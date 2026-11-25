Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, η ημικρανία σε συνδυασμό με το κάπνισμα συνδέεται με έως και 3,6 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου πριν από την ηλικία των 60 ετών. Τα ευρήματα, που προκύπτουν από την ανάλυση δεδομένων σχεδόν 1,7 εκατομμυρίων γυναικών στη Δανία, δείχνουν ότι η συνύπαρξη των δύο παραγόντων σχετίζεται επίσης με αυξημένο κίνδυνο αιμορραγικού εγκεφαλικού επεισοδίου και θανάτου.

«Η ημικρανία είναι συχνή στις γυναίκες κατά την αναπαραγωγική ηλικία και αποτελεί επίσης παράγοντα κινδύνου για εγκεφαλικό επεισόδιο», εξηγεί ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Δρ Andreas Lund Pedersen, από το Πανεπιστήμιο Aarhus της Δανίας.

«Εξετάσαμε την ημικρανία και το κάπνισμα τόσο ξεχωριστά όσο και σε συνδυασμό και διαπιστώσαμε ότι οι γυναίκες με ημικρανία που κάπνιζαν είχαν περίπου 3,6 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο πρόωρου ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου και 2,6 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο αιμορραγικού εγκεφαλικού επεισοδίου, συγκριτικά με γυναίκες που δεν είχαν ημικρανία και δεν κάπνιζαν».

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο Neurology, της Αμερικανικής Ακαδημίας Νευρολογίας, και επικεντρώθηκε σε γυναίκες που είχαν γεννήσει.

Τι έδειξε η μελέτη

Οι ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία από τα εθνικά μητρώα υγείας και γεννήσεων της Δανίας, εξετάζοντας σχεδόν 1,7 εκατομμύρια γυναίκες ηλικίας 15 έως 60 ετών, οι οποίες είχαν γεννήσει σε διάστημα 27 ετών. Η μεγάλη πλειονότητα των συμμετεχουσών, ποσοστό 82,8%, δεν είχε ούτε ημικρανία ούτε ιστορικό καπνίσματος. Το 3,9% είχε μόνο ημικρανία, το 12,8% μόνο ιστορικό καπνίσματος, ενώ το 0,5% παρουσίαζε και τους δύο παράγοντες.

Οι επιστήμονες υπολόγισαν τον κίνδυνο εμφάνισης ισχαιμικού και αιμορραγικού εγκεφαλικού επεισοδίου, καθώς και τον κίνδυνο θανάτου, σε χρονικό ορίζοντα 20 ετών.

Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων. Ειδικότερα, στις γυναίκες χωρίς ημικρανία και ιστορικό καπνίσματος, ο κίνδυνος ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου ήταν μόλις 0,8%. Στις γυναίκες με ημικρανία αυξανόταν στο 1,3%, ενώ στις καπνίστριες έφτανε το 1,5%. Όταν, όμως, συνυπήρχαν ημικρανία και κάπνισμα, ο κίνδυνος ανέβαινε στο 2,8%.

Αντίστοιχη εικόνα παρατηρήθηκε και για το αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο: ο κίνδυνος ήταν 0,3% στις γυναίκες χωρίς τους δύο παράγοντες, αλλά τριπλασιαζόταν, φτάνοντας το 0,9%, σε εκείνες με ημικρανία και ιστορικό καπνίσματος.

Τριπλάσιος και ο κίνδυνος θανάτου

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ευρήματα για τη θνησιμότητα. Στις γυναίκες χωρίς ημικρανία και ιστορικό καπνίσματος, ο κίνδυνος θανάτου κατά την περίοδο παρακολούθησης ήταν 1%. Στις γυναίκες με ημικρανία ήταν 1,2%, ενώ σε εκείνες με ιστορικό καπνίσματος έφτανε το 2,3%.

Στις γυναίκες που είχαν και τους δύο παράγοντες, το ποσοστό αυξανόταν στο 3,4%. Ακόμα και μετά τη συνεκτίμηση της ηλικίας, του αριθμού των τοκετών και άλλων παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου, όπως η υπέρταση και ο σακχαρώδης διαβήτης, η συσχέτιση παρέμενε ισχυρή.

Μάλιστα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι για το ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο και τον θάνατο, η συνύπαρξη ημικρανίας και καπνίσματος σχετιζόταν με μεγαλύτερη αύξηση του κινδύνου από εκείνη που θα αναμενόταν με βάση τις επιμέρους επιδράσεις των δύο παραγόντων.

Γιατί η ημικρανία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στην πρόληψη

Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν τη σημασία της ημικρανίας στην αξιολόγηση του καρδιαγγειακού κινδύνου, ιδιαίτερα στις γυναίκες που καπνίζουν. «Η μελέτη μας δείχνει ότι ο συνδυασμός ημικρανίας και καπνίσματος συνδεόταν με υψηλότερο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου έως την ηλικία των 60 ετών και αυξημένο κίνδυνο θανάτου κατά τη διάρκεια της μελέτης», επισημαίνει ο Δρ Pedersen.

«Τα ευρήματα υποστηρίζουν την ανάγκη να λαμβάνεται υπόψη η ημικρανία κατά την αξιολόγηση του καρδιαγγειακού κινδύνου. Παράλληλα, ενισχύουν τις υπάρχουσες συστάσεις δημόσιας υγείας για την αποφυγή ή τη διακοπή του καπνίσματος».

Οι ερευνητές διευκρινίζουν ότι πρόκειται για μελέτη παρατήρησης, η οποία καταγράφει συσχετίσεις και δεν αποδεικνύει σχέση αιτίας και αποτελέσματος. Επιπλέον, η ημικρανία και το κάπνισμα ενδέχεται να μην είχαν καταγραφεί πλήρως στα μητρώα, ενώ οι πληροφορίες για το κάπνισμα, που συλλέχθηκαν κατά την εγκυμοσύνη, δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τις μακροχρόνιες συνήθειες των γυναικών.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, απαιτούνται περαιτέρω μελέτες σε άνδρες και σε γυναίκες που δεν έχουν γεννήσει, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα ευρήματα ισχύουν και σε αυτούς τους πληθυσμούς.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr