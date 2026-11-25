Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσανθος Σαββίδης, ανέφερε σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση ότι οι μεγάλες αποκλίσεις που διαπιστώθηκαν και τις δύο φορές που συνήλθε η Επιτροπή για το εν λόγω θέμα, δημιουργούν τεράστια προβλήματα στην Επιτροπή, η οποία θα κληθεί να προωθήσει το κείμενο προς ψήφιση από την Ολομέλεια.

«Θα ετοιμάσουμε πίνακες για συγκλίσεις και αποκλίσεις ανά άρθρο του νομοσχεδίου», είπε ο κ. Σαββίδης, αναφέροντας ότι θα συγκληθεί μία συνεδρίαση διάρκειας τεσσάρων ωρών με τη συμμετοχή της Υπουργού Παιδείας για τον σκοπό αυτό. Ο κ. Σαββίδης σημείωσε, παράλληλα, τη θετική διάθεση που εκφράστηκε από τους Βουλευτές για αλλαγές στην ειδική εκπαίδευση, προκειμένου να τυγχάνουν όλα τα παιδιά ίσως ευκαιριών.

Μεταξύ των επισημάνσεων που τέθηκαν από πλευράς οργανώσεων και συνδέσμων που τοποθετήθηκαν στη συνεδρίαση της Τετάρτης, είναι και η ανάγκη επαρκούς εκπαίδευσης και αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της συμπερίληψης, καθώς επισημάνθηκε ότι η συμπερίληψη δεν προκύπτει αυτόματα με το να τοποθετηθούν απλώς όλα τα παιδιά στην ίδια σχολική αίθουσα, αλλά με το να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, ώστε να μπορούν να παρακολουθήσουν τη διδασκαλία στο πλαίσιο αυτό.

Μάλιστα, αναφέρθηκε από κάποιους ότι με τις πρόνοιες του εν λόγω νομοσχεδίου, το Υπουργείο «βαφτίζει τον αποκλεισμό με εύηχες λέξεις», σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, ότι στον αποκλεισμό μπορεί να οδηγήσει και ο μεγάλος αριθμός ωρών «εξατομικευμένης στήριξης» που παρέχεται σε ένα μαθητή, ενώ τυπικά έχει ενταχθεί στη γενική τάξη.

Διατυπώθηκαν, επίσης, επισημάνσεις σχετικά με τη λειτουργία των πολυθεματικών επαρχιακών επιτροπών αξιολόγησης, με αιτήματα από διάφορες πλευρές για ενίσχυση της σύνθεσης και των διαδικασιών που ακολουθούν οι επιτροπές αυτές. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην ανάγκη να δοθεί έμφαση και στις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε παιδιού, ώστε να προετοιμαστεί κατάλληλα και να στηριχθεί αναλόγως.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Πρόδρομος Αλαμπρίτης, επισήμανε την αγωνία που εκφράστηκε από πλευράς των ενδιαφερόμενων συνδέσμων και των εκπαιδευτικών, αναφέροντας ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν ζητήματα το επόμενο διάστημα και ιδιαίτερα στη συνεδρίαση με την Υπουργό Παιδείας. Στόχος, όπως είπε, είναι να καταλήξει η Βουλή στην ψήφιση νομοθεσίας που θα διασφαλίζει τις ανάγκες και τα δικαιώματα κάθε παιδιού.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, δήλωσε μετά τη συνεδρίαση ότι η πρόταση τακτοποιεί μεν διάφορες διαδικασίες, «αλλά αποτυγχάνει να βάλει το θέμα της ενιαίας και συμπεριληπτικής εκπαίδευσης στη νέα εποχή». Ανέφερε ότι οι αλλαγές που προνοούνται είναι κυρίως διαδικαστικές και ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα του νομοσχεδίου είναι ότι στηρίζεται στη φιλοσοφία του μηδενικού κόστους.

«Θα πρέπει λοιπόν να γίνουν καινοτομίες που θα αφορούν είτε στα πιλοτικά προγράμματα που ήδη εφαρμόζει το Υπουργείο Παιδείας για δεύτερο εκπαιδευτικό στην τάξη ή θα πρέπει να μπουν όρια σε ό,τι αφορά για τη μείωση των μαθητών ανά τάξη, όταν στο τμήμα υπάρχουν τέτοιου είδους περιπτώσεις», είπε.

Ο Βουλευτής του Κινήματος Άλμα, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, ανέφερε σε δηλώσεις του ότι από το 2018 παρουσιάστηκε σε επίπεδο ΕΕ νομοσχέδιο «που θα ήταν ριζική μεταρρύθμιση στον τομέα της ειδικής εκπαίδευσης», όπως είπε, προσθέτοντας όμως ότι «στην Κύπρο μάθαμε με μπαλωματικές λύσεις και αυτό εισηγείται τώρα η κυβέρνηση». Παρέπεμψε σε υπόμνημα ακαδημαϊκών, το οποίο εισηγείται πως η κυβέρνηση δεν λύνει το πρόβλημα των ΑμεΑ στα σχολεία, αλλά αντίθετα διαιωνίζει τον διαχωρισμό. «Εμείς πιστεύουμε ότι αξίζει επιτέλους να κάνουμε τομές και να λύσουμε τα προβλήματα. Συνεπώς αναμένουμε από το Υπουργείο Παιδείας να δώσει πειστικές λύσεις στο υπόμνημα των ακαδημαϊκών, που αποδομούν το νομοσχέδιο», κατέληξε.