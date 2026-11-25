Συγκεκριμένα, σημειώνεται ότι από τα 12 μέτρα που ανακοινώθηκαν, τα 10 αφορούν παροχές και δικαιώματα που ήδη υπήρχαν. Το μοναδικό νέο μέτρο που αφορά ειδικά τους συνταξιούχους, σύμφωνα με την ΕΚΥΣΥ, είναι η παραχώρηση ποσού €200, μέσω προπληρωμένης κάρτας, στους δικαιούχους της μικρής επιταγής, για την αγορά πετρελαίου θέρμανσης ή/και καυσίμων.

"Αυτό σημαίνει ότι από τους περίπου 180.000 συνταξιούχους του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μόνο 30.000 περίπου αναμένεται να επωφεληθούν από τη συγκεκριμένη εξαγγελία. Οι υπόλοιποι περίπου 150.000 συνταξιούχοι δεν θα έχουν κανένα όφελος από το νέο αυτό μέτρο!", αναφέρει η οργάνωση.

Επιπλέον, σημειώνει ότι τα εισοδηματικά κριτήρια για την παραχώρηση της μικρής επιταγής παραμένουν καθηλωμένα στα επίπεδα του 2013, δηλαδή στα €794 για ένα άτομο και €1.191 για δύο άτομα το μήνα, "αγνοώντας τις τεράστιες αυξήσεις στο κόστος ζωής και το νέο επίσημο όριο της φτώχειας, το οποίο ανέρχεται στα €1.018 για ένα άτομο και €1.527 για νοικοκυριό 2 ατόμων (στη βάση των 13 συντάξεων).

Η ΕΚΥΣΥ τονίζει ότι η ακρίβεια δεν πλήττει μόνο τους δικαιούχους της μικρής επιταγής, αλλά σχεδόν το σύνολο των συνταξιούχων, οι οποίοι καθημερινά δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να καλύψουν ακόμη και τις βασικές τους ανάγκες.

Η οργάνωση απαιτεί από την κυβέρνηση ουσιαστική και σταθερή οικονομική ενίσχυση των συνταξιούχων, αναθεώρηση και αύξηση του ορίου της φτώχειας για τους συνταξιούχους, αύξηση του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, καθώς και αλλαγή των κριτηρίων παραχώρησής τους.

Ακόμα, ζητεί αυτόματη έκπτωση 20% στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος για τους χαμηλοσυνταξιούχους και τις ευάλωτες ομάδες χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης, διεύρυνση των δικαιούχων επιδότησης θέρμανσης με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, κάλυψη του κόστους των φαρμάκων, ιδιαίτερα των μη συνταγοραφούμενων και δωρεάν μετακίνηση όλων των συνταξιούχων με τα λεωφορεία.

Επιπλέον, διεκδικεί μια "δίκαιη επίλυση του ζητήματος της αποκοπής του 12% στις συντάξεις και αποκατάσταση της αδικίας σε βάρος των ανδρών που έχασαν τις συζύγους τους πριν από την 1η Ιανουαρίου 2018, όσον αφορά το δικαίωμα στη σύνταξη χηρείας". Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, υπάρχει "επιτακτική ανάγκη για μια συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση που να διασφαλίζει επαρκείς και αξιοπρεπείς συντάξεις, να αντιμετωπίζει τη φτώχεια στην τρίτη ηλικία και να μην υπονομεύει τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των μελλοντικών γενεών".

Σύμφωνα με την ΕΚΥΣΥ, η κυβέρνηση δεν μπορεί να παρουσιάζει ως κοινωνική πολιτική μια εφάπαξ οικονομική ενίσχυση που αφορά μια μικρή μόνο μερίδα συνταξιούχων, την ώρα που η μεγάλη πλειοψηφία παραμένει αντιμέτωπη με την ακρίβεια, χωρίς καμία πρόσθετη στήριξη.

"Οι ηλικιωμένοι δεν ζητούν ελεημοσύνη. Δικαιούνται σεβασμό, κοινωνική δικαιοσύνη και η πλειοψηφία από αυτούς δικαιούται ουσιαστική οικονομική στήριξη. Δεν αρκούν τα γεμάτα κρατικά ταμεία, όταν οι τσέπες των συνταξιούχων παραμένουν άδειες!", αναφέρει καταληκτικά.