Η ανάκληση εκτείνεται σε σειρά διαφορετικών κατηγοριών τροφίμων, από μαγειρεμένο ζαμπόν μέχρι πίτσες, σάντουιτς, μπρουσκέτες και αλμυρά κρουασάν.

Η διαχειρίστρια εταιρεία Société de Distribution du Pays de Retz προχώρησε οικειοθελώς στην ανάκληση των προϊόντων, τα οποία διατέθηκαν από τις 17 έως τις 19 Νοεμβρίου. Το μέτρο αφορά ένα συγκεκριμένο κατάστημα της αλυσίδας στον νομό Λουάρ-Ατλαντίκ και καλύπτει τόσο αλλαντικά που πωλήθηκαν από τον πάγκο εξυπηρέτησης όσο και παρασκευάσματα με ζαμπόν.

Η χρήση ενός κοινού συστατικού σε διαφορετικές συνταγές διευρύνει το εύρος των προϊόντων που πρέπει να εξεταστούν κατά τη διαχείριση ενός περιστατικού επιμόλυνσης. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), η κοπή, η συσκευασία και ο χειρισμός μαγειρεμένων αλλαντικών αποτελούν στάδια κατά τα οποία μπορεί να μεταφερθεί η λιστέρια στα τρόφιμα μετά τη θερμική επεξεργασία τους.

Σε αντίθεση με πολλά άλλα τροφιμογενή παθογόνα, η Listeria monocytogenes μπορεί να πολλαπλασιάζεται ακόμη και σε θερμοκρασίες ψυγείου, μεταξύ 2 και 4 βαθμών Κελσίου, ενώ παρουσιάζει ανθεκτικότητα και σε περιβάλλοντα με αυξημένη περιεκτικότητα σε αλάτι. Τα χαρακτηριστικά αυτά καθιστούν απαραίτητο τον συνδυασμό αυστηρών κανόνων υγιεινής, ελέγχου της θερμοκρασίας συντήρησης και περιορισμού του χρόνου διατηρησιμότητας των έτοιμων προς κατανάλωση τροφίμων.

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία, βάσει του άρθρου 19 του Κανονισμού 178/2002, υποχρεώνει τις επιχειρήσεις τροφίμων να αποσύρουν άμεσα από την αγορά προϊόντα που δεν πληρούν τις απαιτήσεις ασφάλειας και να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές. Όταν τα τρόφιμα έχουν ήδη φτάσει στους καταναλωτές, οι επιχειρήσεις οφείλουν να γνωστοποιούν τους λόγους της απόσυρσης και, εφόσον απαιτείται για την προστασία της υγείας, να προχωρούν σε ανάκληση. EUR-Lex

Η γαλλική ανακοίνωση καλεί τους καταναλωτές να μην καταναλώσουν τα συγκεκριμένα τρόφιμα και προβλέπει επιστροφή χρημάτων. Όσοι έχουν ήδη καταναλώσει τα προϊόντα και εμφανίσουν πυρετό, πονοκέφαλο ή μυϊκούς πόνους καλούνται να απευθυνθούν στον γιατρό τους. Η περίοδος επώασης της λιστερίωσης μπορεί να φτάσει τις οκτώ εβδομάδες, ενώ αυξημένο κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών διατρέχουν οι έγκυες, οι ηλικιωμένοι και οι ανοσοκατεσταλμένοι.

Πηγή: cibum.gr