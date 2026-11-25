Η παρέμβαση των ακτιβιστών προκάλεσε αναστάτωση στη διάρκεια της παράστασης, με το προσωπικό ασφαλείας του θεάτρου να επεμβαίνει και να τους απομακρύνει από τη σκηνή.

Η οργάνωση για την προστασία των δικαιωμάτων των ζώων έχει ζητήσει από τους υπευθύνους της παραγωγής να σταματήσουν τη χρήση ζωντανών καμήλων, προβάτων και γαϊδουριών στη χριστουγεννιάτικη παράσταση.

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Three PETA activists rushed the stage during the Rockettes’ Christmas Spectacular at New York City’s Radio City Music Hall on Tuesday, protesting the use of live animals in the Nativity scene before being removed by security. PETA has called on the production to stop using live camels, sheep and donkeys, arguing the animals endure stressful transportation, confinement, bright lights and loud crowds. Radio City accused the protesters of endangering performers and disrupting the audience, saying it has “zero tolerance” for such actions and intends to pursue all available legal remedies. — CBS News (@CBSNews) November 25, 2026

Σύμφωνα με την PETA, τα ζώα υποβάλλονται σε στρεσογόνες συνθήκες μεταφοράς και περιορισμού, ενώ η έκθεσή τους στον έντονο φωτισμό της σκηνής και στον θόρυβο του πολυπληθούς κοινού επιβαρύνει την ευημερία τους.

Με νομικές ενέργειες απαντά το Radio City Music Hall

Από την πλευρά της, η διοίκηση του Radio City Music Hall κατηγόρησε τους διαδηλωτές ότι έθεσαν σε κίνδυνο την ασφάλεια των συντελεστών της παράστασης και προκάλεσαν αναστάτωση στους θεατές.

Οι υπεύθυνοι του θεάτρου υπογράμμισαν ότι επιδεικνύουν «μηδενική ανοχή» σε τέτοιου είδους ενέργειες, γνωστοποιώντας την πρόθεσή τους να εξαντλήσουν όλα τα διαθέσιμα νομικά μέσα κατά των ακτιβιστών.

Πηγή: protothema.gr