Άνθρωποι με γνώση της συζήτησης αναφέρουν στη Wall Street Journal ότι τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν συλλεχθεί από τις ΗΠΑ υποδηλώνουν ότι η σχέση της Άλις Χουάνγκ με τον Τζένσεν Χουάνγκ μπορεί να ήταν ερωτική και όχι μια συντονισμένη ενέργεια του Πεκίνου στον αγώνα για τα προηγμένα τσιπ.

Ωστόσο, νέες πληροφορίες για το ζήτημα θα μπορούσαν να αλλάξουν αυτή ή οποιαδήποτε άλλη εκτίμηση, ανέφεραν ορισμένα από αυτά τα άτομα.

Οι άνθρωποι που έκαναν την ενημέρωση ανέφεραν επίσης ότι το υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας της Κίνας, που είναι η κορυφαία υπηρεσία κατασκοπείας της Κίνας, προσέγγισε την Άλις Χουάνγκ προκειμένου να τους παράσχει πληροφορίες. Όπως ανέφεραν, η ίδια βρισκόταν σε επαφή με την υπηρεσία κατασκοπείας κατά τη διάρκεια της υπόθεσης. Ωστόσο, σύμφωνα με άτομα που έχουν γνώση της συζήτησης, οι ΗΠΑ δεν διαθέτουν ενδείξεις ότι αποκάλυψε σημαντικές πληροφορίες στο υπουργείο.

Ακόμη, στην ενημέρωση αναφέρθηκε το όνομα του Κανγκ Γουέι, ο οποίος περιγράφεται ως σύζυγος της Χουάνγκ. Αυτός ήταν πληροφοριοδότης του υπουργείου και ότι βρισκόταν συχνά σε επαφή με την κινεζική υπηρεσία πληροφοριών.

Η συζήτηση με τα μέλη του προσωπικού του Κογκρέσου, η οποία αποτελούσε μια γενική επισκόπηση και όχι μια λεπτομερή αναφορά πληροφοριών, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, μια μέρα μετά την επανένταξη του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου. Για την αποκατάσταση είχε πιέσει προσωπικά και ο πρόεδρος Τραμπ, τουλάχιστον κατά δήλωσή του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε την Nvidia ότι ο Χουάνγκ δεν αποτελούσε απειλή για την εθνική ασφάλεια.

Ο Χουάνγκ είχε παραιτηθεί μόλις 10 ημέρες νωρίτερα, έπειτα από αναφορές ότι το διοικητικό συμβούλιο ετοιμαζόταν να τον απομακρύνει και ότι είχε άλλες ερωτικές σχέσεις, μεταξύ των οποίων μία με στελέχος της Nvidia.

Πρόσωπα από το περιβάλλον του Χουάνγκ έχουν δηλώσει ότι δεν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η Άλις Χουάνγκ είναι κατάσκοπος ή ότι η Nvidia γνώριζε τις (φερόμενες) προσπάθειες λαθραίας διακίνησης προηγμένης τεχνολογίας επεξεργαστών προς την Κίνα.

Ωστόσο, εν ενεργεία και πρώην αξιωματούχοι των ΗΠΑ τονίζουν ότι ενέχει κινδύνους για την εθνική ασφάλεια το γεγονός ότι ένας από τους πιο επιδραστικούς επιχειρηματίες της Αμερικής είχε σχέση με μια γυναίκα συνδεδεμένη με τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Εξωτερικών και σύμβουλος εθνικής ασφάλειας Μάρκο Ρούμπιο είχε επιβλέψει την άνοιξη τη σύνταξη ενός απόρρητου σημειώματος σχετικά με τη σχέση της Χουάνγκ με τον Τζένσεν Χουάνγκ.

Ο Τραμπ φέρεται να ενημερώθηκε για τις ανησυχίες αυτές τουλάχιστον δύο φορές, ενώ διατηρούσε στενή σχέση συνεργασίας με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, ο οποίος συνέβαλε στη διαμόρφωση των πολιτικών της κυβέρνησης στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Πηγή: protothema.gr