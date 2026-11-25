Το φορτηγό πλοίο πιστεύεται ότι αποτελεί μέρος μιας ιρανικής επιχείρησης λαθρεμπορίου με σκοπό τη μεταφορά προηγμένου ηλεκτρονικού εξοπλισμού για drones από την Κίνα και την Ινδία στη Λιβύη, όπου στη συνέχεια θα ανασυσκευάζονταν και θα αποστέλλονταν στο Ιράν.

Το πλοίο Alvan, που φέρει ιρανική σημαία, καταγράφηκε να βρίσκεται ανοικτά των ακτών της Βεγγάζης την Κυριακή, όπου χτυπήθηκε από Ουκρανούς για λογαριασμό των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα. Σε αντίθεση με τις άλλες επιθέσεις, η Ουκρανία δεν ανέλαβε την ευθύνη.

Το Alvan υπόκειται σε αμερικανικές κυρώσεις τουλάχιστον από το 2020 και, ενώ παρακάμπτει τον αμερικανικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, εξαφανιζόταν και επανεμφανιζόταν επανειλημμένα με διαφορετικές ονομασίες.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η κυβέρνηση Τραμπ απαιτεί από τον Χαλίφα Χάφταρ να σταματήσει να λαμβάνει στρατιωτικό εξοπλισμό από το Ιράν, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Αυτό θεωρείται ότι αποτελεί μέρος των προσπαθειών επανεξοπλισμού του Χάφταρ, ο οποίος σχεδιάζει να αναλάβει τον έλεγχο της δυτικής Λιβύης, αφού δεν κατάφερε να το πράξει πριν από έξι χρόνια λόγω της τουρκικής παρέμβασης, γράφει το i24.

Πηγή: protothema.gr