Στην υπόθεση 4000, οι δικαστές εισηγήθηκαν να εγκαταλειφθούν οι κατηγορίες που συνδέουν τις ρυθμιστικές αποφάσεις υπέρ του ομίλου Bezeq με την ευνοϊκή κάλυψη από τον ιστότοπο Walla.

Στην υπόθεση 2000, αμφισβήτησαν αν οι συνομιλίες του με τον εκδότη της «Γεντιότ Αχρονότ», Άρνον Μόζες, στοιχειοθετούν ποινικό αδίκημα. Για την υπόθεση 1000, που αφορά πολυτελή δώρα από επιχειρηματίες, πρότειναν συμφωνία μεταξύ εισαγγελίας και υπεράσπισης. Η Μπαχάραβ-Μιάρα δήλωσε ανοικτή είτε σε δικαστική απόφαση είτε σε κατάλληλη συμφωνία.

Απόψε ο Νετανιάχου ζήτησε να τερματιστεί η δίκη, λέγοντας ότι «κατέρρευσε».

Το κρίσιμο εμπόδιο σε μια πιθανή δικαστική συμφωνία είναι το ενδεχόμενο να συνοδεύεται τυχόν καταδίκη από τον χαρακτηρισμό της «ηθικής απαξίας», κάτι που θα απέκλειε τον Νετανιάχου από τη δημόσια ζωή για επτά χρόνια. Η σημερινή εξέλιξη, πάντως, μειώνει εκ των πραγμάτων την πίεση να δεχθεί αποχώρηση με τέτοιους όρους.

Η πολιτική εκκρεμότητα έχει και διάσταση ασφαλείας. Ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός επικαλείται «άμεσους» κινδύνους και ζητεί κυβέρνηση ενότητας. Ο Άιζενκοτ αντιτείνει ότι η ιρανική απειλή δεν απαιτεί πλήγμα πριν σχηματιστεί κυβέρνηση και θέτει ως προτεραιότητα τα 440 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε για αμερικανική χρηματοδότηση επιχειρήσεων έως τα τέλη Ιανουαρίου, διευκρινίζοντας ότι στόχος του είναι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.