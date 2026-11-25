Σύμφωνα με τη Daily Mail, ο 31χρονος Κονσταντίν Νεάγκου καταδικάστηκε σε κάθειρξη 15 ετών, ενώ ο 38χρονος Ιορέλ Ραντούκου Γκίμπου σε κάθειρξη 13 ετών. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο άνδρες θα απελαθούν στη Ρουμανία μετά την ολοκλήρωση της έκτισης των ποινών τους.

Όπως ακούστηκε στο δικαστήριο του Ντέρμπι, το περιστατικό σημειώθηκε στις 21 Μαΐου 2022, όταν οι δύο δράστες είδαν το θύμα να περνά μπροστά από ένα πλυντήριο αυτοκινήτων στην οδό Σεντ Τόμας, στην περιοχή Νόρμαντον.

Ο Γκίμπου έπεισε τον άνδρα να τους ακολουθήσει, προσκαλώντας τον να πιει μαζί τους και να συμμετάσχει σε μπάρμπεκιου.

Τον λήστεψαν, τον έδεσαν και τον βίασαν

Οι δύο άνδρες επιτέθηκαν στο θύμα και του αφαίρεσαν προσωπικά αντικείμενα, μεταξύ των οποίων χρήματα, το κινητό του τηλέφωνο και έγγραφα ταυτοποίησης. Στη συνέχεια, τον έδεσαν και ο Νεάγκου τον βίασε, ενώ ο Γκίμπου τον ακινητοποιούσε.

Αμέσως μετά την επίθεση, το θύμα μετέβη στο αστυνομικό τμήμα του Περ Τρι, όπου κατήγγειλε το περιστατικό.

Οι δύο δράστες συνελήφθησαν την επόμενη ημέρα και σε βάρος τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για δύο αδικήματα βιασμού, ληστεία και μη εμφάνιση ενώπιον του δικαστηρίου.

Αμφότεροι αρνήθηκαν τις κατηγορίες, ωστόσο οι ένορκοι τούς έκριναν ενόχους για όλα τα αδικήματα, έπειτα από δίκη διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων, η οποία διεξήχθη τον Ιούνιο του 2026.

Αστυνομία: «Πίστευαν ότι το θύμα θα φοβόταν να τους καταγγείλει – Έκαναν λάθος»

Η αξιωματικός της αστυνομίας του Ντέρμπισαϊρ που συμμετείχε στην έρευνα, εξήρε το θάρρος του θύματος να καταγγείλει την επίθεση και να συνεργαστεί με τις Αρχές καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

«Θέλω να ξεκινήσω εξαίροντας το θύμα αυτής της υπόθεσης για το θάρρος που επέδειξε καταγγέλλοντας το περιστατικό και για τη συνεχή υποστήριξη που παρείχε καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας», δήλωσε.

«Ο Νεάγκου και ο Γκίμπου υπέβαλαν το θύμα σε μια πραγματικά οδυνηρή δοκιμασία και, ακόμη χειρότερα, στη συνέχεια αρνήθηκαν όσα είχαν κάνει, με αποτέλεσμα εκείνος να αναγκαστεί να υπομείνει και τη διαδικασία μιας δίκης», πρόσθεσε.

«Το θύμα περίμενε πολύ καιρό για αυτή την έκβαση και, παρότι τίποτα δεν μπορεί να αναιρέσει όσα του συνέβησαν, ελπίζω ότι η σημερινή επιβολή των ποινών θα του προσφέρει έστω κάποια παρηγοριά, ώστε να μπορέσει να συνεχίσει τη ζωή του».

Η αξιωματικός χαρακτήρισε τους δύο καταδικασθέντες εξαιρετικά επικίνδυνους, υπογραμμίζοντας ότι θεωρούσαν πως θα μπορούσαν να αποφύγουν τις συνέπειες των πράξεών τους.

«Ο Νεάγκου και ο Γκίμπου είναι εξαιρετικά επικίνδυνα άτομα, τα οποία πίστευαν ότι θα μπορούσαν να μείνουν ατιμώρητα για τα εγκλήματά τους και ότι το θύμα θα ήταν υπερβολικά φοβισμένο για να τους καταγγείλει. Έκαναν λάθος», κατέληξε.

Πηγή: protothema.gr