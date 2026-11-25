Ο βασικός του αντίπαλος, ο Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος, διαθέτει έναν πιθανό σύμμαχο, το ακροδεξιό Vox του Σαντιάγο Αμπασκάλ.

Η τελευταία δημοσκόπηση της 40dB δίνει στο Λαϊκό Κόμμα προβάδισμα μόλις 0,9 μονάδων έναντι των Σοσιαλιστών. Μαζί με το Vox, όμως, φτάνει τις 187 έδρες, έντεκα περισσότερες από όσες απαιτούνται για την απόλυτη πλειοψηφία.

Ο ίδιος ο Φεϊχό γνωρίζει καλύτερα από οποιονδήποτε τη διαφορά. Το 2023 είχε κερδίσει τις εκλογές με 137 βουλευτές. Με τους 33 του Vox έφτανε τους 170 και έμεινε στην αντιπολίτευση.

Ο Σάντσεθ, αν και δεύτερος, συγκέντρωσε την υποστήριξη κομμάτων της Αριστεράς, της Καταλονίας και της Χώρας των Βάσκων και παρέμεινε πρωθυπουργός. Σήμερα, η 40dB δίνει στον Φεϊχό 130 έδρες και στον Αμπασκάλ 57. Εάν η εκτίμηση επιβεβαιωθεί, ο αρχηγός των συντηρητικών θα μπορεί να γίνει πρωθυπουργός έχοντας χάσει επτά βουλευτές. Θα οφείλει την πλειοψηφία του στον Αμπασκάλ, ο οποίος έχει ήδη εξηγήσει με ποιους όρους συζητά μια συμφωνία.

Η έξωση που οδήγησε στις κάλπες

Η Μαρι Κάρμεν Αμπασκάλ ήταν 87 ετών, όταν έχασε το σπίτι της στη Μαδρίτη. Η έξωσή της προκάλεσε διαδηλώσεις σε μια χώρα όπου ακόμη και νοικοκυριά με δύο εισοδήματα δυσκολεύονται να βρουν προσιτή κατοικία στις μεγάλες πόλεις. Στις 5 Οκτωβρίου, μετά την καταψήφιση των έκτακτων μέτρων που είχε προτείνει για τη στέγη, ο Σάντσεθ προκήρυξε πρόωρες εκλογές. Λίγες ημέρες αργότερα η ηλικιωμένη γυναίκα πέθανε. Η ιστορία της είχε πια γίνει μέρος της προεκλογικής συζήτησης και έθετε ένα δύσκολο ερώτημα στον πρωθυπουργό. Ύστερα από οκτώ χρόνια στην εξουσία, τι μπορούσε να υποσχεθεί στους ενοικιαστές που δεν είχε ήδη προλάβει να κάνει;

Ο Σάντσεθ είχε λόγους να πιστεύει ότι μπορούσε να κερδίσει αυτή τη συζήτηση. Τα μέτρα του είχαν καταψηφίσει το Λαϊκό Κόμμα, το Vox και το καταλανικό Junts, ένα από τα κόμματα στα οποία είχε στηριχθεί για την επανεκλογή του το 2023. Μπορούσε επομένως να ζητήσει από τους ψηφοφόρους την πλειοψηφία που θα του επέτρεπε να περάσει τα μέτρα από τη Βουλή. Η δυσκολία ήταν ότι όσοι διαδήλωναν για τα ενοίκια είχαν παράπονα και από τη δική του κυβέρνηση.

Η ισπανική οικονομία αναπτύσσεται ταχύτερα από τις περισσότερες μεγάλες οικονομίες της ευρωζώνης. Στη δεκαετία 2015-2025, όμως, οι τιμές των κατοικιών, αφού συνυπολογιστεί ο πληθωρισμός, αυξήθηκαν κατά 43%, έναντι 25% κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δύο στους τρεις Ισπανούς ηλικίας 18 έως 34 ετών ζούσαν πέρυσι με τους γονείς τους. Στο βαρόμετρο Νοεμβρίου του δημόσιου Κέντρου Κοινωνιολογικών Ερευνών της Ισπανίας, σχεδόν έξι στους δέκα περιέλαβαν τη στέγη στα τρία σημαντικότερα προβλήματα της χώρας. Τη μετανάστευση ανέφερε λιγότερο από το ένα τέταρτο.

Το Vox συνέδεσε τα δύο ζητήματα με μια πρόταση που αφορά άμεσα όποιον περιμένει για ένα σπίτι. Στη λίστα για δημόσια κατοικία ή επίδομα ενοικίου, ο Αμπασκάλ θέλει να προηγούνται όσοι έχουν ισπανική ιθαγένεια.

Ο Φεϊχό έχει δώσει το βάρος στην κατασκευή περισσότερων κατοικιών. Αν χρειαστεί τις ψήφους του Vox, θα πρέπει να απαντήσει και στο ποιος θα παίρνει πρώτος τα κλειδιά.

Πού κερδίζει το Vox και πού αντέχει ο Σάντσεθ

Από τους 38,7 εκατομμύρια Ισπανούς με δικαίωμα ψήφου, περισσότεροι από 1,6 εκατομμύρια κάτοικοι της χώρας έχουν ενηλικιωθεί μετά τις προηγούμενες εκλογές. Σε αυτούς τους ψηφοφόρους έχει σημασία τόσο η απήχηση του Vox όσο και η πιθανότητα να μείνουν την Κυριακή στο σπίτι. Στην τελευταία έρευνα της Celeste-Tel, το 16,1% του συνόλου των πολιτών ηλικίας 18-30 ετών προσανατολίζεται προς το Vox, το 13,8% προς τους Σοσιαλιστές και το 13,2% προς το Λαϊκό Κόμμα. Στην ίδια ηλικιακή ομάδα η εταιρεία εκτιμά την αποχή στο 39,1%. Στους άνω των 65 ετών, όπου το Λαϊκό Κόμμα προηγείται, η εκτιμώμενη αποχή πέφτει στο 22,3%.

Η πρωτιά του Vox στους νέους δεν προκύπτει από όλες τις μετρήσεις. Η SocioMétrica, εξετάζοντας νωρίτερα μέσα στον Νοέμβριο την ευρύτερη ομάδα των 18-35 ετών, έβρισκε πρώτους τους Σοσιαλιστές. Εκεί που συμφωνούν οι δύο έρευνες είναι ότι ο Αμπασκάλ συγκεντρώνει αισθητά μεγαλύτερη υποστήριξη στους νεότερους από ό,τι στους μεγαλύτερους. Στη μέτρηση της SocioMétrica, μάλιστα, οι διαφορές ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες που ψηφίζουν Vox ήταν αμελητέες. Μεγαλύτερη ήταν η απόσταση ανάμεσα στους εργαζομένους, όπου το κόμμα έφτανε το 20%, και στους συνταξιούχους, όπου περιοριζόταν στο 13%.

Για τον Σάντσεθ η καλύτερη είδηση των τελευταίων ημερών είναι ότι η απόσταση από τον Φεϊχό έχει μειωθεί και στις ιδιωτικές δημοσκοπήσεις. Η Ipsos τη μετρά στη μισή μονάδα. Ακόμη και σε αυτή την έρευνα, όμως, Λαϊκό Κόμμα και Vox συγκεντρώνουν 190 έδρες. Πολύ διαφορετική εικόνα δίνει το δημόσιο Κέντρο Κοινωνιολογικών Ερευνών, το οποίο, σε δείγμα 8.034 πολιτών, τοποθετεί τους Σοσιαλιστές στο 34,4%, το Λαϊκό Κόμμα στο 24,7% και το Vox στο 15,6%. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη απόκλιση από τη γενική εικόνα των ιδιωτικών μετρήσεων.

Για να παραμείνει πρωθυπουργός, ο Σάντσεθ χρειάζεται η ανάκαμψή του να φτάσει στις επαρχίες όπου μία έδρα μπορεί να αλλάξει χέρια για λίγες ψήφους. Οι βουλευτές κατανέμονται ανά εκλογική περιφέρεια και μια άνετη νίκη στη Βαρκελώνη δεν αναπληρώνει κατ’ ανάγκη τις απώλειες αλλού.

Στην Ανδαλουσία δοκιμάζεται η αντοχή των Σοσιαλιστών στη Σεβίλλη, ένα από τα παραδοσιακά τους προπύργια, ενώ στα αριστερά τους κατεβαίνει χωριστά το Adelante Andalucía. Στην Καταλονία ο Σάντσεθ χρειάζεται να κρατήσει μία από τις μεγαλύτερες δεξαμενές ψήφων του. Εάν η Δεξιά μείνει κάτω από τις 176 έδρες, θα χρειαστεί επίσης να ξανακαθίσει στο ίδιο τραπέζι με κόμματα που έχουν ήδη δείξει πόσο εύκολα μπορούν να του στερήσουν την πλειοψηφία.

Τι θα ζητήσει ο Αμπασκάλ

Ο Φεϊχό δηλώνει ότι θέλει να κυβερνήσει μόνος. Ο Αμπασκάλ έχει θέσει τρεις όρους για μια συμφωνία. Ζητά «εθνική προτεραιότητα» στις κοινωνικές παροχές, απορρύθμιση της οικονομίας και αυτό που το Vox αποκαλεί «remigración». Ο όρος περιγράφει ένα πρόγραμμα απομάκρυνσης αλλοδαπών που, στις προτάσεις του κόμματος, επεκτείνεται και σε όσους το Vox θεωρεί ότι ζουν από επιδόματα. Προβλέπει επίσης κατάργηση της δυνατότητας να αποκτήσει κάποιος άδεια παραμονής με βάση τους δεσμούς που έχει αναπτύξει στην Ισπανία. Το κόμμα θέλει ακόμη να περιορίσει το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα στους Ισπανούς πολίτες.

Δύο περιφερειακές συμφωνίες δείχνουν τι περιθώρια υπάρχουν για συμβιβασμό. Στην Αραγονία, τον περασμένο Απρίλιο, το Λαϊκό Κόμμα δέχθηκε να συμπεριλάβει την «εθνική προτεραιότητα» στη συμφωνία του με το Vox. Τον Ιούλιο του 2024, αντίθετα, όταν οι συντηρητικοί συναίνεσαν στη μεταφορά ασυνόδευτων ανηλίκων από τις Κανάριες Νήσους στην ηπειρωτική Ισπανία, ο Αμπασκάλ απέσυρε το κόμμα του από πέντε περιφερειακές κυβερνήσεις. Ο Φεϊχό γνωρίζει επομένως ότι ο πιθανός εταίρος του έχει ήδη παραιτηθεί από κυβερνητικές θέσεις για μια διαφωνία στο μεταναστευτικό.

Ο τρόπος με τον οποίο θα συνεργαστούν, εάν το επιτρέψει το αποτέλεσμα, έχει σημασία και εκτός Ισπανίας. Το Vox θα μπορούσε να δώσει στον Φεϊχό ψήφο εμπιστοσύνης και να μείνει έξω από την κυβέρνηση. Σε αυτή την περίπτωση ο αρχηγός του Λαϊκού Κόμματος θα επιλέξει τους υπουργούς του, αλλά θα χρειάζεται τον Αμπασκάλ για να εγκρίνει προϋπολογισμό. Σε μια κυβέρνηση συνασπισμού, το Vox θα μπορεί να αναλάβει το ίδιο την εφαρμογή μέρους της συμφωνίας. Εκεί θα κριθεί αν η «εθνική προτεραιότητα» θα παραμείνει μια διατύπωση σε κομματικό κείμενο ή θα γίνει κριτήριο με το οποίο μια δημόσια υπηρεσία θα εγκρίνει ή θα απορρίπτει μια αίτηση.

Από τη Μαδρίτη στη Ρώμη και στο Παρίσι

Για την ευρωπαϊκή Κεντροδεξιά η Ισπανία θέτει διαφορετικό ζήτημα από εκείνο που έθεσε η Ιταλία. Στη Ρώμη, η Τζόρτζια Μελόνι κέρδισε τις εκλογές ως αρχηγός του ισχυρότερου κόμματος του συνασπισμού της. Η Φόρτσα Ιτάλια, που ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, μπήκε στην κυβέρνησή της ως μικρότερος εταίρος. Στη Μαδρίτη, ένας ηγέτης του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος θα είναι εκείνος που θα αποφασίσει αν θα δώσει υπουργεία στην Ακροδεξιά. Και το Vox ανήκει στους «Πατριώτες για την Ευρώπη», την ίδια ευρωομάδα με τον Εθνικό Συναγερμό της Μαρίν Λεπέν.

Για τη Λεπέν, που έχει μπροστά της τον πρώτο γύρο των γαλλικών προεδρικών εκλογών στις 18 Απριλίου 2027 και τον δεύτερο στις 2 Μαΐου, μια τέτοια συμφωνία θα είχε άμεση πολιτική χρησιμότητα. Θα μπορούσε να δείξει στους Γάλλους ψηφοφόρους ότι ένα από τα μεγαλύτερα συντηρητικά κόμματα της Ευρώπης εμπιστεύθηκε κυβερνητική ευθύνη σε έναν από τους στενότερους ευρωπαίους συμμάχους της. Για να προβάλει αυτό το επιχείρημα, της αρκεί η είσοδος του Vox στην κυβέρνηση. Για να αλλάξουν οι αποφάσεις στις Βρυξέλλες, απαιτούνται περισσότερα.

Το πρώτο πεδίο στο οποίο θα φαινόταν μια αλλαγή στάσης της Ισπανίας είναι ο πολυετής προϋπολογισμός της ΕΕ. Η έγκρισή του απαιτεί ομοφωνία. Το Vox αντιτίθεται στις περικοπές της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και θα μπορούσε να ζητήσει από τον Φεϊχό να συνδέσει τη συγκατάθεση της Μαδρίτης με τη διατήρηση των χρηματοδοτήσεων για τους αγρότες.

Στο μεταναστευτικό, Μαδρίτη και Ρώμη θα είχαν περιθώριο να πιέσουν από κοινού για περισσότερες επιστροφές. Στο δυσκολότερο ζήτημα της κατανομής των αιτούντων άσυλο, όμως, και οι δύο θα προσέρχονταν ως χώρες πρώτης υποδοχής που θέλουν να αναλάβουν οι υπόλοιποι μεγαλύτερο μερίδιο. Ακόμη και κυβερνήσεις που συμφωνούν στον έλεγχο των συνόρων πρέπει να συμφωνήσουν και για το πού θα μεταφερθούν οι άνθρωποι που έχουν ήδη φτάσει.

Η σημασία της γαλλικής κάλπης γίνεται σαφέστερη αν δει κανείς πώς ψηφίζουν οι κυβερνήσεις στο Συμβούλιο της ΕΕ. Με τους νέους πληθυσμιακούς συντελεστές, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία εκπροσωπούν μαζί το 39,33% του πληθυσμού της Ένωσης. Για να εμποδιστεί μια απόφαση που λαμβάνεται με τη συνήθη ειδική πλειοψηφία απαιτούνται τουλάχιστον τέσσερα κράτη που εκπροσωπούν πάνω από το 35% του ευρωπαϊκού πληθυσμού. Εάν μετά τις γαλλικές εκλογές Παρίσι, Ρώμη και Μαδρίτη υιοθετούσαν κοινή θέση σε μια τέτοια ψηφοφορία, οι τρεις τους θα κάλυπταν ήδη το πληθυσμιακό όριο. Θα τους αρκούσε η σύμπραξη μίας ακόμη χώρας, όσο μικρή κι αν ήταν.

Η απόσταση από αυτό το ενδεχόμενο παραμένει μεγάλη. Μεσολαβούν οι ισπανικές κάλπες, η διαπραγμάτευση για τον σχηματισμό κυβέρνησης και δύο γύροι εκλογών στη Γαλλία. Το βράδυ της Κυριακής, όμως, θα υπάρχει ήδη μια πρώτη απάντηση. Αν ο Φεϊχό μπορεί να γίνει πρωθυπουργός μόνο με τις ψήφους του Vox, ο Αμπασκάλ θα έχει λόγο τόσο για το ποιος θα προηγείται στη λίστα για ένα σπίτι στη Μαδρίτη όσο και για τις θέσεις με τις οποίες θα προσέρχεται η Ισπανία στις Βρυξέλλες.

Πηγή: protothema.gr