Σε χαιρετισμό του σε εκδήλωση της Κίνησης Γυναικών Εκτοπισμένων Κοινοτήτων Αμμοχώστου για τη νόσο Αλτσχάιμερ, ο Υπουργός ανέφερε ότι η ευθύνη της Πολιτείας αρχίζει από την πρώτη στιγμή που ένας άνθρωπος ή οι οικείοι του ζητούν βοήθεια. Τόνισε την ανάγκη για έγκαιρη αξιολόγηση, κατανοητή ενημέρωση μετά τη διάγνωση σχετικά με τις επιλογές φροντίδας και καθοδήγηση για τα επόμενα βήματα.

«Ως Υπουργείο Υγείας οφείλουμε να συμβάλουμε ώστε οι επαγγελματίες υγείας και οι υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας να συνεργάζονται σε όλη αυτή την πορεία», σημείωσε.

Όπως είπε, για την οικογένεια η συνεργασία αυτή έχει πρακτικό αντίκρισμα, καθώς, όταν αλλάζουν οι ανάγκες του ασθενούς, πρέπει να γνωρίζει ποια υπηρεσία μπορεί να τη βοηθήσει και τι μπορεί να αναμένει από αυτήν. Παράλληλα, πρόσθεσε, όποιος αναλαμβάνει καθημερινά τη φροντίδα ενός δικού του ανθρώπου πρέπει να μπορεί να μοιράζεται αυτό το βάρος και να έχει χρόνο και για τη δική του ζωή.

Αναφερόμενος στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι με Αλτσχάιμερ, ο κ. Χαραλαμπίδης είπε ότι μια από τις πιο δύσκολες αλλαγές για τον ίδιο τον ασθενή είναι να χρειάζεται βοήθεια σε πράγματα που για χρόνια έκανε μόνος του.

«Όσο πιο προσωπική είναι αυτή η βοήθεια, τόσο μεγαλύτερη σημασία αποκτά ο τρόπος, με τον οποίο την προσφέρουμε», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «ο σεβασμός φαίνεται στον τρόπο που του μιλάμε και στη διακριτικότητα, με την οποία τον φροντίζουμε».

Ο κ. Χαραλαμπίδης συνεχάρη την Κίνηση Γυναικών Εκτοπισμένων Κοινοτήτων Αμμοχώστου για την πρωτοβουλία της, σημειώνοντας ότι συγκεντρώνει γυναίκες οι οποίες, μετά την τουρκική εισβολή, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να ξαναστήσουν τη ζωή τους μακριά από τον τόπο τους, διατηρώντας ζωντανούς τους δεσμούς με τις κοινότητές τους.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στο σύνθημα «Αυτό που το μυαλό δεν μπορεί να θυμηθεί, η καρδιά δεν το ξεχνά ποτέ», το οποίο, όπως είπε, χρησιμοποιήθηκε πριν από μερικά χρόνια σε πανεπιστημιακή εκδήλωση ευαισθητοποίησης για τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Πρόσθεσε ότι ακόμη και μέσα στην «ομίχλη» που μπορεί να απλώσει η νόσος πάνω σε όσα κάποτε ήταν γνώριμα, ο ασθενής μπορεί να αισθανθεί τη ζεστασιά μιας φωνής ή την τρυφερότητα ενός χεριού που κρατά το δικό του.