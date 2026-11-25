Στο επίκεντρο της συνεδρίας της Τετάρτης βρέθηκε, μεταξύ άλλων, το ζήτημα της καθολικής ασφαλιστικής κάλυψης αστυνομικών και πυροσβεστών, καθώς -όπως αναφέρθηκε- τώρα καλούνται οι ίδιοι να πληρώνουν για θεραπείες και αποκατάσταση μετά από τραυματισμό εν ώρα καθήκοντος.

Σε δηλώσεις της μετά τη συνεδρία, η Πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών, Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Φωτεινή Τσιρίδου, ανέφερε ότι, πέραν των επιμέρους ζητημάτων, αυτό που προωθεί η Επιτροπή είναι η αναδιοργάνωση και ο εκσυγχρονισμός του αστυνομικού σώματος.

«Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι όλοι οι αστυνομικοί που εργάζονται, οι 5.500 αστυνομικοί που υπηρετούν στο αστυνομικό σώμα, εργάζονται κάτω από ανθρώπινες συνθήκες, έχουν όλα τα αναγκαία εργαλεία και την υποστήριξη για να μπορούν να προστατεύσουν τους πολίτες αυτού του τόπου», είπε.

Καθολική ασφαλιστική κάλυψη αστυνομικών και πυροσβεστών

Αναφερόμενη στο ζήτημα της ασφαλιστικής κάλυψης των αστυνομικών, η κ. Τσιρίδου είπε ότι όλοι αντιλαμβάνονται επί της αρχής την αναγκαιότητά της, σημειώνοντας ότι εξετάζεται και το ευρύτερο ζήτημα της ένταξης του επαγγέλματος του αστυνομικού στα επικίνδυνα επαγγέλματα.

Κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή, η Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Αργεντούλα Ιωάννου, επισήμανε ότι ζητούμενο της ασφαλιστικής κάλυψης είναι η αποφυγή μακροχρόνιων δικαστικών διαδικασιών, θέτοντας ερωτήματα για τον χρόνο που απαιτείται για την καταβολή αποζημιώσεων και κατά πόσο αυτές είναι δίκαιες.

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ, Σωτήρης Ιωάννου, ανέφερε σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία ότι από τους 5.500 αστυνομικούς λιγότεροι από 200 είναι ασφαλισμένοι, σημειώνοντας ότι αστυνομικοί που τραυματίζονται εν ώρα καθήκοντος αναγκάζονται να πληρώνουν από την τσέπη τους για θεραπείες και αποκατάσταση ή να προσφεύγουν δικαστικά κατά της Αστυνομίας και του κράτους.

«Μετά από διαβουλεύσεις με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, έχει εκφραστεί η πρόθεση να υιοθετήσει τη θέση μας και να προχωρήσει σε ένα οριζόντιο σχέδιο ασφαλιστικής κάλυψης μέσω της έκδοσης των απαραίτητων κανονισμών», είπε, προσθέτοντας ότι αναμένονται οι λεπτομέρειες κατά την επόμενη συνεδρία της Επιτροπής.

«Για εμάς, η προστασία όσων προστατεύουν την κοινωνία μας δεν είναι προαιρετική ούτε χαριστική. Είναι υποχρέωση της ίδιας της Πολιτείας», υπογράμμισε.

Ερωτηθείς για τα ζητήματα αντισυνταγματικότητας που εγείρονται από την πρόταση νόμου του ΕΛΑΜ, ο κ. Ιωάννου ανέφερε ότι αυτή έχει τροποποιηθεί, ώστε να παρέχεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης η νομοθετική δυνατότητα έκδοσης των σχετικών κανονισμών, χωρίς να υποχρεώνεται να το πράξει, προσθέτοντας ότι το τροποποιημένο κείμενο θα κυκλοφορήσει τις επόμενες ημέρες.

Κατά τη συνεδρία, ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ, Λίνος Ιωάννης Χατζηγεωργίου, σημείωσε ότι η υφιστάμενη διαδικασία παροχής οικονομικής βοήθειας γίνεται κατά χάριν, υπογραμμίζοντας την ανάγκη θεσμοθέτησής της και εξεύρεσης λύσης στο ζήτημα.

Ο Βουλευτής του ΑΛΜΑ, Μιχάλης Παρασκευά, επισήμανε την ανάγκη θεσμοθέτησης αποζημιώσεων σε περιπτώσεις θανάτου ή μόνιμης ολικής ανικανότητας, σημειώνοντας ότι το κράτος δεν μπορεί να βασίζεται στην ιδιωτική πρωτοβουλία, ενώ η Βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου, Νταϊάνα Κωνσταντινίδη, εισηγήθηκε να εξεταστεί ο καθορισμός πλαισίου αποζημιώσεων κατά το πρότυπο των κατευθυντήριων γραμμών που εφαρμόζονται στο αγγλικό δίκαιο.

Σε γραπτή τοποθέτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης, την οποία ανέγνωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου, επισημάνθηκε ότι οι προτάσεις νόμου, στην υφιστάμενη μορφή τους, εγείρουν ζητήματα αντισυνταγματικότητας, λόγω της αύξησης των κρατικών δαπανών και της παρέμβασης στις αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Εξουσίας.

Ανάλογες επισημάνσεις έγιναν από εκπροσώπους της Νομικής Υπηρεσίας και του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίοι έθεσαν και ζητήματα ως προς τον τρόπο εφαρμογής των προτεινόμενων ρυθμίσεων. Από πλευράς Υπουργείου Οικονομικών αναφέρθηκε, ωστόσο, ότι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη διαβουλεύσεις με το Υπουργείο Δικαιοσύνης για το θέμα.

Ο Πρόεδρος του Κλάδου Αστυνομικού Σώματος της Συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ, Νίκος Λοϊζίδης, ανέφερε σε δηλώσεις του ότι η ασφάλεια εν ώρα καθήκοντος, καθώς και το επίδομα επικινδυνότητας σε συνδυασμό με την οριοθέτηση της πρώτης γραμμής, συγκαταλέγονται στα εργασιακά ζητήματα για τα οποία η Συντεχνία έχει ήδη καταθέσει προτάσεις και μελέτες.

Από πλευράς του, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αστυνομίας Κύπρου (ΣΑΚ), Άγγελος Νικολάου, ανέφερε ότι «είναι ευθύνη του κράτους, ως εργοδότη, να ασφαλίσει τους συναδέλφους, όχι μόνο για περίπτωση θανάτου ή μόνιμης ολικής ανικανότητας, αλλά και σε περίπτωση τραυματισμού των μελών κατά τη διάρκεια των καθηκόντων τους».

Όπως εξήγησε, σε τέτοιες περιπτώσεις οι αστυνομικοί χάνουν επιδόματα λόγω της απουσίας τους από την εργασία, ενώ επωμίζονται δαπάνες για φυσιοθεραπείες και άλλες θεραπείες που δεν καλύπτονται από το ΓεΣΥ.

Υπέρ της οριζόντιας ασφαλιστικής κάλυψης τάχθηκε και εκπρόσωπος του Συνδέσμου Πυροσβεστών Κύπρου, ζητώντας τη θεσμοθέτηση προκαθορισμένων ποσών αποζημίωσης από το κράτος σε περιπτώσεις τραυματισμού ή θανάτου εν ώρα καθήκοντος. Από πλευράς Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ζητήθηκε να κληθεί και Αντιπύραρχος στην επόμενη συνεδρία.

Αναδιοργάνωση και εργασιακά ζητήματα της Αστυνομίας

Σε ό,τι αφορά τα εννέα αυτεπάγγελτα θέματα που απασχόλησαν την Επιτροπή, η κ. Τσιρίδου αναφέρθηκε στην υποστελέχωση της Αστυνομίας, στην ανάγκη ενίσχυσής της τόσο με προσωπικό όσο και με τεχνολογικά μέσα, καθώς και στην πορεία εφαρμογής νομοθεσιών που ψήφισε η Βουλή, όπως αυτή για τις φορητές κάμερες των αστυνομικών.

Όπως είπε, τα ζητήματα αυτά, καθώς και τα εργασιακά των μελών του Σώματος, θα εξεταστούν στην παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης και του Αρχηγού της Αστυνομίας στις 9 Δεκεμβρίου, σημειώνοντας ότι θα χρειαστούν και άλλες συνεδρίες της Επιτροπής.

Κατά τη συνεδρία, η κ. Τσιρίδου υπογράμμισε την ανάγκη παρουσίας του Υπουργού και του Αρχηγού για σκοπούς κοινοβουλευτικού ελέγχου, ενώ σημείωσε ότι, παράλληλα με τον συνολικό σχεδιασμό για τον εκσυγχρονισμό του Σώματος, είναι αναγκαίες και επιμέρους νομοθετικές παρεμβάσεις για άρση αδικιών και βελτιώσεις.

Η Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, υπογράμμισε την αρμοδιότητα της Επιτροπής Νομικών για τα ζητήματα που αφορούν το αστυνομικό σώμα, καθώς και την ανάγκη συνεννόησης και συνεργασίας με την Εκτελεστική Εξουσία.

Ο κ. Λοϊζίδης ανέφερε στις δηλώσεις του ότι, πέραν των ζητημάτων ασφάλειας και επικινδυνότητας, η Συντεχνία ΙΣΟΤΗΤΑ έχει καταθέσει προτάσεις και μελέτες για τα ωράρια, τις υπερωρίες και την ετήσια εθελούσια αφυπηρέτηση.

Όπως είπε, οι προτάσεις για τα εργασιακά ζητήματα βρίσκονται εδώ και καιρό στη διάθεση του Αρχηγού της Αστυνομίας και του Υπουργού Δικαιοσύνης, ενώ θα αποσταλούν και σε όλα τα μέλη της Επιτροπής Νομικών.

Αναφέρθηκε επίσης στα ζητήματα αναδιοργάνωσης της Αστυνομίας, στο οργανόγραμμα, στην εκτέλεση μη αστυνομικών καθηκόντων, στις μεταθέσεις και στις προαγωγές.

«Οι λύσεις έρχονται μέσα από διαβούλευση, μέσα από χρονοδιαγράμματα και μέσα από ανταλλαγή επιχειρημάτων. Δεν έρχονται με αποστάσεις ούτε με λογική άσπρο-μαύρο», σημείωσε.

Από πλευράς του, ο κ. Νικολάου αναφέρθηκε στην οργάνωση της Αστυνομίας, στην υποστελέχωση στις διάφορες επαρχίες και στο ζήτημα των ημεραργιών, σημειώνοντας ότι ο ΣΑΚ έχει καταθέσει τις απόψεις του και εκφράζοντας την πεποίθηση ότι μέσω του διαλόγου και της διαβούλευσης μπορούν να εξευρεθούν λύσεις.

Στη γραπτή τοποθέτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία αναγνώστηκε κατά τη συνεδρία, αναφέρεται ότι η αναδιοργάνωση και ο εκσυγχρονισμός της Αστυνομίας αποτελούν βασική προτεραιότητα και ότι απαιτείται συνολικός σχεδιασμός, με στόχο την ορθολογική κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού, την ενίσχυση της επιχειρησιακής παρουσίας, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και την έγκαιρη ανταπόκριση στις απαιτήσεις της κοινωνίας, λαμβάνοντας υπόψη και τα δικαιώματα των αστυνομικών.

«Στόχος μας είναι μια σύγχρονη Αστυνομία, η οποία δεν θα ακολουθεί τις εξελίξεις, αλλά θα βρίσκεται ένα βήμα μπροστά, προσφέροντας στους πολίτες το επίπεδο ασφάλειας που δικαιούνται και απαιτούν», αναφέρεται στην τοποθέτηση του Υπουργού.