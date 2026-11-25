Ο Τζόσουα Κούτρικ και η σύζυγός του, Χέδερ Κούτρικ, καλωσόρισαν την κόρη τους, ενώ ο αστροναύτης συμμετέχει σε εξάμηνη διαστημική αποστολή που ξεκίνησε τον Οκτώβριο, ανακοίνωσε την Τρίτη η Καναδική Διαστημική Υπηρεσία.

«Παρά την απόσταση που μας χωρίζει, νιώθουμε απίστευτα συνδεδεμένοι καθώς καλωσορίζουμε το νέο μας μικρό αστέρι στη ζωή μας», δήλωσε το ζευγάρι σε ανακοίνωση που δημοσίευσε η Υπηρεσία, σύμφωνα με το BBC.

Ο Τζόσουα Κούτρικ, ο οποίος βρίσκεται επί του παρόντος στην πρώτη του διαστημική αποστολή, είναι μόλις ο τέταρτος αστροναύτης στην ιστορία που χάνει τη γέννηση ενός παιδιού ενώ βρίσκεται στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Το ζευγάρι έχει δύο μεγαλύτερα παιδιά, ηλικίας πέντε και επτά ετών.

«Είμαστε πολύ περήφανοι για την οικογένειά μας που μεγαλώνει και ανυπομονούμε να ξαναενωθεί η μικρή μας πενταμελής ομάδα», λένε

Σε δήλωσή τους, το ζευγάρι ανέφερε ότι η διαστημική πτήση του Τζόσουα ήταν ένα «παιδικό όνειρο» που έγινε πραγματικότητα.

«Ελπίζουμε να δείξουμε στα παιδιά μας ότι αξίζει να κυνηγάμε τα μεγάλα όνειρα, ότι η σκληρή δουλειά και η αποφασιστικότητα έχουν σημασία και ότι, με την υποστήριξη της οικογένειας και μιας ισχυρής κοινότητας, είναι δυνατά τα εξαιρετικά πράγματα», δήλωσαν.

Πριν γίνει αστροναύτης, ο Κούτρικ, που κατάγεται από το Φορτ Σασκάτσουαν της Αλμπέρτα, ήταν πιλότος μαχητικού αεροσκάφους και σμήναρχος της Βασιλικής Καναδικής Αεροπορίας. Προσλήφθηκε από την Καναδική Διαστημική Υπηρεσία το 2017.

Ο Κούτρικ είναι ο μόνος Καναδός που επιλέχθηκε να συμμετάσχει στην αποστολή SpaceX Crew-13 της NASA, στο πλαίσιο της οποίας τέσσερις αστροναύτες διεξάγουν επιστημονικά πειράματα και δοκιμάζουν νέες τεχνολογίες στο Διάστημα.

Στο πλήρωμα περιλαμβάνονται επίσης δύο Αμερικανοί αστροναύτες, ο Λουκ Ντιλέινι και η Τζέσικα Γουότκινς, καθώς και ένας Ρώσος αστροναύτης, ο Σεργκέι Τετεριάτνικοφ.

Πριν από την απογείωσή τους, την 1η Οκτωβρίου, η Χέδερ Κούτρικ δήλωσε στο καναδικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο CBC News ότι η οικογένειά της προετοιμαζόταν εδώ και χρόνια για την αποστολή, λέγοντας ότι «ήταν κάτι που περίμεναν εδώ και πολύ καιρό».

Η Χέδερ πρόσθεσε ότι η εγκυμοσύνη της «δεν ήταν ακριβώς προγραμματισμένη», αλλά ότι ήταν «κάτι υπέροχο».

«Δεν είμαι και τόσο αγχωμένη. Νιώθω ότι έχουμε μια πολύ καλή κοινότητα. Νιώθω ότι έχω την πλήρη υποστήριξη τόσο της Καναδικής Διαστημικής Υπηρεσίας όσο και της NASA», είπε.

«Είναι έξι μήνες, πιστεύω ότι θα τα πάμε μια χαρά».

Σε ξεχωριστή συνέντευξη που παραχώρησε στο CBS News, ο Τζόσουα Κούτρικ δήλωσε ότι ελπίζει το μελλοντικό του παιδί να δει την αποστολή του πατέρα του ως «μια πράξη που απαιτεί κάποια θυσία και ενέχει κάποιον κίνδυνο, αλλά γίνεται στο όνομα της δημόσιας υπηρεσίας και, στην περίπτωσή μου, για χάρη του Καναδά».

Πηγή: protothema.gr