθείσα αν είδε τις εκπαιδευτικές οργανώσεις να βάζουν σήμερα νερό στο κρασί τους, η Υπουργός είπε ότι σήμερα η συνάντηση ήταν περισσότερο αλληλοενημερωτική, δόθηκαν κάποιες διευκρινίσεις από πλευράς των εκπαιδευτικών οργανώσεων για τα αιτήματά τους και συγκεκριμένα το ένα, το βασικό της μονιμοποίησης, αλλά και της ανάγκης να διασφαλιστεί η εργοδότηση όλων των ανθρώπων που σήμερα εργάζονται στα σχολεία.

«Αντιλαμβάνεστε ότι ως Κυβέρνηση δεν ικανοποιούμε μόνο τα συνδικαλιστικά αιτήματα των ανθρώπων που μόνο εργάζονται στα σχολεία. Αυτό ήδη το κάναμε, αποδείξαμε την πολιτική βούληση που υπάρχει, αποδείξαμε τη θέληση, κάναμε σειρά αλλαγών στις προτάσεις μας, ετοιμάσαμε το Μητρώο στο οποίο μένουν όλοι σχεδόν που εργάζονται σήμερα. Από κει και πέρα, έχουμε μπροστά μας και τους ανθρώπους που πέρασαν την εξέταση, αλλά και όλους τους νέους που θέλουν να μπουν στο επάγγελμα, για αυτό και θα είναι πάντα μία ισορροπημένη πρόταση, μία δίκαιη πρόταση που θα πάει στη Βουλή», πρόσθεσε.

Απαντώντας σε ερώτηση για κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή, η κ. Μιχαηλίδου είπε ότι παραμένει αμετάθετο το χρονοδιάγραμμα, αρχές Δεκεμβρίου θέλουν από το Υπουργικό να πάει στη Βουλή.

Σε παρατήρηση ότι αυτό που τίθεται για το κλειστό Μητρώο είναι πως κάποιες από τις πρόνοιες αφήνουν ένα αριθμό εκπαιδευτικών εκτός και αν το Υπουργείο είναι ανοικτό να συζητήσει αυτές τις πρόνοιες, η Υπουργός είπε ότι ήδη και στην προηγούμενη τους συνάντηση έχουν καλύψει και άλλους εκπαιδευτικούς.

Η κ. Μιχαηλίδου εξήγησε ότι δεν απολύεται κάποιος με την έννοια του ότι είναι μόνιμος και χάνει τη δουλειά του.

«Σε καμία περίπτωση. Πρόκειται για ανθρώπους που έχουν δουλέψει κάποιες μέρες, εβδομάδες ή και με συμβάσεις ενός ή 2 ετών. Αν είναι περισσότερα, γίνονται αορίστου. Το γνωρίζουμε όλοι. Το αίτημα των οργανώσεων είναι να καλυφθούν όλοι αυτοί με τη βεβαιότητα ότι και του χρόνου θα εργάζονται. Αυτή η βεβαιότητα δεν υπάρχει ούτε σήμερα. Διορίζεσαι με σύμβαση, ακριβώς το λέει και η λέξη, νοουμένου ότι υπάρχουν ανάγκες και νοουμένου ότι είναι και η σειρά τους στον κατάλογο», σημείωσε.

Συνήθως, είπε, αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ χαμηλά στον κατάλογο.

«Συνεπώς λαμβάνονται όλα αυτά υπόψιν. Ο Πρόεδρος ήταν εξαιρετικός στην προσέγγιση του ότι έχουμε και το ανθρωπιστικό στοιχείο μέσα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να παρανομήσουμε», επεσήμανε.

Δεν δόθηκε λύση, αλλά η πόρτα του διαλόγου δεν έκλεισε

Η Πρόεδρος της ΠΟΕΔ, Μύρια Βασιλείου, σε δηλώσεις της εκ μέρους και των τριών εκπαιδευτικών οργανώσεων αρχικά ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας που παρόλες τις πολλές έτσι ευθύνες που έχει και το πρόγραμμά του είναι τόσο βεβαρημένο, τους έδωσε το βήμα, όπως είπε, για να του καταθέσουν τις ανησυχίες τους και τους προβληματισμούς τους.

«Τα θέματα, στα οποία εστιάσαμε αφορούσε διασφάλιση των εκπαιδευτικών που είναι ήδη στην εκπαίδευση και σε ό,τι αφορά στο να συνεχίσουν οι άνθρωποι αυτοί να έχουν εργασία, αλλά και σε ό,τι αφορά στο να υπάρχει η προοπτική της μονιμοποίησης. Μας δόθηκε κιόλας η νομική γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, την οποία και θα μελετήσουμε σε ό,τι αφορά στις μονιμοποιήσεις, την προοπτική μονιμοποίησης, θα τη μελετήσουμε τόσο εμείς όσο και οι Νομικοί μας Σύμβουλοι, με στόχο να δούμε αν υπάρχει οποιαδήποτε άλλη εισήγηση η οποία βεβαίως να στέκεται νομικά και να μπορεί να διορθώσει την πρόταση την οποία κατέθεσε η επίσημη πλευρά», πρόσθεσε.

Επομένως, είπε η κ. Βασιλείου, τις επόμενες μέρες θα συζητήσουν και με τα συλλογικά τους όργανα, και την επόμενη εβδομάδα θα διευθετηθεί εκ νέου συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας για να δουν αν μπορούν να βελτιώσουν περαιτέρω τη συγκεκριμένη πρόταση με στόχο τη μη θυματοποίηση είτε σε ό,τι αφορά στην προοπτική μονιμοποίησης είτε σε ότι αφορά στο να συνεχίσουν οι άνθρωποι αυτοί να έχουν εργασία.

Ερωτηθείσα αν υπάρχει στο τραπέζι θέμα για λήψη μέτρων από πλευράς τους, η κ. Βασιλείου είπε ότι σήμερα είχαν μία συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

«Ό,τι λέχθηκε θα το μεταφέρουμε στα συλλογικά μας όργανα, θα δείξουμε τη γνωμάτευση και στους Νομικούς Συμβούλους και θα δούμε με ποιο τρόπο πορευόμαστε. Θα το ξαναπώ. Η σύγκρουση δεν είναι αυτοσκοπός σε καμία περίπτωση και νομίζω το έχουμε αποδείξει πάρα πολλές φορές. Αυτό βεβαίως, δεν σημαίνει ότι ως εκπαιδευτικές συνδικαλιστικές οργανώσεις δεν διεκδικούμε το καλώς νοούμενο συμφέρον των μελών μας και του δημόσιου σχολείου», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση του ΚΥΠΕ αν είναι ικανοποιημένοι από τη σημερινή συνάντηση, η κ. Βασιλείου είπε ότι η συνάντηση έγινε σε θετικό κλίμα.

«Αντιλαμβάνεστε σήμερα μας δόθηκε η ευκαιρία να μεταφέρουμε ανησυχίες. Τώρα το ζητούμενο είναι τα επόμενα βήματα, αν θα γίνουν βήματα που να γεφυρώνουν τις ανησυχίες και τις διαφωνίες μας. Άρα, αυτό θα κριθεί τις επόμενες μέρες. Την επόμενη εβδομάδα θα έλεγα», σημείωσε.

Ερωτηθείσα αν ξεκινάει ένας νέος κύκλος διαλόγου για το συγκεκριμένο θέμα, η κ. Βασιλείου είπε ότι συνεχίζεται ο διάλογος με ένα τρόπο, «που φαίνεται να καταγράφεται ότι όντως να υπάρχει έτσι επιβεβαιωμένα διάθεση να βρεθεί λύση».

«Ο στόχος είναι να βρεθεί λύση. Ήδη η Κυβέρνηση κατέθεσε μία πρόταση που ως ένα βαθμό προσπαθεί να δώσει λύση. Στη δική μας την αντίληψη πρέπει να γίνουν και άλλα, ακριβώς, για να μη θυματοποιηθούν οι εκπαιδευτικοί και να υπάρχει τρόπος να συνεχίσει να γίνεται η στελέχωση των σχολικών μονάδων χωρίς προβλήματα. Επομένως, το επόμενο διάστημα οτιδήποτε καινούργιο δοθεί, λεχθεί, θα το κρίνουμε, θα το αξιολογήσουμε και θα αποφασίσουμε τα επόμενα μας βήματα», πρόσθεσε.

Ερωτηθείσα ποια ήταν η διαφορά αυτής της συνάντησης με όλες τις προηγούμενες που είχαν με την Υπουργό Παιδείας, η κ. Βασιλείου είπε: «Αντιλαμβάνεστε ότι η πρόταση, την οποία κατέθεσε η Υπουργός Παιδείας ήταν μία πρόταση η οποία εκφράζει τις θέσεις, τις απόψεις της επίσημης πλευράς της Κυβέρνησης. Σήμερα λοιπόν, μας δόθηκε η ευκαιρία να μιλήσουμε με τον επικεφαλής της Κυβέρνησης».

«Άρα, λοιπόν στη δική μας την αντίληψη μας δόθηκε η ευκαιρία να τεκμηριώσουμε τους λόγους για τους οποίους διαφωνούμε και νομίζω ότι ναι, ο Πρόεδρος έχει αφουγκραστεί αυτές τις ανησυχίες, έχει δείξει ότι και ο ίδιος προσωπικά έτσι συμμερίζεται κάποιους από τους δικούς μας προβληματισμούς. Αυτό είναι θετικό. Το ζητούμενο είναι το επόμενο βήμα. Να δούμε την επίσημη πλευρά να γεφυρώνει τις διαφωνίες», σημείωσε.

Όπως εξήγησε η κ. Βασιλείου, «όταν λέμε να γεφυρωθούν οι διαφωνίες σε καμία περίπτωση δεν θεωρούμε ότι θα συμφωνήσουμε στο 100%, όμως σε θέματα αρχής σε ότι αφορά στη θυματοποίηση εκπαιδευτικών που υπηρετούν το δημόσιο σχολείο, ναι, εδώ είμαστε αν θέλετε έντονοι γιατί ακριβώς είναι το ζητούμενο χωρίς να σημαίνει ότι στα υπόλοιπα δεν θα υπάρξουν διαφωνίες, δεν θα βάλουμε νερό στο κρασί μας».

«Ήδη βάλαμε νερό στο κρασί μας και οι τρεις εκπαιδευτικές οργανώσεις σε πολλά άλλα σημεία, αλλά σε θέματα αρχής, για αυτό και λέγονται θέματα αρχής, δεν μπορούμε να βάλουμε νερό στο κρασί μας», συμπλήρωσε.

Σε ερώτηση ότι μια από τις διαφωνίες τους ήταν η αυτόματη μονιμοποίηση για τους εκπαιδευτικούς που ήδη υπηρέτησαν, ο ΓΓ της ΠΟΕΔ, Χάρης Χαραλάμπους, σε παρέμβαση του είπε ότι δεν υπάρχει αυτόματη μονιμοποίηση, δεν υπάρχει έτσι όρος, ενώ η Πρόεδρος της ΠΟΕΔ είπε ότι δεν έχουν πει ποτέ αυτόματη μονιμοποίηση.

«Αυτό το γνωρίζουμε ότι δεν μπορεί να γίνει, γιατί ούτε και τώρα γίνεται, και τώρα γίνεται σταδιακά, 50% μονιμοποιήσεις από τον ένα κατάλογο που δεν έχει εξετάσεις και 50% από τον άλλο κατάλογο που έχει εξετάσεις. Αυτό το καθεστώς ζητούμε να συνεχίσει μέχρι τουλάχιστον εξαντληθεί το Κλειστό Μητρώο, το οποίο είναι και πρόταση της Κυβέρνησης η ύπαρξη του Κλειστού Μητρώου. Δεν ζητούμε όλοι, ξέρω εγώ οι πόσες χιλιάδες είναι στο Κλειστό Μητρώο, χθες να μονιμοποιηθούν. Δεν είναι αυτό που ζητούμε. Σταδιακά και σε βάθος χρόνου, όταν και εφόσον υπάρχουν μόνιμες θέσεις να έχουν τη δυνατότητα, το δικαίωμα, να μονιμοποιηθούν και αυτοί οι άνθρωποι όπως συμβαίνει μέχρι και σήμερα», ανέφερε.

Σε παρέμβαση του, ο ΓΓ της ΠΟΕΔ είπε ότι υπάρχουν σήμερα οι κατάλογοι διοριστέων, οι οποίοι έχουν πάνω 60.000 με 70.000 ανθρώπους.

«Η πρόταση του Υπουργείου προνοεί ότι αυτός ο κατάλογος θα καταργηθεί και θα αντικατασταθεί με ένα Κλειστό Μητρώο, το οποίο από τις 60.000-70.000 θα πάει στις τρεισήμισι χιλιάδες εκπαιδευτικούς, οι οποίοι είναι ενεργοί εκπαιδευτικοί σήμερα. Άρα στην ουσία με την πρόταση του Υπουργείου Παιδείας καταργείται ο κατάλογός διοριστέων, όλοι οι κατάλογοι, και δημιουργείται ένας νέος, πολύ μικρός κατάλογος, στον οποίο υπάρχουν πάνω οι άνθρωποι που σήμερα δουλεύουν. Εμείς αυτούς τους ανθρώπους θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα συνεχίσουν να δουλεύουν», πρόσθεσε.

Δεν μπορούν, είπε, να μείνουν στο δρόμο «για να τους αντικαταστήσουμε με κάποιους άλλους».

«Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό από την Κυβέρνηση και καμιά συντεχνία στον κόσμο δεν μπορεί να αποδεχτεί άνθρωποι που εργάζονται να τους απολύσουμε για να τους αντικαταστήσουμε με άλλους καινούργιους. Πού ξανά ακούστηκε αυτό το πράγμα και αυτό προσπαθούμε να πείσουμε», πρόσθεσε.

Σημείωσε, απαντώντας σε ερώτηση, ότι το 50-50 αφήνει 1.000 εκπαιδευτικούς εκτός εκπαίδευσης.

Σε παρέμβαση της, η Πρόεδρος της ΠΟΕΔ είπε ότι οι ρυθμίσεις που δίνονται για τους διορισμούς είναι τέτοιοι που φαίνεται κόσμος, ειδικά σε κάποιες ειδικότητες, να μένει εκτός είτε από τον κατάλογο διοριστέων είτε από τον κατάλογο διορισίμων.

«Εμείς αυτό που προσπαθούμε να εξηγήσουμε είναι ότι είναι σημαντικό όλοι όσοι εργάζονται είτε από τον κατάλογο διοριστέων είτε από τον κατάλογο διορισίμων να συνεχίσουν να εργάζονται. Έτσι και αλλιώς, αυτό είναι το πρόταγμα της ίδιας της Κυβέρνησης. Η ίδια η Υπουργός λέει ότι το μέλημα είναι να σεβαστούμε τους ανθρώπους που έχουν υπηρεσία, κ.λπ. Άρα λοιπόν, αφού αυτό είναι και το πρόταγμα της Κυβέρνησης, θέλουμε να πάρει σάρκα και οστά στο 100%. Αυτοί οι άνθρωποι να μπορούν να έχουν δουλειά από το Σεπτέμβρη του 2027 και έπειτα, και ταυτόχρονα να συνεχίσουν να έχουν δικαίωμα στη μονιμοποίηση, εάν και εφόσον έρθει στη σειρά τους. Αυτό ζητούμε», συμπλήρωσε.

«Σήμερα δεν δόθηκε λύση αν είναι αυτό το ερώτημα. Άρα, για να πούμε ναι είμαστε ευχαριστημένοι, θα έπρεπε να δοθεί λύση σε αυτά τα δύο πολύ σοβαρά ζητήματα που έχουμε θέσει. Λύση δεν έχει δοθεί, έχει δοθεί η νομική γνωμάτευση, θα τη μελετήσουμε και θα έρθουμε με εισηγήσεις σε μια προσπάθεια να συμβάλουμε να αποφευχθεί κρίση», σημείωσε.

Απαντώντας σε ερώτηση ποια είναι η επόμενη συνάντηση, η κ. Βασιλείου είπε ότι το επόμενο διάστημα η κάθε εκπαιδευτική οργάνωση θα συγκαλέσει τα συλλογικά της όργανα, θα μιλήσουν με τους Νομικούς τους Συμβούλους σε σχέση και με τη γνωμάτευση που τους έχει δοθεί και την ερχόμενη εβδομάδα θα διευθετηθεί εκ νέου συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας για να καταθέσουν εισηγήσεις και να δουν αν τελικά πράγματι υπάρχει τρόπος να βρεθεί λύση στο ζήτημα αυτό.

Σε παρέμβαση του ο ΓΓ της ΠΟΕΔ είπε ότι ο Πρόεδρος έχει πει ότι υπάρχει και περίπτωση για νέα συνάντηση και μαζί του, με την κ. Βασιλείου να αναφέρει ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης φάνηκε θετικός να γίνει συνάντηση ξανά μαζί του.

Πηγή: ΚΥΠΕ