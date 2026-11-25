Η παρέμβαση των ακτιβιστών προκάλεσε αναστάτωση στη διάρκεια της παράστασης, με το προσωπικό ασφαλείας του θεάτρου να επεμβαίνει και να τους απομακρύνει από τη σκηνή.
Η οργάνωση για την προστασία των δικαιωμάτων των ζώων έχει ζητήσει από τους υπευθύνους της παραγωγής να σταματήσουν τη χρήση ζωντανών καμήλων, προβάτων και γαϊδουριών στη χριστουγεννιάτικη παράσταση.
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Σύμφωνα με την PETA, τα ζώα υποβάλλονται σε στρεσογόνες συνθήκες μεταφοράς και περιορισμού, ενώ η έκθεσή τους στον έντονο φωτισμό της σκηνής και στον θόρυβο του πολυπληθούς κοινού επιβαρύνει την ευημερία τους.
Με νομικές ενέργειες απαντά το Radio City Music Hall
Από την πλευρά της, η διοίκηση του Radio City Music Hall κατηγόρησε τους διαδηλωτές ότι έθεσαν σε κίνδυνο την ασφάλεια των συντελεστών της παράστασης και προκάλεσαν αναστάτωση στους θεατές.
Οι υπεύθυνοι του θεάτρου υπογράμμισαν ότι επιδεικνύουν «μηδενική ανοχή» σε τέτοιου είδους ενέργειες, γνωστοποιώντας την πρόθεσή τους να εξαντλήσουν όλα τα διαθέσιμα νομικά μέσα κατά των ακτιβιστών.
Πηγή: protothema.gr