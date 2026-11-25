Ο 82χρονος Τόμας Μαρκλ κρατείται αυτή τη στιγμή στη Φλόριντα, αφού αφαίρεσε το ηλεκτρονικό βραχιόλι παρακολούθησης που ήταν υποχρεωμένος να φοράει υπό κατ' οίκον περιορισμό. Έχει προγραμματιστεί να εμφανιστεί σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Λος Άντζελες μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που δημοσιεύθηκε χθες, Τρίτη, ο Μαρκλ κατείχε αρνητικά φιλμ 35 χιλιοστών που απεικονίζουν σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, συμπεριλαμβανομένης τουλάχιστον μίας φωτογραφίας που αφορά ένα παιδί προεφηβικής ηλικίας.

Ο ίδιος αρνείται ότι κατείχε οπτικό υλικό που απεικονίζει σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων.

Τα προβλήματα του Τόμας Μαρκλ με τη δικαιοσύνη ξεκίνησαν τον Οκτώβριο, όταν η βρετανική ταμπλόιντ The Sun αποκάλυψε ότι ο γιος του ανακάλυψε εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών ενώ έψαχνε σε κουτιά που βρέθηκαν στο πρώην σπίτι του πατέρα του στις Φιλιππίνες.

Ο Μαρκλ ζούσε στο Σεμπού της Νοτιοανατολικής Ασίας, όπου εγκαταστάθηκε προσωρινά το 2025, πριν επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2026.

Στα τέλη Οκτωβρίου, η Μέγκαν Μαρκλ δήλωσε «πολύ αναστατωμένη» από το σκάνδαλο και αποκάλυψε τον λόγο της μακροχρόνιας αποξένωσής της από τον πατέρα της. Του έχει απαγορεύσει να έχει οποιαδήποτε επαφή με τα παιδιά της, λόγω προηγούμενων "ανησυχητικών" υπονοιών.

Η σύλληψη στη Φλόριντα

Το σκάνδαλο πήρε άλλη τροπή με τη σύλληψη του Τόμας Μαρκλ στις αρχές Νοεμβρίου από πράκτορες του FBI στο κέντρο αποκατάστασης όπου φιλοξενούνταν, στη Φλόριντα. Η σύλληψη αυτή ακολούθησε έρευνα σε δύο αποθηκευτικούς χώρους που νοίκιαζε για περίπου 20 χρόνια ο κατηγορούμενος στην περιοχή του Λος Άντζελες, όπου, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, κατασχέθηκαν «σχεδόν 78 αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων διαφανειών, αρνητικών ταινιών και βιβλίων που περιείχαν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών».

Η δικαστής Λίντσεϊ Γκρίφιν διέταξε στη συνέχεια να υποβληθεί ο ογδοντάχρονος σε ψυχιατρική αξιολόγηση, επικαλούμενη την «προχωρημένη ηλικία» του και τα «κενά μνήμης» του. Έπειτα από αυτή την αξιολόγηση, που διεξήχθη από ειδική ψυχίατρο, ο πεθερός του πρίγκιπα Χάρι κρίθηκε κατάλληλος να δικαστεί.

Την περασμένη εβδομάδα, η Αστυνομία των Φιλιππίνων, από την πλευρά της, ζήτησε από τον Εισαγγελέα να απαγγείλει κατηγορίες εναντίον του Τόμας Μαρκλ για φερόμενη κατοχή και διανομή παιδικής πορνογραφίας.