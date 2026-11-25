Ο Ρώσος αθλητής επιχειρούσε να σηκώσει βάρος άνω των 600 κιλών, όταν τραυματίστηκε, υποφέροντας από πολλαπλές κακώσεις.

Μεταξύ των τραυματισμών που υπέστη περιλαμβάνονται η ρήξη τένοντα του δικεφάλου και η κάκωση των συνδέσμων του αντίχειρα.

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😳 Russian powerlifter Alexander Kostyanov suffered multiple injuries, including a torn biceps tendon and thumb ligaments, while attempting a 1,334-pound bench press. He has decided to retire following the failed lift. https://t.co/0sSXoklPhu — Breaking911 (@Breaking911) November 25, 2026

Οι πιέσεις πάγκου αποτελούν ένα από τα τρία βασικά αγωνίσματα του powerlifting, μαζί με τα βαθιά καθίσματα και τις άρσεις θανάτου. Η άρση εξαιρετικά μεγάλων φορτίων ασκεί τεράστια πίεση στους μυς, τους τένοντες και τις αρθρώσεις των αθλητών.

Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Κοστιάνοφ, τη θεραπεία που θα χρειαστεί ή το διάστημα της αποκατάστασής του.

Πηγή: protothema.gr